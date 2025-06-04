Kalkulator hipoteczny
Oszacuj miesięczne spłaty kredytu hipotecznego i zaplanuj zakup nieruchomości w Wielkiej Brytanii za pomocą kalkulatora hipotecznego Xe. Wprowadź wartość nieruchomości, depozyt, okres kredytu hipotecznego i stopę procentową, aby obliczyć miesięczne spłaty.
Jak korzystać z kalkulatora hipotecznego Xe
Wybierz swój kraj
Wybierz kraj, w którym chcesz kupić nieruchomość, aby uzyskać dokładne obliczenia kredytu hipotecznego na podstawie lokalnych stawek.
Wprowadź wartość właściwości
Dodaj wartość swojej nieruchomości, aby pomóc nam obliczyć kwotę kredytu hipotecznego i oszacować miesięczne spłaty.
Dodaj kwotę depozytu
Wprowadź kwotę depozytu. Określa to wielkość kredytu hipotecznego i miesięczne spłaty.
Wybierz termin kredytu hipotecznego
Wybierz długość kredytu hipotecznego, aby określić miesięczne spłaty i całkowite odsetki wypłacane w czasie.
Wprowadzona stopa procentowa
Wprowadź szacunkową stopę procentową, którą spodziewasz się otrzymać. Wpływa to na całkowitą kwotę odsetek zapłaconych w czasie.
Wybierz walutę wysyłania
Wybierz walutę, w której chcesz zapłacić, aby zobaczyć miesięczne spłaty kredytu hipotecznego przeliczane w czasie rzeczywistym.
Wydatki uwzględnione w kosztach kredytu hipotecznego
Wartość nieruchomości: Jest to całkowita kwota, którą zapłacisz za dom. Wartość nieruchomości wpływa bezpośrednio na kwotę kredytu hipotecznego, miesięczne spłaty kredytu hipotecznego i ogólne koszty. Wybierając dom, weź pod uwagę inne wydatki, takie jak opłata skarbowa, opłaty ankietowe i opłaty prawne, aby pozostały w ramach budżetu.
Depozyt: Kupując dom, musisz zapłacić z góry procent całkowitej wartości nieruchomości, inaczej zwany depozytem. Wyższy depozyt zmniejsza kwotę kredytu hipotecznego i obniża miesięczne spłaty, podczas gdy mniejszy depozyt zwiększa te koszty.
Stopa procentowa: Oprocentowanie to procent kwoty kredytu hipotecznego, którą pożyczkodawca pobierze od Ciebie za pożyczanie pieniędzy, wpływając na to, ile spłacasz każdego miesiąca. Niższa stawka obniża całkowity koszt kredytu, podczas gdy wyższa stawka zwiększa go.
Okres kredytu hipotecznego: Okres kredytu hipotecznego to czas potrzebny na spłatę kredytu hipotecznego. Możesz wybrać warunki kredytu hipotecznego w dowolnym miejscu od 10 do 40 lat. Krótszy okres będzie miał wyższe miesięczne spłaty, ale ogólnie niższe odsetki. Jednak dłuższy okres obniża spłaty kredytu hipotecznego i zwiększa całkowite koszty odsetek.
MIG: Gwarancja odszkodowania hipotecznego (MIG) to polisa ubezpieczeniowa ochrony pożyczkodawcy, która jest wymagana, gdy stosunek kredytu do wartości kredytobiorcy przekracza 75%. MiG pomagają zabezpieczyć większe kredyty hipoteczne przy mniejszych depozytach, ale pożyczkodawcy mogą pobierać opłatę z góry lub zwiększyć stopę kredytu hipotecznego. Chroni to pożyczkodawcę, pokrywając potencjalne straty, jeśli nie jesteś w stanie spłacić.
Opłaty za aranżację: Opłaty za aranżację to opłaty pożyczkodawcy za założenie hipoteki. Mogą wynosić od 0,5% do 1% kwoty kredytu hipotecznego. Możesz zapłacić opłatę z góry lub dodać ją do kredytu hipotecznego, zwiększając całkowite koszty. Porównaj zarówno stopy procentowe, jak i opłaty aranżacyjne, aby uzyskać najlepszą ofertę.
Formuła płatności kredytów hipotecznych
Ta formuła pomaga obliczyć miesięczne spłaty kredytu hipotecznego wyłącznie na podstawie kwoty kredytu hipotecznego, stopy procentowej i terminu kredytu hipotecznego. Nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów, takich jak podatek komunalny, ubezpieczenie budynków, lub opłaty aranżacyjne, które mogą zwiększyć całkowite miesięczne spłaty.
Ręcznie oblicz miesięczne spłaty kredytu hipotecznego za pomocą następującego wzoru:
Oto podział:
M = miesięczne spłaty:
To jest to, co rozwiązujesz. Aby rozpocząć, zbierz szczegóły kredytu hipotecznego. Te czynniki decydują o tym, ile będziesz spłacać każdego miesiąca.
P = Kwota główna:
Jest to zaległe saldo kredytu hipotecznego lub całkowita kwota, którą nadal jesteś winien z tytułu kredytu hipotecznego. Saldo kredytu hipotecznego ma bezpośredni wpływ na miesięczne spłaty, koszty odsetek i kapitał własny. Zbudujesz więcej własności w swojej nieruchomości wraz ze spadkiem salda.
r = Miesięczna stopa procentowa:
Oprocentowanie kredytu hipotecznego to stopa roczna, która będzie wypłacana co miesiąc w ciągu roku. Aby znaleźć miesięczną stopę procentową, podziel roczny procent przez liczbę miesięcy w roku. Na przykład, jeśli Twoja roczna stopa procentowa wynosi 5%, wyglądałoby to na 0,05/12 = 0,004167.
n = Liczba spłat:
Jest to całkowita liczba miesięcznych spłat, które dokonasz w okresie kredytu hipotecznego. Aby znaleźć całkowitą kwotę, pomnóż okres kredytu hipotecznego w latach przez 12. Na przykład, jeśli okres kredytu hipotecznego wynosi 25 lat, wyglądałoby to na 25x12 = 300. Oznacza to, że w ciągu całego okresu kredytu hipotecznego dokonasz łącznie 300 spłat.
Typowe rodzaje kredytów hipotecznych
Kredyty hipoteczne są określane przez ich strukturę stóp procentowych, taką jak kredyty hipoteczne stałe lub zmienne, lub metody ich spłaty, takie jak spłata lub tylko odsetki. Typowe typy kredytów hipotecznych obejmują kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej, dyskontowe i śledzące.
Rodzaje spłaty hipotecznych
Rodzaje spłaty kredytu hipotecznego odnoszą się do różnych metod spłaty kredytu hipotecznego.
Kredyt hipoteczny: Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu hipotecznego, w którym miesięczne płatności pokrywają zarówno kwotę pożyczki, jak i odsetki. Ten rodzaj kredytu hipotecznego jest przeznaczony dla kupujących, którzy chcą, aby kredyt hipoteczny został spłacony w całości do końca okresu.
Hipoteka tylko odsetkowa: Kredytyhipoteczne tylko odsetkowe wymagają spłaty odsetek tylko co miesiąc, podczas gdy kwota kredytu hipotecznego pozostaje niezmieniona. Będziesz musiał spłacić dużą kwotę ryczałtową pod koniec okresu kredytu hipotecznego, zazwyczaj wykorzystując oszczędności, inwestycje lub sprzedaż nieruchomości.
Rodzaje odsetek hipotecznych
W ten sposób stopa procentowa zostanie zastosowana do kredytu hipotecznego, wpływając na to, czy stopa pozostanie taka sama, czy będzie się zmieniać przez cały okres.
Kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu: W przypadku kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu odsetki pozostaną takie same przez określony okres, zwykle od 2 do 5 lat. Z tego powodu miesięczne spłaty pozostają spójne i przewidywalne. Po upływie ustalonego okresu musisz zdecydować się na ponowne kredyty hipoteczne, aby zabezpieczyć nową stałą umowę. W przeciwnym razie kredyt hipoteczny powróci do standardowej zmiennej stopy procentowej pożyczkodawcy (SVR), która często jest wyższa.
Kredyt hipoteczny o zmiennej oprocentowaniu: Kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej jest rodzajem kredytu hipotecznego, w którym stopa procentowa może zmieniać się w czasie, co oznacza, że miesięczne spłaty mogą rosnąć lub spadać. Zmienne stopy procentowe wahają się w zależności od stopy ustalonej przez pożyczkodawcę lub stopy referencyjnej ze źródła zewnętrznego, takiego jak Bank of England.
1. Standardowa stawka zmienna (SVR
) Standardowa zmienna stopa procentowa (SVR) jest rodzajem kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej, którego pożyczkodawca nie spełni po zakończeniu kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu. Stopa procentowa jest ustalana przez pożyczkodawcę i często skutkuje płaceniem wyższych stóp, chociaż może wzrosnąć lub spadać w dowolnym momencie.
2. Kredyt hipoteczny
Jest to rodzaj kredytu hipotecznego o zmiennej oprocentowaniu, oparty na zdyskontowanej stopie ze SVR pożyczkodawcy na określony okres, zwykle od 2 do 5 lat. Po zakończeniu rabatu kredyt hipoteczny wraca do SVR.
3. Tracker kredyt hipoteczny
Kredyt hipoteczny jest kolejnym rodzajem kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej, w którym stopa procentowa jest zgodna ze stopą podstawową Banku Anglii plus ustalony procent. Zwykle trwają od 2 do 5 lat, a stawki rosną lub spadają w zależności od warunków rynkowych.
Dodatkowe opłaty i podatki przy zakupie nieruchomości
Opłata geodety: Przed zakupem nieruchomości możesz zatrudnić geodetę w celu oceny stanu i wartości domu. Chociaż jest to opcjonalne, zaleca się, aby uniknąć nieoczekiwanych kosztów naprawy i upewnić się, że wartość nieruchomości jest dokładna. Opłaty mogą się różnić w zależności od rodzaju przeprowadzonej ankiety.
Opłaty prawne i transportowe: Opłatyprawne odnoszą się do kosztów poniesionych licencjonowanemu przewoźnikowi za obsługę prawnego aspektu zakupu nieruchomości. Opłaty te zazwyczaj obejmują przeszukanie nieruchomości, sporządzanie umów, rejestrację księgi wieczystej i obsługę transferu środków.
Ubezpieczenie budynków: Pożyczkodawcy mogą wymagać posiadania ubezpieczenia budynków, aby pokryć strukturę nieruchomości przed uszkodzeniami spowodowanymi pożarami, powodziami, burzami lub innymi katastrofami. Jest to wymóg, który jest zazwyczaj warunkiem kredytu hipotecznego, ale możesz wybrać różne poziomy ubezpieczenia i kosztów w zależności od nieruchomości.
Podatek gruntowy od podatku skarbowego: Podatek gruntowy (SDLT) to jednorazowa płatność płacona po zakończeniu zakupu nieruchomości. Wysokość podatku, który będziesz musiał zapłacić, zależy od ceny domu i rodzaju kredytu hipotecznego. Kupujący mają do zapłaty w ciągu 30 dni od zakupu domu. Kupujący domy po raz pierwszy mogą nie musieć płacić SDLT za nieruchomości do określonej wartości.
Podatek komunalny: Podatek komunalny to podatek lokalny oparty na przedziale wyceny, w którym znajduje się Twoja nieruchomość. Pomaga finansować zbiórkę odpadów, utrzymanie ulic, lokalną edukację i inne usługi społeczne. Możesz płacić ten podatek corocznie lub podzielić na miesięczne spłaty, zwykle 10 lub 12 miesięcy.
Jak zdecydować o wartości nieruchomości, na którą możesz sobie pozwolić
Oszacuj koszt domu, na który możesz sobie pozwolić, stosując zasadę 28/36. Te wytyczne sugerują, że nie więcej niż 28% miesięcznego dochodu brutto idzie na koszty mieszkania, takie jak kredyt hipoteczny, ubezpieczenie budynków i opłaty za usługi. Tymczasem całkowite miesięczne spłaty zadłużenia, w tym pożyczki osobiste, finansowanie samochodów i karty kredytowe, powinny pozostać poniżej 36% twoich dochodów.
Metoda 28/36
Alex zarabia 6000 funtów miesięcznie przed opodatkowaniem. Zgodnie z zasadą 28% jego spłaty kredytu hipotecznego, w tym ubezpieczenia budynków i opłaty za usługi, powinny wynosić 1680 funtów. Przy 800 funtach innych spłat długów, jego całkowity dług wynosi 2480 funtów, przekraczając limit 36%. Alex będzie musiał dostosować swój budżet na zakup domu lub zmniejszyć zadłużenie przed zakupem.
Inne zasady przystępności
Zasada 28/36 to tylko jedno podejście. Kredytodawcy biorą również pod uwagę stosunek długu do dochodu (DTI), który mierzy całkowity miesięczny dług w porównaniu z dochodami. Ponadto czynniki takie jak ocena kredytowa, oszczędności depozytów i regularne wydatki na utrzymanie wpływają na to, na co możesz sobie pozwolić.
Kolejne kroki po obliczeniu spłat kredytu hipotecznego
Po oszacowaniu spłaty kredytu hipotecznego wykonaj następujące kroki, aby przejść dalej z zakupem nieruchomości.
Krok 1: Porównaj opcje kredytów hipotecznych, stopy procentowe i opłaty z różnych źródeł, aby znaleźć najlepszą ofertę dla swoich potrzeb.
Krok 2: Uzyskaj zasadnicze porozumienie. Jest to warunkowa akceptacja kredytu hipotecznego od pożyczkodawcy, która daje oszacowanie, ile możesz pożyczyć.
Krok 3: Z acznij robić zakupy w domu. Gdy znajdziesz dom, złóż ofertę za pośrednictwem agenta nieruchomości i wynegocjuj najlepszą ofertę ze sprzedawcą.
Krok 4: Po zaakceptowaniu oferty możesz formalnie ubiegać się o kredyt hipoteczny. Pożyczkodawca sprawdzi Twoje finanse i zorganizuje wycenę nieruchomości, aby upewnić się, że dom jest wart kwoty kredytu hipotecznego.
Krok 5: Wynają ć przenośnika. Będą zajmować się kontrolami prawnymi, przeszukaniem nieruchomości i umowami, aby upewnić się, że nie ma problemów prawnych z domem.
Krok 6: Wymi eń umowy i zapłać depozyt. Po zakończeniu kontroli prawnych wpłacisz depozyt i sprawisz, że sprzedaż będzie prawnie wiążąca.
Krok 7: W dniu zakończenia pozostałe środki są przekazywane, a Twój przenośnik rejestruje nieruchomość na Twoje nazwisko.
Najczęściej zadawane pytania - Kalkulator hipoteczny Xe Polska
Kalkulator kredytu hipotecznego Xe dla Wielkiej Brytanii to narzędzie online, które szacuje miesięczne spłaty kredytu hipotecznego, umożliwiając wprowadzenie wartości nieruchomości, depozytu, terminu kredytu hipotecznego i stopy procentowej. Ten kalkulator pomaga nabywcom domów w Wielkiej Brytanii zaplanować budżet i porównać różne scenariusze kredytów hipotecznych.
Na Twoje miesięczne spłaty wpływają:
Wartość nieruchomości: Całkowity koszt domu, który chcesz kupić.
Depozyt: płatność gotówkowa z góry, która zmniejsza kwotę, którą musisz pożyczyć.
Okres kredytu hipotecznego: Czas trwania kredytu hipotecznego (np. 15, 25 lub 30 lat).
Stopa procentowa: Roczna stopa procentowa (APR) stosowana do kredytu hipotecznego, wpływająca zarówno na spłaty, jak i całkowite odsetki.
Dodatkowe wydatki: Koszty, takie jak opłata skarbowa, opłaty ankietowe i opłaty prawne, które mogą wpłynąć na ogólny koszt zakupu domu.
Większy depozyt zmniejsza kwotę kredytu hipotecznego, prowadząc do niższych miesięcznych spłat i mniejszych całkowitych odsetek wypłacanych w ciągu okresu. I odwrotnie, mniejszy depozyt zwiększa kwotę pożyczki i może skutkować wyższymi spłatami lub dodatkowymi opłatami, takimi jak gwarancja odszkodowania hipotecznego (MIG).
Kalkulator kredytu hipotecznego Xe pozwala poznać różne opcje kredytów hipotecznych w Wielkiej Brytanii, w tym:
Kredyty hipoteczne o stałym oprocentowaniu: Oferuj stałą stopę procentową na określony okres, zapewniając stabilne miesięczne spłaty.
Kredyty hipoteczne o zmiennej stopie procentowej: Stopa procentowa może zmieniać się w zależności od warunków rynkowych, co może wpływać na spłaty w czasie.
Kredyty hipoteczne spłacane: Gdy zarówno kapitał, jak i odsetki są spłacane przez cały okres kredytu hipotecznego.
Kredyty hipoteczne tylko na odsetki: W przypadku gdy płacisz odsetki tylko co miesiąc i spłacasz kapitał pod koniec okresu.
Xe stosuje standardową formułę płatności kredytu hipotecznego:
M = P × [r (1+ r) ^n]/[(1+ r) ^n — 1]
gdzie:
M to miesięczna spłata,
P to kapitał (kwota pożyczki),
r jest miesięczną stopą procentową (roczną stopę podzieloną przez 12), oraz
n to całkowita liczba spłat (okres kredytu w latach pomnożony przez 12).
Ta formuła pokazuje, w jaki sposób zmiany stopy procentowej lub terminu kredytu hipotecznego wpływają na miesięczny koszt.
Aby zmniejszyć spłaty, możesz:
Z@@ większ swój depozyt: Wyższy depozyt zmniejsza potrzebną kwotę pożyczki.
Wybierz dłuższy okres kredytu hipotecznego: Zmniejsza to miesięczne spłaty, chociaż może to zwiększyć całkowite zapłacone odsetki.
Wybierz tańszą nieruchomość: niższa wartość nieruchomości oznacza mniejszy kredyt hipoteczny.
Dodatkowo zakupy w poszukiwaniu konkurencyjnych stóp procentowych mogą pomóc obniżyć spłaty.
Podczas gdy kalkulator kredytu hipotecznego Xe koncentruje się na miesięcznych spłatach w oparciu o szczegóły pożyczki, pamiętaj, że dodatkowe koszty - takie jak podatek skarbowy (SDLT), opłaty ankietowe i opłaty prawne - zwiększają całkowity koszt zakupu nieruchomości. Uwzględnienie ich w budżecie jest niezbędne dla realistycznego spojrzenia na ogólne wydatki.
Po uzyskaniu szacunkowych spłat kolejne kroki obejmują:
Porównywanie pożyczkodawców: zbadaj różne oferty kredytów hipotecznych, stopy procentowe i opłaty, aby znaleźć najlepszą ofertę.
Wstępne zatwierdzenie: Prześlij swoje informacje finansowe, aby określić, ile możesz pożyczyć.
Poszukiwanie domów: Szukaj nieruchomości w ramach obliczonego budżetu.
Ubieganie się o kredyt hipoteczny: Ukończ proces składania wniosków z wybranym pożyczkodawcą, dostarczając niezbędną dokumentację.
Sfinalizowanie zakupu: Zapłać depozyt i zakończ proces prawny, aby zabezpieczyć swój nowy dom.