Wydatki uwzględnione w kosztach kredytu hipotecznego

Wartość nieruchomości: Jest to całkowita kwota, którą zapłacisz za dom. Wartość nieruchomości wpływa bezpośrednio na kwotę kredytu hipotecznego, miesięczne spłaty kredytu hipotecznego i ogólne koszty. Wybierając dom, weź pod uwagę inne wydatki, takie jak opłata skarbowa, opłaty ankietowe i opłaty prawne, aby pozostały w ramach budżetu.

Depozyt: Kupując dom, musisz zapłacić z góry procent całkowitej wartości nieruchomości, inaczej zwany depozytem. Wyższy depozyt zmniejsza kwotę kredytu hipotecznego i obniża miesięczne spłaty, podczas gdy mniejszy depozyt zwiększa te koszty.

Stopa procentowa: Oprocentowanie to procent kwoty kredytu hipotecznego, którą pożyczkodawca pobierze od Ciebie za pożyczanie pieniędzy, wpływając na to, ile spłacasz każdego miesiąca. Niższa stawka obniża całkowity koszt kredytu, podczas gdy wyższa stawka zwiększa go.



Okres kredytu hipotecznego: Okres kredytu hipotecznego to czas potrzebny na spłatę kredytu hipotecznego. Możesz wybrać warunki kredytu hipotecznego w dowolnym miejscu od 10 do 40 lat. Krótszy okres będzie miał wyższe miesięczne spłaty, ale ogólnie niższe odsetki. Jednak dłuższy okres obniża spłaty kredytu hipotecznego i zwiększa całkowite koszty odsetek.



MIG: Gwarancja odszkodowania hipotecznego (MIG) to polisa ubezpieczeniowa ochrony pożyczkodawcy, która jest wymagana, gdy stosunek kredytu do wartości kredytobiorcy przekracza 75%. MiG pomagają zabezpieczyć większe kredyty hipoteczne przy mniejszych depozytach, ale pożyczkodawcy mogą pobierać opłatę z góry lub zwiększyć stopę kredytu hipotecznego. Chroni to pożyczkodawcę, pokrywając potencjalne straty, jeśli nie jesteś w stanie spłacić.



Opłaty za aranżację: Opłaty za aranżację to opłaty pożyczkodawcy za założenie hipoteki. Mogą wynosić od 0,5% do 1% kwoty kredytu hipotecznego. Możesz zapłacić opłatę z góry lub dodać ją do kredytu hipotecznego, zwiększając całkowite koszty. Porównaj zarówno stopy procentowe, jak i opłaty aranżacyjne, aby uzyskać najlepszą ofertę.





Formuła płatności kredytów hipotecznych

Ta formuła pomaga obliczyć miesięczne spłaty kredytu hipotecznego wyłącznie na podstawie kwoty kredytu hipotecznego, stopy procentowej i terminu kredytu hipotecznego. Nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów, takich jak podatek komunalny, ubezpieczenie budynków, lub opłaty aranżacyjne, które mogą zwiększyć całkowite miesięczne spłaty.



Ręcznie oblicz miesięczne spłaty kredytu hipotecznego za pomocą następującego wzoru:





Oto podział:



M = miesięczne spłaty:

To jest to, co rozwiązujesz. Aby rozpocząć, zbierz szczegóły kredytu hipotecznego. Te czynniki decydują o tym, ile będziesz spłacać każdego miesiąca.



P = Kwota główna:

Jest to zaległe saldo kredytu hipotecznego lub całkowita kwota, którą nadal jesteś winien z tytułu kredytu hipotecznego. Saldo kredytu hipotecznego ma bezpośredni wpływ na miesięczne spłaty, koszty odsetek i kapitał własny. Zbudujesz więcej własności w swojej nieruchomości wraz ze spadkiem salda.



r = Miesięczna stopa procentowa:

Oprocentowanie kredytu hipotecznego to stopa roczna, która będzie wypłacana co miesiąc w ciągu roku. Aby znaleźć miesięczną stopę procentową, podziel roczny procent przez liczbę miesięcy w roku. Na przykład, jeśli Twoja roczna stopa procentowa wynosi 5%, wyglądałoby to na 0,05/12 = 0,004167.



n = Liczba spłat:

Jest to całkowita liczba miesięcznych spłat, które dokonasz w okresie kredytu hipotecznego. Aby znaleźć całkowitą kwotę, pomnóż okres kredytu hipotecznego w latach przez 12. Na przykład, jeśli okres kredytu hipotecznego wynosi 25 lat, wyglądałoby to na 25x12 = 300. Oznacza to, że w ciągu całego okresu kredytu hipotecznego dokonasz łącznie 300 spłat.





Typowe rodzaje kredytów hipotecznych

Kredyty hipoteczne są określane przez ich strukturę stóp procentowych, taką jak kredyty hipoteczne stałe lub zmienne, lub metody ich spłaty, takie jak spłata lub tylko odsetki. Typowe typy kredytów hipotecznych obejmują kredyty hipoteczne o stałej stopie procentowej, dyskontowe i śledzące.

Rodzaje spłaty hipotecznych

Rodzaje spłaty kredytu hipotecznego odnoszą się do różnych metod spłaty kredytu hipotecznego.

Kredyt hipoteczny: Kredyt hipoteczny to rodzaj kredytu hipotecznego, w którym miesięczne płatności pokrywają zarówno kwotę pożyczki, jak i odsetki. Ten rodzaj kredytu hipotecznego jest przeznaczony dla kupujących, którzy chcą, aby kredyt hipoteczny został spłacony w całości do końca okresu.

Hipoteka tylko odsetkowa: Kredytyhipoteczne tylko odsetkowe wymagają spłaty odsetek tylko co miesiąc, podczas gdy kwota kredytu hipotecznego pozostaje niezmieniona. Będziesz musiał spłacić dużą kwotę ryczałtową pod koniec okresu kredytu hipotecznego, zazwyczaj wykorzystując oszczędności, inwestycje lub sprzedaż nieruchomości.

Rodzaje odsetek hipotecznych

W ten sposób stopa procentowa zostanie zastosowana do kredytu hipotecznego, wpływając na to, czy stopa pozostanie taka sama, czy będzie się zmieniać przez cały okres.

Kredyt hipoteczny o stałym oprocentowaniu: W przypadku kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu odsetki pozostaną takie same przez określony okres, zwykle od 2 do 5 lat. Z tego powodu miesięczne spłaty pozostają spójne i przewidywalne. Po upływie ustalonego okresu musisz zdecydować się na ponowne kredyty hipoteczne, aby zabezpieczyć nową stałą umowę. W przeciwnym razie kredyt hipoteczny powróci do standardowej zmiennej stopy procentowej pożyczkodawcy (SVR), która często jest wyższa.

Kredyt hipoteczny o zmiennej oprocentowaniu: Kredyt hipoteczny o zmiennej stopie procentowej jest rodzajem kredytu hipotecznego, w którym stopa procentowa może zmieniać się w czasie, co oznacza, że miesięczne spłaty mogą rosnąć lub spadać. Zmienne stopy procentowe wahają się w zależności od stopy ustalonej przez pożyczkodawcę lub stopy referencyjnej ze źródła zewnętrznego, takiego jak Bank of England.

1. Standardowa stawka zmienna (SVR

) Standardowa zmienna stopa procentowa (SVR) jest rodzajem kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej, którego pożyczkodawca nie spełni po zakończeniu kredytu hipotecznego o stałym oprocentowaniu. Stopa procentowa jest ustalana przez pożyczkodawcę i często skutkuje płaceniem wyższych stóp, chociaż może wzrosnąć lub spadać w dowolnym momencie.

2. Kredyt hipoteczny

Jest to rodzaj kredytu hipotecznego o zmiennej oprocentowaniu, oparty na zdyskontowanej stopie ze SVR pożyczkodawcy na określony okres, zwykle od 2 do 5 lat. Po zakończeniu rabatu kredyt hipoteczny wraca do SVR.

3. Tracker kredyt hipoteczny

Kredyt hipoteczny jest kolejnym rodzajem kredytu hipotecznego o zmiennej stopie procentowej, w którym stopa procentowa jest zgodna ze stopą podstawową Banku Anglii plus ustalony procent. Zwykle trwają od 2 do 5 lat, a stawki rosną lub spadają w zależności od warunków rynkowych.





Dodatkowe opłaty i podatki przy zakupie nieruchomości

Opłata geodety: Przed zakupem nieruchomości możesz zatrudnić geodetę w celu oceny stanu i wartości domu. Chociaż jest to opcjonalne, zaleca się, aby uniknąć nieoczekiwanych kosztów naprawy i upewnić się, że wartość nieruchomości jest dokładna. Opłaty mogą się różnić w zależności od rodzaju przeprowadzonej ankiety.



Opłaty prawne i transportowe: Opłatyprawne odnoszą się do kosztów poniesionych licencjonowanemu przewoźnikowi za obsługę prawnego aspektu zakupu nieruchomości. Opłaty te zazwyczaj obejmują przeszukanie nieruchomości, sporządzanie umów, rejestrację księgi wieczystej i obsługę transferu środków.



Ubezpieczenie budynków: Pożyczkodawcy mogą wymagać posiadania ubezpieczenia budynków, aby pokryć strukturę nieruchomości przed uszkodzeniami spowodowanymi pożarami, powodziami, burzami lub innymi katastrofami. Jest to wymóg, który jest zazwyczaj warunkiem kredytu hipotecznego, ale możesz wybrać różne poziomy ubezpieczenia i kosztów w zależności od nieruchomości.



Podatek gruntowy od podatku skarbowego: Podatek gruntowy (SDLT) to jednorazowa płatność płacona po zakończeniu zakupu nieruchomości. Wysokość podatku, który będziesz musiał zapłacić, zależy od ceny domu i rodzaju kredytu hipotecznego. Kupujący mają do zapłaty w ciągu 30 dni od zakupu domu. Kupujący domy po raz pierwszy mogą nie musieć płacić SDLT za nieruchomości do określonej wartości.



Podatek komunalny: Podatek komunalny to podatek lokalny oparty na przedziale wyceny, w którym znajduje się Twoja nieruchomość. Pomaga finansować zbiórkę odpadów, utrzymanie ulic, lokalną edukację i inne usługi społeczne. Możesz płacić ten podatek corocznie lub podzielić na miesięczne spłaty, zwykle 10 lub 12 miesięcy.