Wydatki uwzględnione w miesięcznych kosztach kredytu mieszkaniowego

Wartość nieruchomości: Jest to całkowita kwota, którą zapłacisz za dom. Wartość nieruchomości wpływa bezpośrednio na kwotę kredytu mieszkaniowego, miesięczne spłaty i ogólne koszty. Wybierając dom, weź pod uwagę inne wydatki, takie jak opłata skarbowa, stawki komunalne i ubezpieczenie, aby pozostały w ramach budżetu.

Depozyt: Kupując dom, musisz zapłacić z góry procent całkowitej wartości nieruchomości, inaczej zwany depozytem. Wyższy depozyt zmniejsza kwotę pożyczki i obniża miesięczne spłaty, podczas gdy mniejszy depozyt zwiększa te koszty.

Stopa procentowa: Oprocentowanie to procent kwoty pożyczki, którą pożyczkodawca pobierze od Ciebie za pożyczanie pieniędzy, wpływając na miesięczne spłaty. Niższa stawka obniża całkowity koszt kredytu, podczas gdy wyższa stawka zwiększa go.



Okres pożyczki: Okres pożyczki to czas potrzebny na spłatę kredytu mieszkaniowego. Możesz wybrać warunki pożyczki od 10 do 30 lat, chociaż niektórzy pożyczkodawcy mogą oferować warunki do 40 lat. Krótszy okres będzie miał wyższe miesięczne spłaty, ale ogólnie niższe odsetki. Jednak dłuższy okres obniża spłatę kredytu mieszkaniowego i zwiększa całkowite koszty odsetek.



LMI: Ubezpieczenie kredytodawcy kredytodawcy jest zwykle wymagane, jeśli depozyt jest mniejszy niż 20% przy zakupie domu. Chroni to pożyczkodawcę w przypadku, gdy nie będziesz w stanie spłacić pożyczki. LMI jest zwykle dodawane do miesięcznych spłat, ale można je również wypłacić z góry.



Ubezpieczenie budynków: Pożyczkodawcy mogą wymagać posiadania ubezpieczenia budynków, aby pokryć strukturę nieruchomości przed uszkodzeniami spowodowanymi pożarami, powodziami, burzami lub innymi katastrofami. Wymóg ten jest zazwyczaj warunkiem pożyczki, ale możesz wybrać różne poziomy ubezpieczenia i kosztów w zależności od nieruchomości.





Formuła płatności kredytów hipotecznych

Ta formuła pomaga obliczyć miesięczne spłaty kredytu hipotecznego wyłącznie na podstawie kwoty pożyczki i odsetek. Nie obejmuje żadnych dodatkowych kosztów, takich jak opłaty skarbowe, stawki komunalne, ani jakiekolwiek opłaty, które mogą zwiększyć całkowite miesięczne spłaty.

Ręcznie oblicz miesięczne spłaty kredytu hipotecznego za pomocą następującego wzoru:





Oto podział:



M = miesięczne spłaty:

To jest to, co rozwiązujesz. Aby rozpocząć, zbierz szczegóły pożyczki. Te czynniki decydują o tym, ile będziesz spłacać każdego miesiąca.



P = Kwota główna:

Jest to saldo pożyczki, czyli całkowita kwota, którą nadal jesteś winien z tytułu kredytu mieszkaniowego. Twoje saldo pożyczki bezpośrednio wpływa na miesięczne spłaty, koszty odsetek i kapitał własny domu. Zbudujesz więcej własności w swojej nieruchomości wraz ze spadkiem salda.



r = Miesięczna stopa procentowa:

Oprocentowanie kredytu mieszkaniowego to roczna stopa, która będzie wypłacana co miesiąc w ciągu roku. Aby znaleźć miesięczną stopę procentową, podziel roczny procent przez liczbę miesięcy w roku. Na przykład, jeśli Twoja roczna stopa procentowa wynosi 5%, wyglądałoby to na 0,05/12 = 0,004167.



n = Liczba spłat:

Jest to całkowita liczba spłat, które dokonasz w ciągu okresu trwania pożyczki. Aby znaleźć całkowitą kwotę, pomnóż okres kredytowania w latach przez 12. Na przykład, jeśli okres kredytowania wynosi 30 lat, wyglądałoby to na 30x12 = 360. Oznacza to, że w sumie dokonasz 360 spłat w ciągu całego okresu pożyczki.





Typowe rodzaje kredytów mieszkaniowych

Kredyty mieszkaniowe są zdeterminowane przez strukturę stóp procentowych, takich jak pożyczki stałe lub zmienne, lub ich metoda spłaty, taka jak zmienna (kapitał i odsetki) lub tylko oprocentowana. Typowe rodzaje kredytów mieszkaniowych obejmują pożyczki o stałym oprocentowaniu, zmiennym i podzielonym.

Rodzaje spłaty kredytu mieszkaniowego

Rodzaje spłaty kredytu mieszkaniowego odnoszą się do różnych metod spłaty pożyczki.

Zmienna spłata (kapitał i odsetek): Kredyt zmienny to pożyczka mieszkaniowa, w której miesięczne spłat y pokryją zarówno kapitał, jak i odsetki. Ta stopa procentowa jest zmienna, co oznacza, że będzie się zmieniać w czasie, co może powodować wahania miesięcznych spłat. Ta pożyczka mieszkaniowa jest przeznaczona dla kupujących, którzy chcą, aby pożyczka została spłacona w całości do końca okresu.

Spłata tylko na odsetki: Pożyczki mieszkaniowe tylko oprocentowane wymagają płacenia odsetek tylko co miesiąc, podczas gdy kwota pożyczki pozostaje niezmieniona. Okres oprocentowania trwa około 1 do 5 lat, a pożyczka powróci do pożyczki głównej i odsetkowej, chyba że ubiegasz się o inny okres oprocentowania.

Rodzaje odsetek kredytów mieszkaniowych

W ten sposób stopa procentowa zostanie zastosowana do pożyczki, wpływając na to, czy stopa pozostanie taka sama, czy będzie się zmieniać przez cały okres.

Pożyczka o stałym oprocentowaniu: W przypadku pożyczki o stałym oprocentowaniu odsetki pozostaną takie same przez określony okres, zwykle od 1 do 5 lat. Z tego powodu miesięczne spłaty pozostają spójne i przewidywalne. Po upływie ustalonego okresu musisz zdecydować się na refinansowanie, aby zapewnić nową stałą umowę. W przeciwnym razie pożyczka powróci do zmiennej stopy procentowej.

Pożyczka o zmiennej stopie procentowej: Kredyt o zmiennej stopie procentowej to pożyczka mieszkaniowa, w której stopa procentowa zmienia się w czasie, zwykle w odpowiedzi na stopę gotówkową Banku Rezerw Australii (RBA). Oznacza to, że miesięczne spłaty mogą wzrosnąć lub zmniejszać się w zależności od zmian stawek.

Pożyczka podzielona: Pożyczka podzielona to połączenie pożyczek o stałym oprocentowaniu i zmiennym oprocentowaniu. Część pożyczki ustalana jest według stałej stopy procentowej, podczas gdy druga część jest ustalana według zmiennej stopy procentowej. Ten rodzaj pożyczki oferuje równowagę między elastycznością zmiennej stopy procentowej a pewnością stałej stopy procentowej.





Wspólne koszty wstępne przy zakupie nieruchomości

Stawki samorządowe: Stawki samorządowe to podatek samorządowy oparty na wartości Twojej nieruchomości. Pomaga finansować zbiórkę odpadów, utrzymanie dróg, parki, biblioteki i inne usługi społeczne. Możesz płacić ten podatek corocznie lub podzielić na płatności kwartalne lub miesięczne.

O@@ płata za wycenę nieruchomości: Przed zakupem nieruchomości możesz zatrudnić inspektora budowlanego w celu oceny stanu i wartości domu. Chociaż jest to opcjonalne, zaleca się, aby uniknąć nieoczekiwanych kosztów naprawy i upewnić się, że wartość nieruchomości jest dokładna. Opłaty mogą się różnić w zależności od rodzaju przeprowadzonej ankiety.



Opłaty prawne i transportowe: Opłatyprawne odnoszą się do kosztów poniesionych licencjonowanemu przewoźnikowi za obsługę prawnego aspektu zakupu nieruchomości. Opłaty te zazwyczaj obejmują przeszukanie nieruchomości, przegląd umów, przeniesienie tytułu własności i obsługę transferu środków.



Opłata skarbowa podatek od przeniesienia gruntów: Opłata skarbowa podatek od przeniesienia gruntów jest jednorazową płatnością płaconą po zakończeniu zakupu nieruchomości. Wysokość podatku, który będziesz musiał zapłacić, zależy od twojego stanu lub terytorium, wartości nieruchomości i tego, czy jesteś pierwszym nabywcą domu, inwestorem lub właścicielem-najemcą. Kupujący mają do zapłaty w ciągu 30 dni od zakupu domu.



O@@ płata za założenie pożyczki: Jest to jednorazowa opłata pobierana przez pożyczkodawcę w celu pokrycia kosztów założenia pożyczki. Zazwyczaj obejmuje to rozpatrzenie wniosku, przygotowanie dokumentów pożyczkowych i przeprowadzanie wycen nieruchomości.