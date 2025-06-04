Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
Recommended by 80,540 verified customers
With over 30 years of experience, Xe provides simple, fast and secure international money transfers. Find out what our customers love most about using Xe to send money abroad!
Frequently asked questions about security
Dane osobowe, które zbieramy od Ciebie, mogą obejmować imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres zamieszkania i/lub firmy oraz inne dane kontaktowe („Dane kontaktowe”), tytuł, datę urodzenia, płeć, zdjęcia, filmy lub podpis.
Nasza polit yka prywatności wyjaśnia, w jaki sposób i dlaczego możemy przetwarzać Twoje dane osobowe
Dostęp do Danych Osobowych jest ograniczony na zasadzie konieczności poznania, stosując zasadę najmniejszego przywileju. Zapewniło to, że tylko ci pracownicy Xe, którzy potrzebują dostępu do wykonywania swojej pracy, mogą to zrobić. Przykładem tego jest zespół obsługi klienta.
Xe obsługuje model hybrydowy dla naszej strony internetowej i aplikacji mobilnych. Nasze serwery produkcyjne są hostowane w AWS oraz w centrach danych UE.
Korzystamy z zaawansowanych technologii szyfrowania zapewniających najwyższy poziom bezpieczeństwa poufnych informacji. Nasze systemy wykorzystują standardowe szyfrowanie AES-256 dla danych w spoczynku, podczas gdy przesyłane dane są szyfrowane przez TLS 1.2 i TLS1.3.
Nasi podmioty przetwarzające płatności są dostawcami usług poziomu 1. Xe nigdy nie przetwarza danych kart płatniczych.
Ochrona Twoich danych jest niezbędna, aby Twoje dane osobowe były bezpieczne. Oto kilka prostych kroków, które możesz podjąć:
Używaj silnych haseł
Twórz unikalne i silne hasła do swoich kont i unikaj używania tego samego hasła do wielu usług.
Włącz uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA):
W miarę możliwości włącz MFA, co dodaje dodatkową warstwę bezpieczeństwa do Twoich kont.
Zachowaj ostrożność przy wiadomościach e-mail
Unikaj klikania podejrzanych linków lub pobierania załączników od nieznanych nadawców.
Uważaj na dane osobowe
Zachowaj ostrożność przy udostępnianiu poufnych danych online i udostępniaj je tylko zaufanym źródłom.
Postępując zgodnie z tymi wskazówkami, możesz znacznie zmniejszyć ryzyko naruszenia danych i chronić swoją prywatność w Internecie.
Skontaktuj się z nami natychmiast, jeśli uważasz, że mogłeś być ofiarą oszustwa.
Zachowaj dowody: Zapisz wszelkie odpowiednie dokumenty lub e-maile jako dowody potwierdzające swój raport.
Szybko zgłaszając oszustwo, możesz pomóc chronić siebie i innych przed potencjalną krzywdą i pomóc w postawieniu winowajców przed wymiarem sprawiedliwości.
Twoje zaufanie jest naszym najwyższym priorytetem i jesteśmy zobowiązani do ochrony Twoich danych osobowych i finansowych. Aby uzyskać więcej informacji na temat naszych praktyk bezpieczeństwa lub jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości, skontaktuj się z naszym zespołem ds. bezpieczeństwa pod adresem security@xe.com