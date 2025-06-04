SWIFT/BIC kodi Aruba
Atrodiet pareizo SWIFT/BIC kodu savai bankai. Meklējiet pēc bankas nosaukuma un pilsētas vai izvēlieties kādu no populārākajām bankām Aruba.
Atrast SWIFT kodu
Izvēlieties kādu no šīm populārajām bankām, lai sāktu:
Nepieciešams atrast savas bankas SWIFT kodu Aruba?
Nepieciešams SWIFT/BIC kods, lai nosūtītu vai saņemtu starptautisko bankas pārskaitījumu Aruba? Izmantojiet mūsu direktoriju, lai atrastu pareizo SWIFT kodu savai bankai un konkrētai filiālei. Neatkarīgi no tā, vai pārskaitāt naudu uz Aruba vai sūtāt līdzekļus uz ārzemēm, pareizais SWIFT kods ir būtisks, lai pārskaitījumi būtu uzticami.
Kāpēc izvēlēties Xe, lai nosūtītu naudu uz Aruba
Labāki tarifi
Salīdziniet mūs ar savu banku un atklājiet ietaupījumus. Mūsu likmes bieži vien ir izdevīgākas nekā lielākajās bankās, tādējādi maksimāli palielinot jūsu pārskaitījuma vērtību.
Zemākas maksas
Pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs jums uzrādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat. Mūsu zemāka maksa nozīmē lielākus ietaupījumus jums.
Ātrāki pārskaitījumi
Lielākā daļa pārsūtījumu tiek pabeigti tajā pašā dienā. Mēs saprotam, ka, kad runa ir par jūsu naudu, ir svarīgs laiks.
Biežāk uzdotie jautājumi
SWIFT kods - pazīstams arī kā BIC (Bankas identifikācijas kods) - ir starptautisks standarts banku un finanšu iestāžu identifikācijai. Lai precīzi un droši nosūtītu vai saņemtu starptautiskos pārskaitījumus, jums ir nepieciešams pareizais SWIFT kods vietnē Aruba.
Jūs varat atrast pareizo SWIFT kodu savai bankai Aruba, meklējot šajā lapā, izmantojot bankas nosaukumu, pilsētu vai filiāli. Varat arī pārbaudīt bankas konta izrakstu vai sazināties ar vietējo filiāli.
Dažas bankas vietnē Aruba izmanto vienu SWIFT kodu visām filiālēm, bet citām ir specifiski filiāļu kodi. Lai izvairītos no kavēšanās vai kļūdām starptautiskajā pārskaitījumā, vislabāk to apstiprināt savā bankā.
Izmantojot nepareizu bankas SWIFT kodu Aruba, jūsu maksājums var tikt aizkavēts, noraidīts vai nosūtīts uz nepareizu kontu. Pirms naudas pārskaitījuma vienmēr divreiz pārbaudiet kodu savā bankā.
Nē, SWIFT kods identificē banku, bet IBAN (starptautiskais bankas konta numurs) identificē atsevišķu kontu. Ne visas bankas vietnē Aruba izmanto IBAN, taču dažos pārskaitījumos, īpaši Eiropā vai Tuvajos Austrumos, var būt nepieciešami abi.
SWIFT kodus var pārbaudīt vietnē Aruba, izmantojot:
Pārbaude bankā
meklēšana tiešsaistes SWIFT direktorijos (piemēram, šajā).
Meklējat kodu konta izrakstā
Atruna
Šajā lapā sniegtie SWIFT kodi, banku nosaukumi, adreses un cita saistītā informācija ir paredzēta tikai vispārējai informācijai. Lai gan mēs cenšamies nodrošināt precizitāti, Xe negarantē, ka informācija ir pilnīga, aktuāla vai bez kļūdām. Sīkāka informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un var neatspoguļot jaunākos datus, kas pieejami attiecīgajās finanšu iestādēs.
Xe nesniedz nekādus apgalvojumus par sarakstā iekļauto banku, finanšu iestāžu vai starpnieku juridisko statusu, regulatīvo statusu vai darbības integritāti. Mēs neatbalstām un nepārbaudām nevienas iekļautās struktūras leģitimitāti, kā arī neuzņemamies nekādu atbildību par sniegtās informācijas izmantošanu.
Jebkurus finanšu darījumus vai lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju, veicat uz savu risku. Xe neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kavējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz datiem, kā arī par darījumiem ar trešām personām, kuru informācija ir parādīta šajā vietnē.
Pirms darījuma veikšanas iesakām patstāvīgi pārbaudīt visu informāciju attiecīgajā finanšu iestādē.
Šī atruna ir sniegta tikai angļu valodā un nav tulkota. Lai gan pārējā šīs lapas daļa var tikt parādīta jūsu izvēlētajā valodā, juridiskā atruna ir angļu valodā, lai saglabātu tās precizitāti un nolūku.