Armswissbank SWIFT kods Armēnija
SWIFT/BIC kods Armswissbank ir ARSJAM22XXX. Tomēr Armswissbank var izmantot dažādus SWIFT/BIC kodus atkarībā no dienesta vai filiāles. Ja neesat pārliecināts, kuru no tām izmantot, sazinieties ar saņēmēju vai tieši ar Armswissbank.
ARSJAM22XXX
Bankas nosaukums
ARMSWISSBANK CJSC
SWIFT kods
ARSJAM22XXX
Adrese
VAZGEN SARGSYAN 10
Pilsēta
YEREVAN
Valsts
ARMENIA
Šis ir galvenais SWIFT/BIC kods Armswissbank valstī Armenia
Vietējās filiāles
Zemāk atradīsiet vietējās Armswissbank filiāles valstī Armenia.
Par ARSJAM22XXX
Armswissbank galvenais SWIFT kods Armēnija ir ARSJAM22XXX. Šis kods identificē bankas galveno biroju starptautiskajiem maksājumiem Armēnija, un to parasti izmanto, ja nav nepieciešams vai nav pieejams konkrētas filiāles kods. Ja sūtāt naudu uz kontu Armswissbank vietnē Armēnija un saņēmējs nav norādījis vietējās filiāles SWIFT kodu, parasti droša un uzticama iespēja ir izmantot ARSJAM22XXX.
Izmantojot ARSJAM22XXX
Jūs varat izmantot Armswissbankgalveno SWIFT/BIC kodu. ARSJAM22XXX kad:
Starptautiskā naudas pārveduma nosūtīšana uz Armswissbank in Armēnija
Saņēmējs nav norādījis filiālei specifisku SWIFT/BIC kodu.
Armswissbank maksājumu apstrādā centralizēti, izmantojot savu galveno biroju.
Vēlaties izmantot vispārpieņemto SWIFT/BIC kodu.
Pārbaudiet, vai jūsu SWIFT maksājumā nav kļūdu
Pirms SWIFT maksājuma nosūtīšanas divreiz pārbaudiet, vai SWIFT kods atbilst saņēmēja bankas kodam un vai konta numurs un nosaukums ir ievadīti pareizi. Pat nelielas kļūdas var aizkavēt vai bloķēt pārsūtīšanu. Ja esat veicis pārskaitījumu ar nepareizu informāciju, sazinieties ar savu banku.
Maksājuma saņemšana uz Armswissbank vietnē Armēnija?
Lai saņemtu starptautisko maksājumu uz savu Armswissbank kontu Armēnija, jums būs jānorāda pareizais SWIFT/BIC kods, konta numurs un citi bankas rekvizīti. Pārliecinieties, ka sūtītājam ir pareizā informācija, lai izvairītos no kavēšanās.
Biežāk uzdotie jautājumi
Galvenā biroja SWIFT kods Armswissbank ir šāds. ARSJAM22XXX. Šo kodu parasti izmanto starptautiskajiem pārskaitījumiem uz bankas centrālo biroju Yerevan. Tā identificē Armswissbank SWIFT tīklā, palīdzot nodrošināt, ka līdzekļi tiek novirzīti uz pareizo finanšu iestādi.
Ja nezināt savas vietējās filiāles SWIFT kodu, parasti varat izmantot galvenā biroja SWIFT kodu (ARSJAM22XXX), lai saņemtu starptautiskos maksājumus. Tomēr, lai izvairītos no iespējamiem kavējumiem, vislabāk to noskaidrot savā bankā. Pareizo kodu varat uzzināt, pārbaudot savu internetbankas portālu, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pārskatot nesenu bankas izrakstu.
Jā, parasti ir droši izmantot galvenā biroja SWIFT kodu (ARSJAM22XXX) starptautisko maksājumu saņemšanai - īpaši, ja jūsu vietējai filiālei nav īpaša koda. Armswissbank joprojām varēs novirzīt līdzekļus uz jūsu kontu, izmantojot pilnu konta numuru un citu identifikācijas informāciju. Tomēr vienmēr pārbaudiet šo pieeju savā bankā, jo īpaši attiecībā uz lieliem darījumiem.
Lai atrastu pareizo SWIFT kodu konkrētai Armswissbank filiālei, jums ir vairākas iespējas:
Izmantojiet mūsu filiāles SWIFT koda meklētāju - vienkāršākais veids, kā pārbaudīt, vai jūsu filiālei ir unikāls SWIFT kods, vai arī jums jāizmanto galvenā biroja kods (ARSJAM22XXX).
Autorizējieties savā Armswissbank tiešsaistes bankas platformā un pārskatiet bankas pārskaitījuma instrukcijas.
Sazinieties ar vietējo filiāli vai zvaniet uz Armswissbank klientu apkalpošanas dienestu.
Aplūkojiet nesenu bankas izrakstu vai čeku grāmatiņu, kurā var būt norādīta starptautisko maksājumu informācija.
Ja jūsu filiālei nav unikāla SWIFT koda, parasti varat izmantot ARSJAM22XXX.
Ja ievadāt nepareizu SWIFT kodu:
Jūsu maksājums var tikt aizkavēts vai noraidīts.
Līdzekļi var tikt nosūtīti nepareizai finanšu iestādei, un to atgūšana var prasīt laiku.
Dažas bankas var iekasēt maksu par atpakaļ nosūtītiem vai nepareizi novirzītiem maksājumiem.
Lai no tā izvairītos, pirms pārskaitījuma nosūtīšanas vienmēr divreiz pārbaudiet SWIFT kodu un konta informāciju.
Vairumā gadījumu, lai saņemtu starptautiskos maksājumus, jums būs nepieciešams SWIFT kods, jo tas identificē saņēmēju banku un nodrošina pareizu maršrutēšanu. Atkarībā no valsts un pārskaitījuma metodes sūtītājam var būt nepieciešama arī papildu informācija, piemēram, jūsu konta numurs, maršruta numurs vai IBAN.
Jā, Armswissbank parasti ir galvenā biroja SWIFT kods (ARSJAM22XXX), kā arī atsevišķām filiālēm specifiski SWIFT kodi. Ja varat atrast savas vietējās filiāles SWIFT kodu, vislabāk to izmantot, lai nodrošinātu visprecīzāko maršrutēšanu. Ja jūsu filiālei nav unikāla koda vai neesat pārliecināts, starptautisko maksājumu saņemšanai parasti var izmantot primāro kodu.
ARSJAM22XXX ir standarta SWIFT kods, ko izmanto Armswissbank's Yerevan galvenajam birojam. Citām Armswissbank struktūrām, piemēram, filiālēm dažādās valstīs vai uzņēmējdarbības struktūrvienībām, var būt savi SWIFT kodi, jo īpaši korporatīvajām vai investīciju banku operācijām. Atšķirība ir atkarīga no atrašanās vietas vai uzņēmējdarbības mērķa, bet lielākajai daļai personīgo un mazo uzņēmumu pārskaitījumu uz Armēnija, ARSJAM22XXX ir pareizs un pietiekams kods.
Atruna
Šajā lapā sniegtie SWIFT kodi, banku nosaukumi, adreses un cita saistītā informācija ir paredzēta tikai vispārējai informācijai. Lai gan mēs cenšamies nodrošināt precizitāti, Xe negarantē, ka informācija ir pilnīga, aktuāla vai bez kļūdām. Sīkāka informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un var neatspoguļot jaunākos datus, kas pieejami attiecīgajās finanšu iestādēs.
Xe nesniedz nekādus apgalvojumus par sarakstā iekļauto banku, finanšu iestāžu vai starpnieku juridisko statusu, regulatīvo statusu vai darbības integritāti. Mēs neatbalstām un nepārbaudām nevienas iekļautās struktūras leģitimitāti, kā arī neuzņemamies nekādu atbildību par sniegtās informācijas izmantošanu.
Jebkurus finanšu darījumus vai lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju, veicat uz savu risku. Xe neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kavējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz datiem, kā arī par darījumiem ar trešām personām, kuru informācija ir parādīta šajā vietnē.
Pirms darījuma veikšanas iesakām patstāvīgi pārbaudīt visu informāciju attiecīgajā finanšu iestādē.
Šī atruna ir sniegta tikai angļu valodā un nav tulkota. Lai gan pārējā šīs lapas daļa var tikt parādīta jūsu izvēlētajā valodā, juridiskā atruna ir angļu valodā, lai saglabātu tās precizitāti un nolūku.