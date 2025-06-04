Banco de la Nacion Argentina SWIFT kods Argentīna
SWIFT/BIC kods Banco de la Nacion Argentina ir NACNARBAXXX. Tomēr Banco de la Nacion Argentina var izmantot dažādus SWIFT/BIC kodus atkarībā no dienesta vai filiāles. Ja neesat pārliecināts, kuru no tām izmantot, sazinieties ar saņēmēju vai tieši ar Banco de la Nacion Argentina.
NACNARBAXXX
Bankas nosaukums
BANCO DE LA NACION ARGENTINA
SWIFT kods
NACNARBAXXX
Adrese
BARTOLOME MITRE 326
Pilsēta
BUENOS AIRES
Valsts
ARGENTINA
Šis ir galvenais SWIFT/BIC kods Banco de la Nacion Argentina valstī Argentina
Vietējās filiāles
Zemāk atradīsiet vietējās Banco de la Nacion Argentina filiāles valstī Argentina.
Par NACNARBAXXX
Banco de la Nacion Argentina galvenais SWIFT kods Argentīna ir NACNARBAXXX. Šis kods identificē bankas galveno biroju starptautiskajiem maksājumiem Argentīna, un to parasti izmanto, ja nav nepieciešams vai nav pieejams konkrētas filiāles kods. Ja sūtāt naudu uz kontu Banco de la Nacion Argentina vietnē Argentīna un saņēmējs nav norādījis vietējās filiāles SWIFT kodu, parasti droša un uzticama iespēja ir izmantot NACNARBAXXX.
Izmantojot NACNARBAXXX
Jūs varat izmantot Banco de la Nacion Argentinagalveno SWIFT/BIC kodu. NACNARBAXXX kad:
Starptautiskā naudas pārveduma nosūtīšana uz Banco de la Nacion Argentina in Argentīna
Saņēmējs nav norādījis filiālei specifisku SWIFT/BIC kodu.
Banco de la Nacion Argentina maksājumu apstrādā centralizēti, izmantojot savu galveno biroju.
Vēlaties izmantot vispārpieņemto SWIFT/BIC kodu.
Biežāk uzdotie jautājumi
Galvenā biroja SWIFT kods Banco de la Nacion Argentina ir šāds. NACNARBAXXX. Šo kodu parasti izmanto starptautiskajiem pārskaitījumiem uz bankas centrālo biroju Buenos Aires. Tā identificē Banco de la Nacion Argentina SWIFT tīklā, palīdzot nodrošināt, ka līdzekļi tiek novirzīti uz pareizo finanšu iestādi.
Ja nezināt savas vietējās filiāles SWIFT kodu, parasti varat izmantot galvenā biroja SWIFT kodu (NACNARBAXXX), lai saņemtu starptautiskos maksājumus. Tomēr, lai izvairītos no iespējamiem kavējumiem, vislabāk to noskaidrot savā bankā. Pareizo kodu varat uzzināt, pārbaudot savu internetbankas portālu, sazinoties ar klientu apkalpošanas dienestu vai pārskatot nesenu bankas izrakstu.
Jā, parasti ir droši izmantot galvenā biroja SWIFT kodu (NACNARBAXXX) starptautisko maksājumu saņemšanai - īpaši, ja jūsu vietējai filiālei nav īpaša koda. Banco de la Nacion Argentina joprojām varēs novirzīt līdzekļus uz jūsu kontu, izmantojot pilnu konta numuru un citu identifikācijas informāciju. Tomēr vienmēr pārbaudiet šo pieeju savā bankā, jo īpaši attiecībā uz lieliem darījumiem.
Lai atrastu pareizo SWIFT kodu konkrētai Banco de la Nacion Argentina filiālei, jums ir vairākas iespējas:
Izmantojiet mūsu filiāles SWIFT koda meklētāju - vienkāršākais veids, kā pārbaudīt, vai jūsu filiālei ir unikāls SWIFT kods, vai arī jums jāizmanto galvenā biroja kods (NACNARBAXXX).
Autorizējieties savā Banco de la Nacion Argentina tiešsaistes bankas platformā un pārskatiet bankas pārskaitījuma instrukcijas.
Sazinieties ar vietējo filiāli vai zvaniet uz Banco de la Nacion Argentina klientu apkalpošanas dienestu.
Aplūkojiet nesenu bankas izrakstu vai čeku grāmatiņu, kurā var būt norādīta starptautisko maksājumu informācija.
Ja jūsu filiālei nav unikāla SWIFT koda, parasti varat izmantot NACNARBAXXX.
Ja ievadāt nepareizu SWIFT kodu:
Jūsu maksājums var tikt aizkavēts vai noraidīts.
Līdzekļi var tikt nosūtīti nepareizai finanšu iestādei, un to atgūšana var prasīt laiku.
Dažas bankas var iekasēt maksu par atpakaļ nosūtītiem vai nepareizi novirzītiem maksājumiem.
Lai no tā izvairītos, pirms pārskaitījuma nosūtīšanas vienmēr divreiz pārbaudiet SWIFT kodu un konta informāciju.
Vairumā gadījumu, lai saņemtu starptautiskos maksājumus, jums būs nepieciešams SWIFT kods, jo tas identificē saņēmēju banku un nodrošina pareizu maršrutēšanu. Atkarībā no valsts un pārskaitījuma metodes sūtītājam var būt nepieciešama arī papildu informācija, piemēram, jūsu konta numurs, maršruta numurs vai IBAN.
Jā, Banco de la Nacion Argentina parasti ir galvenā biroja SWIFT kods (NACNARBAXXX), kā arī atsevišķām filiālēm specifiski SWIFT kodi. Ja varat atrast savas vietējās filiāles SWIFT kodu, vislabāk to izmantot, lai nodrošinātu visprecīzāko maršrutēšanu. Ja jūsu filiālei nav unikāla koda vai neesat pārliecināts, starptautisko maksājumu saņemšanai parasti var izmantot primāro kodu.
NACNARBAXXX ir standarta SWIFT kods, ko izmanto Banco de la Nacion Argentina's Buenos Aires galvenajam birojam. Citām Banco de la Nacion Argentina struktūrām, piemēram, filiālēm dažādās valstīs vai uzņēmējdarbības struktūrvienībām, var būt savi SWIFT kodi, jo īpaši korporatīvajām vai investīciju banku operācijām. Atšķirība ir atkarīga no atrašanās vietas vai uzņēmējdarbības mērķa, bet lielākajai daļai personīgo un mazo uzņēmumu pārskaitījumu uz Argentīna, NACNARBAXXX ir pareizs un pietiekams kods.
Atruna
Šajā lapā sniegtie SWIFT kodi, banku nosaukumi, adreses un cita saistītā informācija ir paredzēta tikai vispārējai informācijai. Lai gan mēs cenšamies nodrošināt precizitāti, Xe negarantē, ka informācija ir pilnīga, aktuāla vai bez kļūdām. Sīkāka informācija var mainīties bez iepriekšēja brīdinājuma un var neatspoguļot jaunākos datus, kas pieejami attiecīgajās finanšu iestādēs.
Xe nesniedz nekādus apgalvojumus par sarakstā iekļauto banku, finanšu iestāžu vai starpnieku juridisko statusu, regulatīvo statusu vai darbības integritāti. Mēs neatbalstām un nepārbaudām nevienas iekļautās struktūras leģitimitāti, kā arī neuzņemamies nekādu atbildību par sniegtās informācijas izmantošanu.
Jebkurus finanšu darījumus vai lēmumus, kas pieņemti, pamatojoties uz šo informāciju, veicat uz savu risku. Xe neuzņemas atbildību par jebkādiem zaudējumiem, kavējumiem vai zaudējumiem, kas radušies, paļaujoties uz datiem, kā arī par darījumiem ar trešām personām, kuru informācija ir parādīta šajā vietnē.
Pirms darījuma veikšanas iesakām patstāvīgi pārbaudīt visu informāciju attiecīgajā finanšu iestādē.
Šī atruna ir sniegta tikai angļu valodā un nav tulkota. Lai gan pārējā šīs lapas daļa var tikt parādīta jūsu izvēlētajā valodā, juridiskā atruna ir angļu valodā, lai saglabātu tās precizitāti un nolūku.