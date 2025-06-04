Salīdziniet LBBW EUR uz GBP maiņas kursu
Vai apsverat iespēju izmantot LBBW, lai veiktu pārskaitījumu no EUR uz GBP? Salīdziniet LBBW valūtas maiņas kursus un komisijas maksas, lai uzzinātu, kā ietaupīt, izmantojot Xe.
Runājiet ar valūtas ekspertu šodien. Mēs varam piedāvāt labākus kursus nekā konkurenti.
|Pakalpojumu sniedzējs
|Maiņas kurss
|Pārskaitījuma maksa
|Saņēmējs saņem
0.840600
|€0
£840.60Sūtīt tagad
Mums vēl nav LBBW kursu šim valūtu pārim, bet jūs joprojām varat salīdzināt LBBW piedāvājumu ar Xe reāllaika kursu, lai redzētu iespējamos ietaupījumus. Pārbaudiet drīz, mēs pastāvīgi paplašinām savus datus, lai sniegtu jums vairāk kursu.
Mums vēl nav LBBW kursu šim valūtu pārim, bet jūs joprojām varat salīdzināt LBBW piedāvājumu ar Xe reāllaika kursu, lai redzētu iespējamos ietaupījumus. Pārbaudiet drīz, mēs pastāvīgi paplašinām savus datus, lai sniegtu jums vairāk kursu.
Par Landesbank Baden-Wurttemberg
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW) izveidota 1990. gados, apvienojot bankas, un tās galvenā mītne atrodas Štutgartē, LBBW ir liela Landesbank, kas apkalpo Baden-Virtembergu un citas reģionus. Tā piedāvā korporatīvo un nekustamā īpašuma finansējumu, kapitāla tirgus, tirdzniecības un eksporta pakalpojumus, aktīvu pārvaldību un kalpo kā centrālā iestāde vietējām Sparkassen. Vietējās filiāles un starptautiskie biroji atbalsta vidēja un liela mēroga klientus galvenajās nozarēs.
Cik ātrs ir LBBW EUR pārskaitījums uz GBP?
Starptautisko pārskaitījumu ar LBBW no Euro Member Countries uz Apvienotā Karaliste piegādes laiks atšķiras atkarībā no maksājuma metodes un darījuma laika. Parasti starptautiskie bankas pārskaitījumi ilgst no 1 līdz 5 darba dienām. Piegādi var ietekmēt arī tādi faktori kā svētku dienas un drošības pārbaudes. Lai izvairītos no kavēšanās, pārbaudiet vietnē Landesbank Baden-Wurttemberg norādīto beigu laiku.
Kādas ir LBBW uz pārskaitījuma maksas?
LBBW starptautiskā naudas pārveduma izmaksas no EUR uz GBP ir atkarīgas no tādiem faktoriem kā pārveduma summa. Parasti lielākiem pārskaitījumiem ir zemākas komisijas maksas un labāki valūtas maiņas kursi. Pārbaudiet salīdzināšanas tabulu, lai salīdzinātu LBBW komisijas maksu ar Xe.
Kāpēc veikt pārskaitījumus ar Xe, nevis tradicionālajās bankās?
Labāki tarifi
Mēs pastāvīgi piedāvājam labākas likmes nekā bankas, nodrošinot jums vislielāko vērtību par jūsu naudu. Salīdziniet mūs ar savu banku, lai redzētu atšķirību.
Zemākas maksas
Mēs iekasējam mazāk, tāpēc jūs ietaupāt vairāk. Turklāt pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs vienmēr norādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.
Ātrāki pārskaitījumi
Lielākā daļa pārsūtījumu tiek pabeigti tajā pašā dienā. Mēs zinām, cik svarīgi ir, lai jūsu nauda tiktu piegādāta ātri un droši.
Xe 24/5 ekspertu globālais pārsūtīšanas atbalsts
Nepieciešama palīdzība ar starptautisko naudas pārvedumu? Mēs esam šeit, lai palīdzētu - sazinieties ar mums jau šodien, lai saņemtu personalizētu atbalstu!
Pārsūtiet vairāk, izmantojot Xe lielākos tiešsaistes sūtījumu limitus
Mēs piedāvājam lielākus tiešsaistes pārskaitījumu limitus nekā tradicionālās bankas, kas ļauj jums nosūtīt vairāk ar vienu pārskaitījumu. Atvadieties no lielāku summu sadalīšanas un izmantojiet vienkāršāku un efektīvāku naudas pārvietošanas veidu.
Xe uzticas miljoniem cilvēku visā pasaulē.
Vai esat gatavs sākt?
Jūs esat salīdzinājis LBBW un Xe valūtas maiņas kursus, un ir pienācis laiks atklāt labāko starptautisko naudas pārvedumu vērtību. Jūsu pirmais pārskaitījums ir tikai dažu klikšķu attālumā - sāciet tagad un nogādājiet savu naudu tālāk!
Biežāk uzdotie jautājumi
Valūtas maiņas kursā, ko LBBW piedāvā, lai konvertētu Eiro (EUR) uz Lielbritānijas mārciņa (GBP), var būt iekļauta starpība, kas pārsniedz reālo vidējo tirgus kursu. Tas nozīmē, ka jūs varētu saņemt mazāk Lielbritānijas mārciņa, nekā gaidīts. Izmantojiet mūsu salīdzināšanas tabulu, lai uzzinātu, kā LBBW's tarifs ir salīdzināms ar Xe un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
LBBW atkarībā no pārskaitījuma metodes un galamērķa var iekasēt fiksētu pārskaitījuma maksu, procentuālu maksu vai abas. Šīs maksas kopā ar valūtas maiņas kursu ietekmē saņēmēja saņemto summu. Mūsu rīks to sadala, lai jūs varētu salīdzināt kopējās izmaksas ar citām iespējām, piemēram, Xe.
Pārskaitījumi no Eiro uz Lielbritānijas mārciņa, izmantojot LBBW, parasti aizņem no 1 līdz 5 darba dienām. Laiks ir atkarīgs no maksājumu pārtraukšanas laika, brīvdienām, galamērķa valsts un saņēmējas bankas apstrādes laika. Lielākajai daļai pārskaitījumu Xe piedāvā piegādi tajā pašā dienā.
LBBW starptautiskajiem pārskaitījumiem var būt noteikti dienas vai viena pārskaitījuma limiti. Lai saņemtu lielākas summas, jums var būt nepieciešams apmeklēt filiāli. Xe atbalsta lielākus tiešsaistes sūtījumu limitus, nodrošinot elastību un ērtības, pārskaitot lielākas summas starptautiskā mērogā.
Daudzi pakalpojumu sniedzēji, tostarp LBBW, var atjaunināt savus valūtas maiņas kursus, pamatojoties uz tirgus apstākļiem. Tomēr likmes var tikt noteiktas reizi dienā vai koriģētas retāk nekā specializēto FX pakalpojumu likmes. Xe atjaunina likmes tiešraidē, tādējādi ļaujot jums labāk kontrolēt, kad sūtīt.