Salīdziniet Banques Populaires EUR uz CAD maiņas kursu
Vai apsverat iespēju izmantot Banques Populaires, lai veiktu pārskaitījumu no EUR uz CAD? Salīdziniet Banques Populaires valūtas maiņas kursus un komisijas maksas, lai uzzinātu, kā ietaupīt, izmantojot Xe.
|Pakalpojumu sniedzējs
|Maiņas kurss
|Pārskaitījuma maksa
|Saņēmējs saņem
1.579600
|€0
$1,579.60Sūtīt tagad
Mums vēl nav Banques Populaires kursu šim valūtu pārim, bet jūs joprojām varat salīdzināt Banques Populaires piedāvājumu ar Xe reāllaika kursu, lai redzētu iespējamos ietaupījumus. Pārbaudiet drīz, mēs pastāvīgi paplašinām savus datus, lai sniegtu jums vairāk kursu.
Par Banques Populaires Groupe BPCE
Banques Populaires ir reģionālas kooperatīvās bankas, kas pieder Groupe BPCE. Tās pieder dalībniekiem un ir vietēji nostiprinātas, nodrošinot mazumtirdzniecības un MVU banku pakalpojumus, maksājumus, hipotēkas, uzkrājumus, apdrošināšanu un korporatīvos pakalpojumus visā Francijā. Kopīgas platformas un nacionāla sasniedzamība apvienojas ar reģionālu lēmumu pieņemšanu, lai atbalstītu kopienas un uzņēmējus.
Cik ātrs ir Banques Populaires EUR pārskaitījums uz CAD?
Starptautisko pārskaitījumu ar Banques Populaires no Euro Member Countries uz Kanāda piegādes laiks atšķiras atkarībā no maksājuma metodes un darījuma laika. Parasti starptautiskie bankas pārskaitījumi ilgst no 1 līdz 5 darba dienām. Piegādi var ietekmēt arī tādi faktori kā svētku dienas un drošības pārbaudes. Lai izvairītos no kavēšanās, pārbaudiet vietnē Banques Populaires Groupe BPCE norādīto beigu laiku.
Kādas ir Banques Populaires uz pārskaitījuma maksas?
Banques Populaires starptautiskā naudas pārveduma izmaksas no EUR uz CAD ir atkarīgas no tādiem faktoriem kā pārveduma summa. Parasti lielākiem pārskaitījumiem ir zemākas komisijas maksas un labāki valūtas maiņas kursi. Pārbaudiet salīdzināšanas tabulu, lai salīdzinātu Banques Populaires komisijas maksu ar Xe.
Kāpēc veikt pārskaitījumus ar Xe, nevis tradicionālajās bankās?
Labāki tarifi
Mēs pastāvīgi piedāvājam labākas likmes nekā bankas, nodrošinot jums vislielāko vērtību par jūsu naudu. Salīdziniet mūs ar savu banku, lai redzētu atšķirību.
Zemākas maksas
Mēs iekasējam mazāk, tāpēc jūs ietaupāt vairāk. Turklāt pirms pārskaitījuma apstiprināšanas mēs vienmēr norādām visas maksas, lai jūs precīzi zinātu, par ko maksājat.
Ātrāki pārskaitījumi
Lielākā daļa pārsūtījumu tiek pabeigti tajā pašā dienā. Mēs zinām, cik svarīgi ir, lai jūsu nauda tiktu piegādāta ātri un droši.
Xe 24/5 ekspertu globālais pārsūtīšanas atbalsts
Nepieciešama palīdzība ar starptautisko naudas pārvedumu? Mēs esam šeit, lai palīdzētu - sazinieties ar mums jau šodien, lai saņemtu personalizētu atbalstu!
Pārsūtiet vairāk, izmantojot Xe lielākos tiešsaistes sūtījumu limitus
Mēs piedāvājam lielākus tiešsaistes pārskaitījumu limitus nekā tradicionālās bankas, kas ļauj jums nosūtīt vairāk ar vienu pārskaitījumu. Atvadieties no lielāku summu sadalīšanas un izmantojiet vienkāršāku un efektīvāku naudas pārvietošanas veidu.
Biežāk uzdotie jautājumi
Valūtas maiņas kursā, ko Banques Populaires piedāvā, lai konvertētu Eiro (EUR) uz Kanādas dolārs (CAD), var būt iekļauta starpība, kas pārsniedz reālo vidējo tirgus kursu. Tas nozīmē, ka jūs varētu saņemt mazāk Kanādas dolārs, nekā gaidīts. Izmantojiet mūsu salīdzināšanas tabulu, lai uzzinātu, kā Banques Populaires's tarifs ir salīdzināms ar Xe un citiem pakalpojumu sniedzējiem.
Banques Populaires atkarībā no pārskaitījuma metodes un galamērķa var iekasēt fiksētu pārskaitījuma maksu, procentuālu maksu vai abas. Šīs maksas kopā ar valūtas maiņas kursu ietekmē saņēmēja saņemto summu. Mūsu rīks to sadala, lai jūs varētu salīdzināt kopējās izmaksas ar citām iespējām, piemēram, Xe.
Pārskaitījumi no Eiro uz Kanādas dolārs, izmantojot Banques Populaires, parasti aizņem no 1 līdz 5 darba dienām. Laiks ir atkarīgs no maksājumu pārtraukšanas laika, brīvdienām, galamērķa valsts un saņēmējas bankas apstrādes laika. Lielākajai daļai pārskaitījumu Xe piedāvā piegādi tajā pašā dienā.
Banques Populaires starptautiskajiem pārskaitījumiem var būt noteikti dienas vai viena pārskaitījuma limiti. Lai saņemtu lielākas summas, jums var būt nepieciešams apmeklēt filiāli. Xe atbalsta lielākus tiešsaistes sūtījumu limitus, nodrošinot elastību un ērtības, pārskaitot lielākas summas starptautiskā mērogā.
Daudzi pakalpojumu sniedzēji, tostarp Banques Populaires, var atjaunināt savus valūtas maiņas kursus, pamatojoties uz tirgus apstākļiem. Tomēr likmes var tikt noteiktas reizi dienā vai koriģētas retāk nekā specializēto FX pakalpojumu likmes. Xe atjaunina likmes tiešraidē, tādējādi ļaujot jums labāk kontrolēt, kad sūtīt.