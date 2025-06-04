Bhutan Development Bank SWIFT kodas Bhutanas
Bhutan Development Bank SWIFT/BIC kodas yra BHDEBTBTXXX. Tačiau Bhutan Development Bank gali naudoti skirtingus SWIFT / BIC kodus, priklausomai nuo paslaugos ar filialo. Jei nesate tikri, kurį naudoti, pasitikrinkite su gavėju arba susisiekite tiesiogiai su Bhutan Development Bank .
BHDEBTBTXXX
Banko pavadinimas
BHUTAN DEVELOPMENT BANK LIMITED
SWIFT kodas
BHDEBTBTXXX
Adresas
NORZIN LAM, BDB HEAD OFFICE, 1
Miestas
THIMPHU
Šalis
BHUTAN
Tai yra pagrindinis SWIFT/BIC kodas Bhutan Development Bank šalyje Bhutan
Vietiniai filialai
Žemiau rasite vietinius Bhutan Development Bank filialus šalyje Bhutan.
Apie BHDEBTBTXXX
Pagrindinis SWIFT kodas, skirtas Bhutan Development Bank esančiam Bhutanas , yra BHDEBTBTXXX. Šis kodas identifikuoja pagrindinį banko biurą tarptautiniams mokėjimams Bhutanas ir dažniausiai naudojamas, kai nereikia arba nėra konkretaus filialo kodo. Jei siunčiate pinigus į sąskaitą su Bhutan Development Bank , esančią Bhutanas, ir gavėjas nepateikė vietinio filialo SWIFT kodo, BHDEBTBTXXX naudojimas paprastai yra saugus ir patikimas pasirinkimas.
Naudojant BHDEBTBTXXX
Galite naudoti pagrindinį Bhutan Development BankSWIFT/BIC kodą BHDEBTBTXXX , kai:
Tarptautinio pinigų pervedimo siuntimas Bhutan Development Bank per Bhutanas
Gavėjas nepateikė konkrečiam filialui skirto SWIFT/BIC kodo
Bhutan Development Bank apdoroja mokėjimą centralizuotai per savo pagrindinę buveinę
Norite naudoti plačiai pripažintą numatytąjį SWIFT/BIC kodą
Dažnai užduodami klausimai
Pagrindinio Bhutan Development Bank biuro SWIFT kodas yra BHDEBTBTXXX. Šis kodas dažniausiai naudojamas tarptautiniams pavedimams į banko Thimphu būstinę. Jis identifikuoja Bhutan Development Bank SWIFT tinkle ir padeda užtikrinti, kad lėšos būtų nukreiptos į tinkamą finansų įstaigą.
Jei nežinote savo vietinio skyriaus SWIFT kodo, tarptautiniams mokėjimams gauti paprastai galite naudoti pagrindinio biuro SWIFT kodą (BHDEBTBTXXX). Vis dėlto, geriausia pasitikrinti su savo banku, kad išvengtumėte galimų vėlavimų. Teisingą kodą galite rasti savo internetinės bankininkystės portale, susisiekę su klientų aptarnavimo tarnyba arba peržiūrėję naujausią banko išrašą.
Taip, paprastai saugu naudoti pagrindinio biuro SWIFT kodą (BHDEBTBTXXX) tarptautiniams mokėjimams gauti, ypač jei jūsų vietinis skyrius neturi specialaus kodo. Bhutan Development Bank vis tiek galės pervesti lėšas į jūsų sąskaitą naudodamas visą jūsų sąskaitos numerį ir kitus identifikavimo duomenis. Nepaisant to, visada pasitikrinkite šį metodą su savo banku, ypač didelių operacijų atveju.
Norėdami rasti teisingą SWIFT kodą savo konkrečiam Bhutan Development Bank filialui, turite keletą variantų:
Naudokite mūsų filialo SWIFT kodo ieškiklį – tai paprasčiausias būdas patikrinti, ar jūsų filialas turi unikalų SWIFT kodą, ar turėtumėte naudoti pagrindinės buveinės kodą (BHDEBTBTXXX).
Prisijunkite prie savo Bhutan Development Bank internetinės bankininkystės platformos ir peržiūrėkite pavedimo instrukcijas.
Susisiekite su vietiniu filialu arba skambinkite Bhutan Development Bank klientų aptarnavimo tarnybai.
Peržiūrėkite naujausią banko išrašą arba čekių knygelę, kurioje gali būti tarptautinių mokėjimų informacija.
Jei jūsų filialas neturi unikalaus SWIFT kodo, paprastai galite naudoti BHDEBTBTXXX.
Jei įvedėte neteisingą SWIFT kodą:
Jūsų mokėjimas gali būti atidėtas arba atmestas.
Lėšos gali būti išsiųstos netinkamai finansų įstaigai ir jų atgavimas gali užtrukti.
Kai kurie bankai gali imti mokestį už grąžintus arba neteisingai nukreiptus mokėjimus.
Norėdami to išvengti, prieš siųsdami pavedimą, visada dar kartą patikrinkite SWIFT kodą ir sąskaitos informaciją.
Daugeliu atvejų norint gauti tarptautinius mokėjimus, reikės SWIFT kodo, nes jis identifikuoja gavėją banką ir užtikrina teisingą nukreipimą. Priklausomai nuo šalies ir pavedimo būdo, siuntėjui taip pat gali reikėti papildomos informacijos, pvz., jūsų sąskaitos numerio, maršruto numerio arba IBAN.
Taip, Bhutan Development Bank paprastai turi pagrindinio biuro SWIFT kodą (BHDEBTBTXXX), taip pat tam tikrų vietų filialų SWIFT kodus. Jei galite rasti savo vietinio filialo SWIFT kodą, geriausia jį naudoti, kad būtų užtikrintas tiksliausias nukreipimas. Jei jūsų filialas neturi unikalaus kodo arba nesate tikri, tarptautiniams mokėjimams gauti paprastai priimtina naudoti pagrindinį kodą.
BHDEBTBTXXX yra standartinis SWIFT kodas, naudojamas Bhutan Development Bank Thimphu pagrindinei būstinei. Kiti Bhutan Development Bank subjektai, pvz., filialai skirtingose šalyse arba verslo padaliniai, gali turėti savo SWIFT kodus, ypač įmonių arba investicinės bankininkystės operacijoms. Skirtumas slypi vietoje arba verslo tiksle, tačiau daugumai asmeninių ir smulkaus verslo pervedimų į Bhutanas, BHDEBTBTXXX yra teisingas ir pakankamas kodas.
Atsakomybės apribojimas
Šiame puslapyje pateikti SWIFT kodai, bankų pavadinimai, adresai ir kita susijusi informacija skirti tik bendrai informacijai. Nors stengiamės užtikrinti tikslumą, „Xe“ negarantuoja, kad informacija yra išsami, aktuali ar be klaidų. Išsami informacija gali keistis be įspėjimo ir gali neatspindėti naujausių atitinkamų finansų įstaigų duomenų.
„Xe“ neteikia jokių garantijų dėl jokio banko, finansų įstaigos ar tarpininko, įtraukto į sąrašą, teisinio statuso, reguliavimo statuso ar veiklos sąžiningumo. Mes nepatvirtiname ir netikriname jokių įtrauktų subjektų teisėtumo ir neprisiimame jokios atsakomybės už tai, kaip jūs naudojatės pateikta informacija.
Bet kokie finansiniai sandoriai ar sprendimai, priimami remiantis šia informacija, atliekami jūsų pačių rizika. „Xe“ neatsako už jokius nuostolius, vėlavimus ar žalą, atsiradusius dėl pasitikėjimo duomenimis, taip pat dėl bet kokių sandorių su trečiosiomis šalimis, kurių informacija pateikiama šioje svetainėje.
Rekomenduojame prieš pradedant bet kokią operaciją savarankiškai patikrinti visą informaciją su atitinkama finansų įstaiga.
Šis atsakomybės apribojimas pateikiamas tik anglų kalba ir nėra išverstas. Nors likusi šio puslapio dalis gali būti pateikta jūsų pasirinkta kalba, teisinis atsakomybės apribojimas lieka anglų kalba, siekiant išsaugoti jo tikslumą ir prasmę.