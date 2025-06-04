SWIFT/BIC kódok Svájc

Szüksége van a bankja SWIFT kódjára a Svájc oldalon?
SWIFT/BIC kódra van szüksége nemzetközi átutalás küldéséhez vagy fogadásához a Svájc oldalon? Használja könyvtárunkat, hogy megtalálja a megfelelő SWIFT-kódot az Ön bankjához és az adott fiókhoz. Akár a Svájc címre utal pénzt, akár külföldre küld pénzt, a megbízható átutalásokhoz elengedhetetlen a megfelelő SWIFT-kód.
Gyakran ismételt kérdések
A SWIFT-kód - más néven BIC (Bank Identifier Code) - a bankok és pénzintézetek azonosítására szolgáló nemzetközi szabvány. A helyes SWIFT-kódra a Svájc oldalon van szüksége ahhoz, hogy pontosan és biztonságosan küldhessen vagy fogadhasson nemzetközi átutalásokat.
Megtalálhatja bankja helyes SWIFT-kódját a Svájc oldalon a bank nevének, városának vagy fiókjának keresésével. Ellenőrizheti bankszámlakivonatát is, vagy forduljon a helyi bankfiókhoz.
Egyes bankok a Svájc weboldalon egyetlen SWIFT-kódot használnak az összes fiókban, míg mások fiók-specifikus kódokat használnak. A legjobb, ha a nemzetközi átutalás késedelmének vagy hibáinak elkerülése érdekében a bankjával egyeztet.
A Svájc bank rossz SWIFT-kódjának használata azt eredményezheti, hogy a kifizetés késik, elutasítják, vagy rossz számlára küldik. Pénzátutalás előtt mindig ellenőrizze kétszer a kódot a bankjánál.
Nem, a SWIFT-kód a bankot azonosítja, míg az IBAN (nemzetközi bankszámlaszám) az egyedi számlát. A Svájc weboldalon nem minden bank használja az IBAN-t, de bizonyos átutalásokhoz, különösen Európában vagy a Közel-Keleten, mindkettőre szükség lehet.
A SWIFT-kódokat a Svájc oldalon érvényesítheti:
Ellenőrzés a bankjánál
Online SWIFT-jegyzékekben való keresés (mint például ez)
A kódot a számlakivonatán keresi
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy minden tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az illetékes pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.