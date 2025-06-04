SWIFT/BIC kódok Szaúd-Arábia

Nem, a SWIFT-kód a bankot azonosítja, míg az IBAN (nemzetközi bankszámlaszám) az egyedi számlát. A Szaúd-Arábia weboldalon nem minden bank használja az IBAN-t, de bizonyos átutalásokhoz, különösen Európában vagy a Közel-Keleten, mindkettőre szükség lehet.