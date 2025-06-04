Royal Bank of Canada (RBC) SWIFT kód Canada
A SWIFT/BIC kód a következőhöz Royal Bank of Canada (RBC) a ROYCCAT2XXX. A Royal Bank of Canada (RBC) azonban szolgáltatástól vagy fiókteleptől függően eltérő SWIFT/BIC-kódokat használhat. Ha nem vagy biztos benne, hogy melyiket használd, kérdezd meg a címzettet, vagy vedd fel a kapcsolatot közvetlenül a Royal Bank of Canada (RBC) címen.
ROYCCAT2XXX
Bank neve
ROYAL BANK OF CANADA
SWIFT-kód
ROYCCAT2XXX
Cím
180 WELLINGTON STREET WEST
Város
TORONTO
Ország
CANADA
Ez a(z) Royal Bank of Canada (RBC) fő SWIFT/BIC-kódja itt: Canada
Helyi fiókok
Az alábbiakban megtalálja a(z) Royal Bank of Canada (RBC) helyi fiókjait itt: Canada.
A oldalról ROYCCAT2XXX
A Royal Bank of Canada (RBC) fő SWIFT kódja a Canada oldalon a ROYCCAT2XXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Canada oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Royal Bank of Canada (RBC) számlára a Canada címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a ROYCCAT2XXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.
A használata ROYCCAT2XXX
A Royal Bank of Canada (RBC)fő SWIFT/BIC kódját használhatja. ROYCCAT2XXX amikor:
Nemzetközi pénzátutalás küldése a Royal Bank of Canada (RBC) címre a következő címen Canada
A címzett nem adott meg fiók-specifikus SWIFT/BIC kódot.
Royal Bank of Canada (RBC) a kifizetést központilag, az elsődleges irodáján keresztül dolgozza fel
Széles körben elfogadott alapértelmezett SWIFT/BIC kódot szeretne használni.
Válassza a Xe-t, ha pénzt küld Royal Bank of Canada (RBC)
Jobb árak
Hasonlítson össze minket a bankjával, és fedezze fel a megtakarításokat. Áraink gyakran felülmúlják a nagyobb bankok árait, így maximalizálva az átutalás értékét.
Alacsonyabb díjak
Az átutalás megerősítése előtt minden díjat előre megmutatunk, így pontosan tudja, hogy mit fizet. Alacsonyabb díjaink nagyobb megtakarítást jelentenek az Ön számára.
Gyorsabb transzferek
Az átutalások többsége még aznap megtörténik. Megértjük, hogy amikor a pénzéről van szó, az időzítés számít.
Ellenőrizze a SWIFT-fizetés hibáit
SWIFT-fizetés küldése előtt ellenőrizze kétszer is, hogy a SWIFT-kód megegyezik-e a címzett bankjával, és hogy a számlaszám és a név helyesen van-e megadva. Még apró hibák is késleltethetik vagy megakadályozhatják az átutalást. Forduljon bankjához, ha helytelen adatokkal végzett átutalást.
A Royal Bank of Canada (RBC) címre érkező kifizetés a Canada címen ?
Ahhoz, hogy nemzetközi kifizetést kapjon a Royal Bank of Canada (RBC) számlájára a Canada oldalon, meg kell adnia a megfelelő SWIFT/BIC kódot, számlaszámot és egyéb banki adatokat. A késedelmek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a feladója rendelkezik a megfelelő információkkal.
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Készen áll pénzt küldeni a Royal Bank of Canada (RBC) címre ?
A Xe segítségével egyszerűen küldhet pénzt a Royal Bank of Canada (RBC) és több ezer más bankba világszerte. A több mint 130 pénznem támogatásával és a 190 országba történő átutalásokkal bizalommal küldhet pénzt.
Gyakran ismételt kérdések
A Royal Bank of Canada (RBC) főhivatali SWIFT-kódja a következő ROYCCAT2XXX. Ezt a kódot általában a bank Toronto címére történő nemzetközi átutalásoknál használják. Azonosítja a Royal Bank of Canada (RBC) címet a SWIFT-hálózatban, segítve annak biztosítását, hogy a pénzeszközök a megfelelő pénzintézethez kerüljenek.
Ha nem ismeri a helyi fiók SWIFT-kódját, általában a központi iroda SWIFT-kódját (ROYCCAT2XXX) is használhatja a nemzetközi fizetések fogadásához. Az esetleges késedelmek elkerülése érdekében azonban a legjobb, ha ezt a bankkal is megerősítteti. A helyes kódot az online banki portálon, az ügyfélszolgálaton vagy a legutóbbi bankszámlakivonat áttekintésével találhatja meg.
Igen, általában biztonságos az elsődleges irodai SWIFT-kódot (ROYCCAT2XXX) a nemzetközi fizetések fogadásához - különösen akkor, ha a helyi fiók nem rendelkezik külön kóddal. Royal Bank of Canada (RBC) a teljes számlaszám és egyéb azonosító adatok felhasználásával továbbra is át tudja irányítani a pénzt az Ön számlájára. Ezt a megközelítést azonban mindig ellenőriztesse bankjával, különösen nagy összegű tranzakciók esetén.
Az Ön Royal Bank of Canada (RBC) fiókjához tartozó megfelelő SWIFT-kód megtalálásához több lehetőség is rendelkezésre áll:
Használja a Fiók SWIFT-kód keresőnket - a legegyszerűbb módja annak, hogy ellenőrizze, hogy a fiókja rendelkezik-e egyedi SWIFT-kóddal, vagy a központi kódot kell használnia (ROYCCAT2XXX).
Jelentkezzen be a Royal Bank of Canada (RBC) online banki felületre, és tekintse át az átutalási utasításokat.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi fiókkal, vagy hívja a Royal Bank of Canada (RBC) ügyfélszolgálatot.
Nézze meg a legutóbbi bankszámlakivonatot vagy csekkfüzetet, amely tartalmazhat nemzetközi fizetési adatokat.
Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi SWIFT-kóddal, akkor általában a ROYCCAT2XXX címet használhatja.
Ha rossz SWIFT-kódot ad meg:
A fizetés késhet vagy elutasításra kerülhet.
Előfordulhat, hogy a pénzeszközöket rossz pénzintézethez küldik, és időbe telhet, amíg visszaszerzik.
Egyes bankok díjat számíthatnak fel a visszaküldött vagy tévesen irányított fizetésekért.
Ennek elkerülése érdekében mindig ellenőrizze kétszer a SWIFT-kódot és a számlainformációkat, mielőtt elküldi az átutalást.
A legtöbb esetben SWIFT-kódra van szüksége a nemzetközi fizetések fogadásához, mivel ez azonosítja a fogadó bankot és biztosítja a helyes útvonalvezetést. Az országtól és az átutalási módtól függően a feladónak további adatokra is szüksége lehet, például az Ön számlaszámára, bankszámlaszámára vagy IBAN-jára.
Igen, a Royal Bank of Canada (RBC) jellemzően rendelkezik egy elsődleges irodai SWIFT-kóddal (ROYCCAT2XXX), valamint bizonyos helyszíneken fiók-specifikus SWIFT-kódok. Ha meg tudja találni a helyi fiók SWIFT-kódját, akkor a legpontosabb útválasztás érdekében ezt használja. Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi kóddal, vagy nem biztos benne, akkor az elsődleges kód használata általában elfogadható a nemzetközi fizetések fogadásához.
ROYCCAT2XXX a Royal Bank of Canada (RBC)' Toronto székhelyén használt szabványos SWIFT-kód. A Royal Bank of Canada (RBC) egyéb egységei - például a különböző országokban működő fiókok vagy üzleti egységek - saját SWIFT-kódokkal rendelkezhetnek, különösen a vállalati vagy befektetési banki műveletek esetében. A különbség a helyszínen vagy az üzleti célban rejlik, de a legtöbb személyes és kisvállalkozói átutalás esetében a Canada, ROYCCAT2XXX a helyes és elegendő kód.
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy minden tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az illetékes pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.