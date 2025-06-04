BFI Bank SWIFT kód Cape Verde
A SWIFT/BIC kód a következőhöz BFI Bank a BFIICVCVXXX. A BFI Bank azonban szolgáltatástól vagy fiókteleptől függően eltérő SWIFT/BIC-kódokat használhat. Ha nem vagy biztos benne, hogy melyiket használd, kérdezd meg a címzettet, vagy vedd fel a kapcsolatot közvetlenül a BFI Bank címen.
BFIICVCVXXX
Bank neve
BFI BANK, S.A.
SWIFT-kód
BFIICVCVXXX
Cím
AVENIDA SAO VICENTE 3, PALMAREJO
Város
PRAIA
Ország
CABO VERDE
Ez a(z) BFI Bank fő SWIFT/BIC-kódja itt: Cape Verde
Helyi fiókok
Az alábbiakban megtalálja a(z) BFI Bank helyi fiókjait itt: Cape Verde.
A oldalról BFIICVCVXXX
A BFI Bank fő SWIFT kódja a Cape Verde oldalon a BFIICVCVXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Cape Verde oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a BFI Bank számlára a Cape Verde címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a BFIICVCVXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.
A használata BFIICVCVXXX
A BFI Bankfő SWIFT/BIC kódját használhatja. BFIICVCVXXX amikor:
Nemzetközi pénzátutalás küldése a BFI Bank címre a következő címen Cape Verde
A címzett nem adott meg fiók-specifikus SWIFT/BIC kódot.
BFI Bank a kifizetést központilag, az elsődleges irodáján keresztül dolgozza fel
Széles körben elfogadott alapértelmezett SWIFT/BIC kódot szeretne használni.
Válassza a Xe-t, ha pénzt küld BFI Bank
Jobb árak
Hasonlítson össze minket a bankjával, és fedezze fel a megtakarításokat. Áraink gyakran felülmúlják a nagyobb bankok árait, így maximalizálva az átutalás értékét.
Alacsonyabb díjak
Az átutalás megerősítése előtt minden díjat előre megmutatunk, így pontosan tudja, hogy mit fizet. Alacsonyabb díjaink nagyobb megtakarítást jelentenek az Ön számára.
Gyorsabb transzferek
Az átutalások többsége még aznap megtörténik. Megértjük, hogy amikor a pénzéről van szó, az időzítés számít.
Ellenőrizze a SWIFT-fizetés hibáit
SWIFT-fizetés küldése előtt ellenőrizze kétszer is, hogy a SWIFT-kód megegyezik-e a címzett bankjával, és hogy a számlaszám és a név helyesen van-e megadva. Még apró hibák is késleltethetik vagy megakadályozhatják az átutalást. Forduljon bankjához, ha helytelen adatokkal végzett átutalást.
A BFI Bank címre érkező kifizetés a Cape Verde címen ?
Ahhoz, hogy nemzetközi kifizetést kapjon a BFI Bank számlájára a Cape Verde oldalon, meg kell adnia a megfelelő SWIFT/BIC kódot, számlaszámot és egyéb banki adatokat. A késedelmek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a feladója rendelkezik a megfelelő információkkal.
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Készen áll pénzt küldeni a BFI Bank címre ?
A Xe segítségével egyszerűen küldhet pénzt a BFI Bank és több ezer más bankba világszerte. A több mint 130 pénznem támogatásával és a 190 országba történő átutalásokkal bizalommal küldhet pénzt.
Gyakran ismételt kérdések
A BFI Bank főhivatali SWIFT-kódja a következő BFIICVCVXXX. Ezt a kódot általában a bank Praia címére történő nemzetközi átutalásoknál használják. Azonosítja a BFI Bank címet a SWIFT-hálózatban, segítve annak biztosítását, hogy a pénzeszközök a megfelelő pénzintézethez kerüljenek.
Ha nem ismeri a helyi fiók SWIFT-kódját, általában a központi iroda SWIFT-kódját (BFIICVCVXXX) is használhatja a nemzetközi fizetések fogadásához. Az esetleges késedelmek elkerülése érdekében azonban a legjobb, ha ezt a bankkal is megerősítteti. A helyes kódot az online banki portálon, az ügyfélszolgálaton vagy a legutóbbi bankszámlakivonat áttekintésével találhatja meg.
Igen, általában biztonságos az elsődleges irodai SWIFT-kódot (BFIICVCVXXX) a nemzetközi fizetések fogadásához - különösen akkor, ha a helyi fiók nem rendelkezik külön kóddal. BFI Bank a teljes számlaszám és egyéb azonosító adatok felhasználásával továbbra is át tudja irányítani a pénzt az Ön számlájára. Ezt a megközelítést azonban mindig ellenőriztesse bankjával, különösen nagy összegű tranzakciók esetén.
Az Ön BFI Bank fiókjához tartozó megfelelő SWIFT-kód megtalálásához több lehetőség is rendelkezésre áll:
Használja a Fiók SWIFT-kód keresőnket - a legegyszerűbb módja annak, hogy ellenőrizze, hogy a fiókja rendelkezik-e egyedi SWIFT-kóddal, vagy a központi kódot kell használnia (BFIICVCVXXX).
Jelentkezzen be a BFI Bank online banki felületre, és tekintse át az átutalási utasításokat.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi fiókkal, vagy hívja a BFI Bank ügyfélszolgálatot.
Nézze meg a legutóbbi bankszámlakivonatot vagy csekkfüzetet, amely tartalmazhat nemzetközi fizetési adatokat.
Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi SWIFT-kóddal, akkor általában a BFIICVCVXXX címet használhatja.
Ha rossz SWIFT-kódot ad meg:
A fizetés késhet vagy elutasításra kerülhet.
Előfordulhat, hogy a pénzeszközöket rossz pénzintézethez küldik, és időbe telhet, amíg visszaszerzik.
Egyes bankok díjat számíthatnak fel a visszaküldött vagy tévesen irányított fizetésekért.
Ennek elkerülése érdekében mindig ellenőrizze kétszer a SWIFT-kódot és a számlainformációkat, mielőtt elküldi az átutalást.
A legtöbb esetben SWIFT-kódra van szüksége a nemzetközi fizetések fogadásához, mivel ez azonosítja a fogadó bankot és biztosítja a helyes útvonalvezetést. Az országtól és az átutalási módtól függően a feladónak további adatokra is szüksége lehet, például az Ön számlaszámára, bankszámlaszámára vagy IBAN-jára.
Igen, a BFI Bank jellemzően rendelkezik egy elsődleges irodai SWIFT-kóddal (BFIICVCVXXX), valamint bizonyos helyszíneken fiók-specifikus SWIFT-kódok. Ha meg tudja találni a helyi fiók SWIFT-kódját, akkor a legpontosabb útválasztás érdekében ezt használja. Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi kóddal, vagy nem biztos benne, akkor az elsődleges kód használata általában elfogadható a nemzetközi fizetések fogadásához.
BFIICVCVXXX a BFI Bank' Praia székhelyén használt szabványos SWIFT-kód. A BFI Bank egyéb egységei - például a különböző országokban működő fiókok vagy üzleti egységek - saját SWIFT-kódokkal rendelkezhetnek, különösen a vállalati vagy befektetési banki műveletek esetében. A különbség a helyszínen vagy az üzleti célban rejlik, de a legtöbb személyes és kisvállalkozói átutalás esetében a Cape Verde, BFIICVCVXXX a helyes és elegendő kód.
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy minden tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az illetékes pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.