A First Investment Bank fő SWIFT kódja a Bulgaria oldalon a FINVBGSFXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Bulgaria oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a First Investment Bank számlára a Bulgaria címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a FINVBGSFXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.