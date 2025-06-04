Nova Banka SWIFT kód Bosnia and Herzegovina
A SWIFT/BIC kód a következőhöz Nova Banka a NOBIBA22XXX. A Nova Banka azonban szolgáltatástól vagy fiókteleptől függően eltérő SWIFT/BIC-kódokat használhat. Ha nem vagy biztos benne, hogy melyiket használd, kérdezd meg a címzettet, vagy vedd fel a kapcsolatot közvetlenül a Nova Banka címen.
NOBIBA22XXX
Bank neve
NOVA BANKA AD BANJALUKA
SWIFT-kód
NOBIBA22XXX
Cím
KRALJA ALFONSA XIII 37A
Város
BANJA LUKA
Ország
BOSNIA AND HERZEGOVINA
Ez a(z) Nova Banka fő SWIFT/BIC-kódja itt: Bosnia and Herzegovina
Helyi fiókok
Az alábbiakban megtalálja a(z) Nova Banka helyi fiókjait itt: Bosnia and Herzegovina.
A oldalról NOBIBA22XXX
A Nova Banka fő SWIFT kódja a Bosnia and Herzegovina oldalon a NOBIBA22XXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Bosnia and Herzegovina oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Nova Banka számlára a Bosnia and Herzegovina címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a NOBIBA22XXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.
A használata NOBIBA22XXX
A Nova Bankafő SWIFT/BIC kódját használhatja. NOBIBA22XXX amikor:
Nemzetközi pénzátutalás küldése a Nova Banka címre a következő címen Bosnia and Herzegovina
A címzett nem adott meg fiók-specifikus SWIFT/BIC kódot.
Nova Banka a kifizetést központilag, az elsődleges irodáján keresztül dolgozza fel
Széles körben elfogadott alapértelmezett SWIFT/BIC kódot szeretne használni.
Ellenőrizze a SWIFT-fizetés hibáit
SWIFT-fizetés küldése előtt ellenőrizze kétszer is, hogy a SWIFT-kód megegyezik-e a címzett bankjával, és hogy a számlaszám és a név helyesen van-e megadva. Még apró hibák is késleltethetik vagy megakadályozhatják az átutalást. Forduljon bankjához, ha helytelen adatokkal végzett átutalást.
A Nova Banka címre érkező kifizetés a Bosnia and Herzegovina címen ?
Ahhoz, hogy nemzetközi kifizetést kapjon a Nova Banka számlájára a Bosnia and Herzegovina oldalon, meg kell adnia a megfelelő SWIFT/BIC kódot, számlaszámot és egyéb banki adatokat. A késedelmek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a feladója rendelkezik a megfelelő információkkal.
Gyakran ismételt kérdések
A Nova Banka főhivatali SWIFT-kódja a következő NOBIBA22XXX. Ezt a kódot általában a bank Banja Luka címére történő nemzetközi átutalásoknál használják. Azonosítja a Nova Banka címet a SWIFT-hálózatban, segítve annak biztosítását, hogy a pénzeszközök a megfelelő pénzintézethez kerüljenek.
Ha nem ismeri a helyi fiók SWIFT-kódját, általában a központi iroda SWIFT-kódját (NOBIBA22XXX) is használhatja a nemzetközi fizetések fogadásához. Az esetleges késedelmek elkerülése érdekében azonban a legjobb, ha ezt a bankkal is megerősítteti. A helyes kódot az online banki portálon, az ügyfélszolgálaton vagy a legutóbbi bankszámlakivonat áttekintésével találhatja meg.
Igen, általában biztonságos az elsődleges irodai SWIFT-kódot (NOBIBA22XXX) a nemzetközi fizetések fogadásához - különösen akkor, ha a helyi fiók nem rendelkezik külön kóddal. Nova Banka a teljes számlaszám és egyéb azonosító adatok felhasználásával továbbra is át tudja irányítani a pénzt az Ön számlájára. Ezt a megközelítést azonban mindig ellenőriztesse bankjával, különösen nagy összegű tranzakciók esetén.
Az Ön Nova Banka fiókjához tartozó megfelelő SWIFT-kód megtalálásához több lehetőség is rendelkezésre áll:
Használja a Fiók SWIFT-kód keresőnket - a legegyszerűbb módja annak, hogy ellenőrizze, hogy a fiókja rendelkezik-e egyedi SWIFT-kóddal, vagy a központi kódot kell használnia (NOBIBA22XXX).
Jelentkezzen be a Nova Banka online banki felületre, és tekintse át az átutalási utasításokat.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi fiókkal, vagy hívja a Nova Banka ügyfélszolgálatot.
Nézze meg a legutóbbi bankszámlakivonatot vagy csekkfüzetet, amely tartalmazhat nemzetközi fizetési adatokat.
Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi SWIFT-kóddal, akkor általában a NOBIBA22XXX címet használhatja.
Ha rossz SWIFT-kódot ad meg:
A fizetés késhet vagy elutasításra kerülhet.
Előfordulhat, hogy a pénzeszközöket rossz pénzintézethez küldik, és időbe telhet, amíg visszaszerzik.
Egyes bankok díjat számíthatnak fel a visszaküldött vagy tévesen irányított fizetésekért.
Ennek elkerülése érdekében mindig ellenőrizze kétszer a SWIFT-kódot és a számlainformációkat, mielőtt elküldi az átutalást.
A legtöbb esetben SWIFT-kódra van szüksége a nemzetközi fizetések fogadásához, mivel ez azonosítja a fogadó bankot és biztosítja a helyes útvonalvezetést. Az országtól és az átutalási módtól függően a feladónak további adatokra is szüksége lehet, például az Ön számlaszámára, bankszámlaszámára vagy IBAN-jára.
Igen, a Nova Banka jellemzően rendelkezik egy elsődleges irodai SWIFT-kóddal (NOBIBA22XXX), valamint bizonyos helyszíneken fiók-specifikus SWIFT-kódok. Ha meg tudja találni a helyi fiók SWIFT-kódját, akkor a legpontosabb útválasztás érdekében ezt használja. Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi kóddal, vagy nem biztos benne, akkor az elsődleges kód használata általában elfogadható a nemzetközi fizetések fogadásához.
NOBIBA22XXX a Nova Banka' Banja Luka székhelyén használt szabványos SWIFT-kód. A Nova Banka egyéb egységei - például a különböző országokban működő fiókok vagy üzleti egységek - saját SWIFT-kódokkal rendelkezhetnek, különösen a vállalati vagy befektetési banki műveletek esetében. A különbség a helyszínen vagy az üzleti célban rejlik, de a legtöbb személyes és kisvállalkozói átutalás esetében a Bosnia and Herzegovina, NOBIBA22XXX a helyes és elegendő kód.
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy minden tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az illetékes pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.