A NLB Banka fő SWIFT kódja a Bosnia and Herzegovina oldalon a TBTUBA22XXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Bosnia and Herzegovina oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a NLB Banka számlára a Bosnia and Herzegovina címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a TBTUBA22XXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.