A Banco Mercantil Santa Cruz fő SWIFT kódja a Bolivia oldalon a MERBBOLXXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Bolivia oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Banco Mercantil Santa Cruz számlára a Bolivia címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a MERBBOLXXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.