A Banco BISA fő SWIFT kódja a Bolivia oldalon a BANIBOLXXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Bolivia oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Banco BISA számlára a Bolivia címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a BANIBOLXXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.