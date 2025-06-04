Bank J.Van Breda SWIFT kód Belgium
A SWIFT/BIC kód a következőhöz Bank J.Van Breda a JVBABE22XXX. A Bank J.Van Breda azonban szolgáltatástól vagy fiókteleptől függően eltérő SWIFT/BIC-kódokat használhat. Ha nem vagy biztos benne, hogy melyiket használd, kérdezd meg a címzettet, vagy vedd fel a kapcsolatot közvetlenül a Bank J.Van Breda címen.
JVBABE22XXX
Bank neve
BANK J. VAN BREDA AND CO NV
SWIFT-kód
JVBABE22XXX
Cím
LEDEGANCKKAAI 7
Város
ANTWERPEN
Ország
BELGIUM
Ez a(z) Bank J.Van Breda fő SWIFT/BIC-kódja itt: Belgium
Helyi fiókok
Az alábbiakban megtalálja a(z) Bank J.Van Breda helyi fiókjait itt: Belgium.
A oldalról JVBABE22XXX
A Bank J.Van Breda fő SWIFT kódja a Belgium oldalon a JVBABE22XXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Belgium oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Bank J.Van Breda számlára a Belgium címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a JVBABE22XXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.
A használata JVBABE22XXX
A Bank J.Van Bredafő SWIFT/BIC kódját használhatja. JVBABE22XXX amikor:
Nemzetközi pénzátutalás küldése a Bank J.Van Breda címre a következő címen Belgium
A címzett nem adott meg fiók-specifikus SWIFT/BIC kódot.
Bank J.Van Breda a kifizetést központilag, az elsődleges irodáján keresztül dolgozza fel
Széles körben elfogadott alapértelmezett SWIFT/BIC kódot szeretne használni.
Ellenőrizze a SWIFT-fizetés hibáit
SWIFT-fizetés küldése előtt ellenőrizze kétszer is, hogy a SWIFT-kód megegyezik-e a címzett bankjával, és hogy a számlaszám és a név helyesen van-e megadva. Még apró hibák is késleltethetik vagy megakadályozhatják az átutalást. Forduljon bankjához, ha helytelen adatokkal végzett átutalást.
A Bank J.Van Breda címre érkező kifizetés a Belgium címen ?
Ahhoz, hogy nemzetközi kifizetést kapjon a Bank J.Van Breda számlájára a Belgium oldalon, meg kell adnia a megfelelő SWIFT/BIC kódot, számlaszámot és egyéb banki adatokat. A késedelmek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a feladója rendelkezik a megfelelő információkkal.
Gyakran ismételt kérdések
A Bank J.Van Breda főhivatali SWIFT-kódja a következő JVBABE22XXX. Ezt a kódot általában a bank Antwerpen címére történő nemzetközi átutalásoknál használják. Azonosítja a Bank J.Van Breda címet a SWIFT-hálózatban, segítve annak biztosítását, hogy a pénzeszközök a megfelelő pénzintézethez kerüljenek.
Ha nem ismeri a helyi fiók SWIFT-kódját, általában a központi iroda SWIFT-kódját (JVBABE22XXX) is használhatja a nemzetközi fizetések fogadásához. Az esetleges késedelmek elkerülése érdekében azonban a legjobb, ha ezt a bankkal is megerősítteti. A helyes kódot az online banki portálon, az ügyfélszolgálaton vagy a legutóbbi bankszámlakivonat áttekintésével találhatja meg.
Igen, általában biztonságos az elsődleges irodai SWIFT-kódot (JVBABE22XXX) a nemzetközi fizetések fogadásához - különösen akkor, ha a helyi fiók nem rendelkezik külön kóddal. Bank J.Van Breda a teljes számlaszám és egyéb azonosító adatok felhasználásával továbbra is át tudja irányítani a pénzt az Ön számlájára. Ezt a megközelítést azonban mindig ellenőriztesse bankjával, különösen nagy összegű tranzakciók esetén.
Az Ön Bank J.Van Breda fiókjához tartozó megfelelő SWIFT-kód megtalálásához több lehetőség is rendelkezésre áll:
Használja a Fiók SWIFT-kód keresőnket - a legegyszerűbb módja annak, hogy ellenőrizze, hogy a fiókja rendelkezik-e egyedi SWIFT-kóddal, vagy a központi kódot kell használnia (JVBABE22XXX).
Jelentkezzen be a Bank J.Van Breda online banki felületre, és tekintse át az átutalási utasításokat.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi fiókkal, vagy hívja a Bank J.Van Breda ügyfélszolgálatot.
Nézze meg a legutóbbi bankszámlakivonatot vagy csekkfüzetet, amely tartalmazhat nemzetközi fizetési adatokat.
Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi SWIFT-kóddal, akkor általában a JVBABE22XXX címet használhatja.
Ha rossz SWIFT-kódot ad meg:
A fizetés késhet vagy elutasításra kerülhet.
Előfordulhat, hogy a pénzeszközöket rossz pénzintézethez küldik, és időbe telhet, amíg visszaszerzik.
Egyes bankok díjat számíthatnak fel a visszaküldött vagy tévesen irányított fizetésekért.
Ennek elkerülése érdekében mindig ellenőrizze kétszer a SWIFT-kódot és a számlainformációkat, mielőtt elküldi az átutalást.
A legtöbb esetben SWIFT-kódra van szüksége a nemzetközi fizetések fogadásához, mivel ez azonosítja a fogadó bankot és biztosítja a helyes útvonalvezetést. Az országtól és az átutalási módtól függően a feladónak további adatokra is szüksége lehet, például az Ön számlaszámára, bankszámlaszámára vagy IBAN-jára.
Igen, a Bank J.Van Breda jellemzően rendelkezik egy elsődleges irodai SWIFT-kóddal (JVBABE22XXX), valamint bizonyos helyszíneken fiók-specifikus SWIFT-kódok. Ha meg tudja találni a helyi fiók SWIFT-kódját, akkor a legpontosabb útválasztás érdekében ezt használja. Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi kóddal, vagy nem biztos benne, akkor az elsődleges kód használata általában elfogadható a nemzetközi fizetések fogadásához.
JVBABE22XXX a Bank J.Van Breda' Antwerpen székhelyén használt szabványos SWIFT-kód. A Bank J.Van Breda egyéb egységei - például a különböző országokban működő fiókok vagy üzleti egységek - saját SWIFT-kódokkal rendelkezhetnek, különösen a vállalati vagy befektetési banki műveletek esetében. A különbség a helyszínen vagy az üzleti célban rejlik, de a legtöbb személyes és kisvállalkozói átutalás esetében a Belgium, JVBABE22XXX a helyes és elegendő kód.
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy minden tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az illetékes pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.