A Degroof Petercam fő SWIFT kódja a Belgium oldalon a DEGRBEBBXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Belgium oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Degroof Petercam számlára a Belgium címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a DEGRBEBBXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.