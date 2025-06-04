A Bank BelVEB fő SWIFT kódja a Belarus oldalon a BELBBY2XXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Belarus oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Bank BelVEB számlára a Belarus címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a BELBBY2XXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.