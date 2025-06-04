Alfa-Bank Belarus SWIFT kód Belarus
A SWIFT/BIC kód a következőhöz Alfa-Bank Belarus a ALFABY2XXXX. A Alfa-Bank Belarus azonban szolgáltatástól vagy fiókteleptől függően eltérő SWIFT/BIC-kódokat használhat. Ha nem vagy biztos benne, hogy melyiket használd, kérdezd meg a címzettet, vagy vedd fel a kapcsolatot közvetlenül a Alfa-Bank Belarus címen.
ALFABY2XXXX
Bank neve
ALFA-BANK
SWIFT-kód
ALFABY2XXXX
Cím
SURGANOVA STREET , 43-47
Város
MINSK
Ország
BELARUS
Ez a(z) Alfa-Bank Belarus fő SWIFT/BIC-kódja itt: Belarus
Helyi fiókok
Az alábbiakban megtalálja a(z) Alfa-Bank Belarus helyi fiókjait itt: Belarus.
A oldalról ALFABY2XXXX
A Alfa-Bank Belarus fő SWIFT kódja a Belarus oldalon a ALFABY2XXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Belarus oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Alfa-Bank Belarus számlára a Belarus címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a ALFABY2XXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.
A használata ALFABY2XXXX
A Alfa-Bank Belarusfő SWIFT/BIC kódját használhatja. ALFABY2XXXX amikor:
Nemzetközi pénzátutalás küldése a Alfa-Bank Belarus címre a következő címen Belarus
A címzett nem adott meg fiók-specifikus SWIFT/BIC kódot.
Alfa-Bank Belarus a kifizetést központilag, az elsődleges irodáján keresztül dolgozza fel
Széles körben elfogadott alapértelmezett SWIFT/BIC kódot szeretne használni.
Ellenőrizze a SWIFT-fizetés hibáit
SWIFT-fizetés küldése előtt ellenőrizze kétszer is, hogy a SWIFT-kód megegyezik-e a címzett bankjával, és hogy a számlaszám és a név helyesen van-e megadva. Még apró hibák is késleltethetik vagy megakadályozhatják az átutalást. Forduljon bankjához, ha helytelen adatokkal végzett átutalást.
A Alfa-Bank Belarus címre érkező kifizetés a Belarus címen ?
Ahhoz, hogy nemzetközi kifizetést kapjon a Alfa-Bank Belarus számlájára a Belarus oldalon, meg kell adnia a megfelelő SWIFT/BIC kódot, számlaszámot és egyéb banki adatokat. A késedelmek elkerülése érdekében győződjön meg róla, hogy a feladója rendelkezik a megfelelő információkkal.
Az Xe-ben milliók bíznak világszerte
Készen áll pénzt küldeni a Alfa-Bank Belarus címre ?
A Xe segítségével egyszerűen küldhet pénzt a Alfa-Bank Belarus és több ezer más bankba világszerte. A több mint 130 pénznem támogatásával és a 190 országba történő átutalásokkal bizalommal küldhet pénzt.
Gyakran ismételt kérdések
A Alfa-Bank Belarus főhivatali SWIFT-kódja a következő ALFABY2XXXX. Ezt a kódot általában a bank Minsk címére történő nemzetközi átutalásoknál használják. Azonosítja a Alfa-Bank Belarus címet a SWIFT-hálózatban, segítve annak biztosítását, hogy a pénzeszközök a megfelelő pénzintézethez kerüljenek.
Ha nem ismeri a helyi fiók SWIFT-kódját, általában a központi iroda SWIFT-kódját (ALFABY2XXXX) is használhatja a nemzetközi fizetések fogadásához. Az esetleges késedelmek elkerülése érdekében azonban a legjobb, ha ezt a bankkal is megerősítteti. A helyes kódot az online banki portálon, az ügyfélszolgálaton vagy a legutóbbi bankszámlakivonat áttekintésével találhatja meg.
Igen, általában biztonságos az elsődleges irodai SWIFT-kódot (ALFABY2XXXX) a nemzetközi fizetések fogadásához - különösen akkor, ha a helyi fiók nem rendelkezik külön kóddal. Alfa-Bank Belarus a teljes számlaszám és egyéb azonosító adatok felhasználásával továbbra is át tudja irányítani a pénzt az Ön számlájára. Ezt a megközelítést azonban mindig ellenőriztesse bankjával, különösen nagy összegű tranzakciók esetén.
Az Ön Alfa-Bank Belarus fiókjához tartozó megfelelő SWIFT-kód megtalálásához több lehetőség is rendelkezésre áll:
Használja a Fiók SWIFT-kód keresőnket - a legegyszerűbb módja annak, hogy ellenőrizze, hogy a fiókja rendelkezik-e egyedi SWIFT-kóddal, vagy a központi kódot kell használnia (ALFABY2XXXX).
Jelentkezzen be a Alfa-Bank Belarus online banki felületre, és tekintse át az átutalási utasításokat.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi fiókkal, vagy hívja a Alfa-Bank Belarus ügyfélszolgálatot.
Nézze meg a legutóbbi bankszámlakivonatot vagy csekkfüzetet, amely tartalmazhat nemzetközi fizetési adatokat.
Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi SWIFT-kóddal, akkor általában a ALFABY2XXXX címet használhatja.
Ha rossz SWIFT-kódot ad meg:
A fizetés késhet vagy elutasításra kerülhet.
Előfordulhat, hogy a pénzeszközöket rossz pénzintézethez küldik, és időbe telhet, amíg visszaszerzik.
Egyes bankok díjat számíthatnak fel a visszaküldött vagy tévesen irányított fizetésekért.
Ennek elkerülése érdekében mindig ellenőrizze kétszer a SWIFT-kódot és a számlainformációkat, mielőtt elküldi az átutalást.
A legtöbb esetben SWIFT-kódra van szüksége a nemzetközi fizetések fogadásához, mivel ez azonosítja a fogadó bankot és biztosítja a helyes útvonalvezetést. Az országtól és az átutalási módtól függően a feladónak további adatokra is szüksége lehet, például az Ön számlaszámára, bankszámlaszámára vagy IBAN-jára.
Igen, a Alfa-Bank Belarus jellemzően rendelkezik egy elsődleges irodai SWIFT-kóddal (ALFABY2XXXX), valamint bizonyos helyszíneken fiók-specifikus SWIFT-kódok. Ha meg tudja találni a helyi fiók SWIFT-kódját, akkor a legpontosabb útválasztás érdekében ezt használja. Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi kóddal, vagy nem biztos benne, akkor az elsődleges kód használata általában elfogadható a nemzetközi fizetések fogadásához.
ALFABY2XXXX a Alfa-Bank Belarus' Minsk székhelyén használt szabványos SWIFT-kód. A Alfa-Bank Belarus egyéb egységei - például a különböző országokban működő fiókok vagy üzleti egységek - saját SWIFT-kódokkal rendelkezhetnek, különösen a vállalati vagy befektetési banki műveletek esetében. A különbség a helyszínen vagy az üzleti célban rejlik, de a legtöbb személyes és kisvállalkozói átutalás esetében a Belarus, ALFABY2XXXX a helyes és elegendő kód.
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy minden tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az illetékes pénzintézettel.
Ez a jogi nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.