A CIBC Bahamas fő SWIFT kódja a the Bahamas oldalon a FCIBBSNSXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a the Bahamas oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a CIBC Bahamas számlára a the Bahamas címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a FCIBBSNSXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.