A Ameriabank fő SWIFT kódja a Armenia oldalon a ARMIAM22XXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Armenia oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Ameriabank számlára a Armenia címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a ARMIAM22XXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.