Santander Argentina SWIFT kód Argentina
A SWIFT/BIC kód a következőhöz Santander Argentina a BSCHARBAXXX. A Santander Argentina azonban szolgáltatástól vagy fiókteleptől függően eltérő SWIFT/BIC-kódokat használhat. Ha nem vagy biztos benne, hogy melyiket használd, kérdezd meg a címzettet, vagy vedd fel a kapcsolatot közvetlenül a Santander Argentina címen.
BSCHARBAXXX
Bank neve
BANCO SANTANDER ARGENTINA S.A.
SWIFT-kód
BSCHARBAXXX
Cím
AV. JUAN DE GARAY 151
Város
BUENOS AIRES
Ország
ARGENTINA
Ez a(z) Santander Argentina fő SWIFT/BIC-kódja itt: Argentina
Helyi fiókok
Az alábbiakban megtalálja a(z) Santander Argentina helyi fiókjait itt: Argentina.
A oldalról BSCHARBAXXX
A Santander Argentina fő SWIFT kódja a Argentina oldalon a BSCHARBAXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Argentina oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Santander Argentina számlára a Argentina címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a BSCHARBAXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.
A használata BSCHARBAXXX
A Santander Argentinafő SWIFT/BIC kódját használhatja. BSCHARBAXXX amikor:
Nemzetközi pénzátutalás küldése a Santander Argentina címre a következő címen Argentina
A címzett nem adott meg fiók-specifikus SWIFT/BIC kódot.
Santander Argentina a kifizetést központilag, az elsődleges irodáján keresztül dolgozza fel
Széles körben elfogadott alapértelmezett SWIFT/BIC kódot szeretne használni.
Gyakran ismételt kérdések
A Santander Argentina főhivatali SWIFT-kódja a következő BSCHARBAXXX. Ezt a kódot általában a bank Buenos Aires címére történő nemzetközi átutalásoknál használják. Azonosítja a Santander Argentina címet a SWIFT-hálózatban, segítve annak biztosítását, hogy a pénzeszközök a megfelelő pénzintézethez kerüljenek.
Ha nem ismeri a helyi fiók SWIFT-kódját, általában a központi iroda SWIFT-kódját (BSCHARBAXXX) is használhatja a nemzetközi fizetések fogadásához. Az esetleges késedelmek elkerülése érdekében azonban a legjobb, ha ezt a bankkal is megerősítteti. A helyes kódot az online banki portálon, az ügyfélszolgálaton vagy a legutóbbi bankszámlakivonat áttekintésével találhatja meg.
Igen, általában biztonságos az elsődleges irodai SWIFT-kódot (BSCHARBAXXX) a nemzetközi fizetések fogadásához - különösen akkor, ha a helyi fiók nem rendelkezik külön kóddal. Santander Argentina a teljes számlaszám és egyéb azonosító adatok felhasználásával továbbra is át tudja irányítani a pénzt az Ön számlájára. Ezt a megközelítést azonban mindig ellenőriztesse bankjával, különösen nagy összegű tranzakciók esetén.
Az Ön Santander Argentina fiókjához tartozó megfelelő SWIFT-kód megtalálásához több lehetőség is rendelkezésre áll:
Használja a Fiók SWIFT-kód keresőnket - a legegyszerűbb módja annak, hogy ellenőrizze, hogy a fiókja rendelkezik-e egyedi SWIFT-kóddal, vagy a központi kódot kell használnia (BSCHARBAXXX).
Jelentkezzen be a Santander Argentina online banki felületre, és tekintse át az átutalási utasításokat.
Vegye fel a kapcsolatot a helyi fiókkal, vagy hívja a Santander Argentina ügyfélszolgálatot.
Nézze meg a legutóbbi bankszámlakivonatot vagy csekkfüzetet, amely tartalmazhat nemzetközi fizetési adatokat.
Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi SWIFT-kóddal, akkor általában a BSCHARBAXXX címet használhatja.
Ha rossz SWIFT-kódot ad meg:
A fizetés késhet vagy elutasításra kerülhet.
Előfordulhat, hogy a pénzeszközöket rossz pénzintézethez küldik, és időbe telhet, amíg visszaszerzik.
Egyes bankok díjat számíthatnak fel a visszaküldött vagy tévesen irányított fizetésekért.
Ennek elkerülése érdekében mindig ellenőrizze kétszer a SWIFT-kódot és a számlainformációkat, mielőtt elküldi az átutalást.
A legtöbb esetben SWIFT-kódra van szüksége a nemzetközi fizetések fogadásához, mivel ez azonosítja a fogadó bankot és biztosítja a helyes útvonalvezetést. Az országtól és az átutalási módtól függően a feladónak további adatokra is szüksége lehet, például az Ön számlaszámára, bankszámlaszámára vagy IBAN-jára.
Igen, a Santander Argentina jellemzően rendelkezik egy elsődleges irodai SWIFT-kóddal (BSCHARBAXXX), valamint bizonyos helyszíneken fiók-specifikus SWIFT-kódok. Ha meg tudja találni a helyi fiók SWIFT-kódját, akkor a legpontosabb útválasztás érdekében ezt használja. Ha az Ön fiókja nem rendelkezik egyedi kóddal, vagy nem biztos benne, akkor az elsődleges kód használata általában elfogadható a nemzetközi fizetések fogadásához.
BSCHARBAXXX a Santander Argentina' Buenos Aires székhelyén használt szabványos SWIFT-kód. A Santander Argentina egyéb egységei - például a különböző országokban működő fiókok vagy üzleti egységek - saját SWIFT-kódokkal rendelkezhetnek, különösen a vállalati vagy befektetési banki műveletek esetében. A különbség a helyszínen vagy az üzleti célban rejlik, de a legtöbb személyes és kisvállalkozói átutalás esetében a Argentina, BSCHARBAXXX a helyes és elegendő kód.
