A Antigua Commercial Bank fő SWIFT kódja a Antigua and Barbuda oldalon a ANCBAGAGXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Antigua and Barbuda oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Antigua Commercial Bank számlára a Antigua and Barbuda címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a ANCBAGAGXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.