A National Commercial Bank of Anguilla fő SWIFT kódja a Anguilla oldalon a ANGUAIAIXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Anguilla oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a National Commercial Bank of Anguilla számlára a Anguilla címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a ANGUAIAIXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.