A Credit Andorra fő SWIFT kódja a Andorra oldalon a CRDAADADXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Andorra oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Credit Andorra számlára a Andorra címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a CRDAADADXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.