A Banque Nationale d'Algerie fő SWIFT kódja a Algeria oldalon a BNALDZALXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Algeria oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Banque Nationale d'Algerie számlára a Algeria címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a BNALDZALXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.