A Raiffeisen Bank Albania fő SWIFT kódja a Albania oldalon a SGSBALTXXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Albania oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a Raiffeisen Bank Albania számlára a Albania címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a SGSBALTXXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.