A American Bank of Investments fő SWIFT kódja a Albania oldalon a EMPOALTRXXX. Ez a kód azonosítja a bank központi irodáját a nemzetközi fizetésekhez a Albania oldalon, és általában akkor használják, ha a bankfiók-specifikus kód nem szükséges vagy nem áll rendelkezésre. Ha pénzt küld a American Bank of Investments számlára a Albania címen, és a címzett nem adta meg a helyi fiók SWIFT-kódját, a EMPOALTRXXX használata általában biztonságos és megbízható megoldás.