Felelősségi nyilatkozat

Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.

Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.

Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.

Javasoljuk, hogy a tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az érintett pénzintézettel.



Ez a nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.