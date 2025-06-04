Nem mindig. Egyes bankok egyetlen SWIFT-kódot használnak (általában az XXX végződésű központi kódot) az összes fiók számára. Mások egyedi SWIFT-kódokat rendelnek az egyes fiókokhoz, gyakran konkrét utolsó három karakterrel. Ha a címzett egy fiók-specifikus kódot ad meg, akkor azt érdemes használni - ez segíthet felgyorsítani a feldolgozást, vagy biztosíthatja, hogy a fizetés gyorsabban érkezzen meg a megfelelő helyre.