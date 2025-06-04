A(z) BLOOMBERG LP SWIFT-kódja:
BLBGGB4L 019
Bank neve
BLOOMBERG LP
Város
LONDON
Cím
3 QUEEN VICTORIA STREET, LONDON, GREATER LONDON, EC4N 4TQ
Ország
UNITED KINGDOM
A SWIFT-kódot rendszeresen ellenőrzik és frissítik
Mikor kell használni a BLBGGB4L019?
A SWIFT-kódok biztosítják, hogy a pénz a megfelelő helyre kerüljön, amikor pénzt küld vagy fogad a határokon túlra. Használja a BLBGGB4L019 címet, ha pénzt szeretne küldeni a BLOOMBERG LP címre a fent megadott címre, városba és országba. Mindig ellenőrizze, hogy a használt SWIFT-kód a célbankhoz tartozik-e.
Lebontás BLBGGB4L019
A SWIFT/BIC-kódok 8-11 betűből és számokból állnak, és egy adott bank és fiók azonosítására szolgálnak a világon.
Bankkód (BLBG): Ez a 4 betű a következőt jelenti BLOOMBERG LP
Országkód (GB): Ez a 2 betű mutatja a bank országát: az Egyesült Királyság.
Helyszínkód (4L): Ez a 2 karakter jelzi a bank székhelyét.
Fióktelep kód (019): Ez a 3 számjegy egy adott fiókot határoz meg. Az "XXX" végződésű BIC-kódok a bank központi irodájára utalnak.
BLOOMBERG LP kód részletek
A helyes SWIFT-kódok kulcsfontosságúak az átutalások során felmerülő problémák vagy késedelmek elkerülése érdekében. A SWIFT-kód használata előtt győződjön meg róla, hogy:
Ellenőrizze a bankot: Ellenőrizze, hogy a bank neve megegyezik-e a címzett bankjával.
Ellenőrizze a fiók nevét: Ha fiók-specifikus SWIFT-kódot használ, győződjön meg róla, hogy ez a fiók megegyezik a címzett fiókjával.
Erősítse meg az országot: A bankok világszerte rendelkeznek telephelyekkel. Ellenőrizze, hogy a SWIFT-kód megfelel-e a célbank országának.
Gyakran ismételt kérdések BLBGGB4L019
A SWIFT-kód egy egyedi azonosító, amelyet a bankok és pénzintézetek felismerésére használnak világszerte a nemzetközi pénzátutalások során. A SWIFT a Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication rövidítése. Ezek a kódok segítenek biztosítani, hogy a fizetéseket a megfelelő bankhoz és országba irányítsák. Egy tipikus SWIFT-kód 8 vagy 11 karakter hosszú, és tartalmazza a bankra, az országra, a helyszínre és néha egy adott fiókra vonatkozó információkat.
Nem mindig. Egyes bankok egyetlen SWIFT-kódot használnak (általában az XXX végződésű központi kódot) az összes fiók számára. Mások egyedi SWIFT-kódokat rendelnek az egyes fiókokhoz, gyakran konkrét utolsó három karakterrel. Ha a címzett egy fiók-specifikus kódot ad meg, akkor azt érdemes használni - ez segíthet felgyorsítani a feldolgozást, vagy biztosíthatja, hogy a fizetés gyorsabban érkezzen meg a megfelelő helyre.
A BLBGGB4L019 címet kell használnia, ha nemzetközi átutalást küld vagy fogad a BLOOMBERG LP címre a fent megadott városban és címen. Azonosítja a címzett bankját és fiókját, különösen akkor, ha a SWIFT-hálózaton keresztül határokon átnyúló pénzküldésre kerül sor. Egyes országok és fizetési típusok nem igényelnek SWIFT-kódot, ezért az átutalás kezdeményezése előtt mindig érdeklődjön a címzettnél vagy a bankjánál.
A SWIFT/BIC-kód BLBGGB4L019 a következő BLOOMBERG LP nemzetközi átutalásokhoz. Az alábbiakban bemutatjuk, hogy mit jelentenek a kód egyes részei:
BLBG - Ez a bankkód, amely a következőket jelenti BLOOMBERG LP
GB - Ez az országkód, amely a bank székhelyét mutatja. az Egyesült Királyság
4L - Ez a bank székhelyének kódja, amely a bank központi irodájátjelzi.
019 - Ez a fióktelep kódja, és ha "XXX" formában jelenik meg, akkor a főhivatalra vagy az elsődleges fióktelepreutal.
Igen, a BLOOMBERG LP több fiókot is működtethet. Az egyes fiókok különböző régiókat szolgálhatnak ki, különböző szolgáltatásokat kínálhatnak, és - ha nemzetközi átutalásokról van szó - egyesek még különböző SWIFT-kódokat is használhatnak. Fontos, hogy a fizetési utasítások megadásakor azonosítsa a konkrét fiókot, ahol a számláját vezetik.
Ha rossz SWIFT-kódot használ, a fizetés késhet, félreirányulhat, vagy a fogadó bank akár vissza is utasíthatja. Bizonyos esetekben a pénzösszegek visszakerülhetnek a feladóhoz, és további díjakat számíthatnak fel. Mindig győződjön meg arról, hogy a SWIFT-kód megegyezik-e a fiók vagy a hivatalos központi iroda kódjával. Ha bizonytalan, az átutalás előtt lépjen kapcsolatba a BLOOMBERG LP címen.
Felelősségi nyilatkozat
Az ezen az oldalon található SWIFT-kódok, banknevek, címek és egyéb kapcsolódó információk csak általános tájékoztató jellegűek. Bár törekszünk a pontosságra, a Xe nem garantálja, hogy az információk teljesek, aktuálisak vagy hibamentesek. A részletek előzetes értesítés nélkül változhatnak, és nem feltétlenül az adott pénzintézetek által rendelkezésre álló legfrissebb adatokat tükrözik.
Az Xe nem vállal felelősséget a felsorolt bankok, pénzintézetek vagy közvetítők jogi helyzetéért, szabályozási státuszáért vagy működési integritásáért. Nem támogatjuk és nem ellenőrizzük a feltüntetett szervezetek jogszerűségét, és nem vállalunk felelősséget a megadott információk felhasználásáért.
Az ezen információk alapján végrehajtott pénzügyi tranzakciók vagy döntések saját felelősségére történnek. A Xe nem vállal felelősséget semmilyen veszteségért, késedelemért vagy kárért, amely az adatokra való hagyatkozásból, illetve az olyan harmadik felekkel való ügyletekből ered, akiknek az információi ezen az oldalon szerepelnek.
Javasoljuk, hogy a tranzakció kezdeményezése előtt minden adatot önállóan ellenőrizzen az érintett pénzintézettel.
Ez a nyilatkozat csak angol nyelven készült, és nem került lefordításra. Míg az oldal többi része az Ön által kiválasztott nyelven jelenik meg, a jogi nyilatkozat a pontosság és a szándék megőrzése érdekében angol nyelven marad.