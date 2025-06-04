Standard Chartered Botswana SWIFT kod u Bocvana

Glavni SWIFT kod za Standard Chartered Botswana u Bocvana je SCHBBWGXXXX. Ovaj kod identificira glavni ured banke za međunarodna plaćanja u Bocvana i obično se koristi kada kod specifičan za poslovnicu nije potreban ili dostupan. Ako šaljete novac na račun s Standard Chartered Botswana u Bocvana, a primatelj nije naveo SWIFT kod lokalne poslovnice, korištenje SCHBBWGXXXX obično je sigurna i pouzdana opcija.