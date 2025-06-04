Troškovi uračunati u troškove hipoteke

Cijena kuće: Ovo je ukupan iznos koji ćete platiti za kuću. Cijena kuće izravno utječe na iznos vašeg kredita, mjesečne otplate hipoteke i ukupne troškove. Prilikom odabira kuće, uzmite u obzir i druge troškove poput poreza na imovinu, osiguranja vlasnika kuće i troškova zatvaranja kako biste ostali unutar svog proračuna.

Polog: Prilikom kupnje kuće morat ćete unaprijed platiti postotak ukupne cijene kuće, inače poznat kao polog. Veća uplata smanjuje iznos kredita i smanjuje mjesečne rate, dok manja uplata povećava te troškove.

Kamatna stopa: Kamatna stopa je postotak iznosa kredita koji će vam zajmodavac naplatiti za posuđivanje novca, a utječe na to koliko plaćate mjesečno. Niža kamatna stopa smanjuje ukupni trošak kredita, dok ga viša kamatna stopa povećava. Kamatne stope mogu biti fiksne tijekom cijelog razdoblja otplate kredita ili promjenjive.



Rok otplate kredita: Rok otplate kredita je vrijeme potrebno za otplatu hipoteke. Kraći rok, poput 15 godina, imat će veće mjesečne uplate, ali manje ukupno plaćene kamate. Međutim, dulji rok, poput 30 godina, smanjuje otplate hipoteke i povećava ukupne troškove kamata.

Porez na imovinu: Porez na imovinu je državni porez koji se temelji na vrijednosti vašeg doma i vašoj poreznoj stopi. Pomaže u financiranju lokalnih škola, održavanja cesta, javne infrastrukture i hitnih službi. Ovaj porez plaćat ćete godišnje ili kao dio mjesečne otplate hipoteke.



Osiguranje vlasnika kuće: Osiguranje vlasnika kuće je polica koja vas štiti od financijskih gubitaka zbog štete, krađe ili odštetnih zahtjeva. Većina zajmodavaca će to zahtijevati kako bi bili sigurni da možete popraviti ili zamijeniti svoj dom u slučaju nepredviđenog događaja.



PMI: Privatno osiguranje hipoteke dodaje se vašoj mjesečnoj uplati ako uplatite manje od 20% prilikom kupnje kuće. To štiti zajmodavca u slučaju da niste u mogućnosti otplatiti kredit. Nakon što steknete dovoljno kapitala u nekretnini, moći ćete ukloniti privatno hipotekarno osiguranje.



Udruga vlasnika kuća: Vlasnici kuća koji žive u stambenim zajednicama poput susjedstva, stambenog kompleksa ili gradske kuće plaćaju mjesečne ili godišnje članarine Udruge vlasnika kuća. To obično pokriva troškove sadržaja, održavanja i drugih društvenih usluga. Naknade i propisi razlikuju se od zajednice do zajednice.



Troškovi zatvaranja: Troškovi zatvaranja su početne naknade koje plaćate prilikom finaliziranja kupnje nekretnine. Obično se kreću od 2% do 5% ukupne cijene kuće i uključuju naknade zajmodavca, osiguranje vlasništva, troškove procjene i poreze. Ovi troškovi su posljednji korak u kupnji kuće i dospijevaju prilikom zaključenja kupnje.





Formula za otplatu hipoteke

Ova formula vam pomaže da izračunate mjesečnu otplatu hipoteke samo na temelju iznosa kredita i kamata. Ne uključuje nikakve dodatne troškove poput poreza na imovinu, osiguranja vlasnika kuće ili bilo kakvih naknada koje mogu povećati vašu ukupnu mjesečnu uplatu.



Ručno izračunajte mjesečne rate hipoteke pomoću ove formule:





Evo je raščlamba:



M = Mjesečna uplata:

Ovo rješavate. Za početak, prikupite podatke o svom kreditu. Ovi faktori će odrediti koliko ćete plaćati svaki mjesec.



P = Glavnica:

Ovo je stanje kredita ili ukupni iznos koji još uvijek dugujete za hipoteku. Stanje vašeg kredita izravno utječe na vašu mjesečnu otplatu, troškove kamata i vrijednost nekretnine. Kako se saldo bude smanjivao, steći ćete više vlasništva nad svojom nekretninom.



r = Mjesečna kamatna stopa:

Kamatna stopa na hipoteku je godišnja stopa koja će se plaćati mjesečno tijekom godine. Da biste pronašli mjesečnu kamatnu stopu, godišnji postotak podijelite s brojem mjeseci u godini. Na primjer, ako je vaša godišnja kamatna stopa 5%, to bi izgledalo kao 0,05/12 = 0,004167.



n = Broj plaćanja:

Ovo je ukupan broj rata koje ćete izvršiti tijekom trajanja kredita. Da biste dobili ukupan iznos, pomnožite rok otplate kredita u godinama s 12. Na primjer, ako je rok otplate vašeg kredita 30 godina, to bi izgledalo kao 30x12 = 360. To znači da ćete tijekom trajanja kredita izvršiti ukupno 360 rata.