Usporedite tečaj Mizuho Bank JPY do CNY
Razmišljate o korištenju Mizuho Bank za prijenos iz JPY u CNY? Usporedite tečajeve i naknade za Mizuho Bank kako biste otkrili potencijalne uštede s Xe.
O nama Mizuho Bank
Osnovana 2013. u Tokiju (s korijenima u prethodnicima iz 1873.), Mizuho Bank je osnovna podružnica Mizuho Financial Group. Pruža univerzalno bankarstvo—maloprodajne, korporativne i investicijske usluge—plus financiranje trgovine, upravljanje gotovinom, tržišta i bogatstvo. Duboka domaća pokrivenost i globalne podružnice povezuju japanske klijente s kapitalnim tržištima i prekograničnom trgovinom uz snažne digitalne platforme.
Koliko je brz transfer s Mizuho Bank JPY na CNY ?
Rokovi isporuke za međunarodne transfere s Mizuho Bank od Japan do Kina variraju ovisno o načinu plaćanja i vremenu transakcije. Međunarodni bankovni transferi obično traju od 1 do 5 radnih dana. Čimbenici poput državnih praznika i sigurnosnih provjera također mogu utjecati na dostavu. Provjerite vrijeme zatvaranja za Mizuho Bank kako biste izbjegli kašnjenja.
Koje su naknade za prijenos Mizuho Bank na ?
Troškovi Mizuho Bank transfera novca iz JPY u CNY ovise o čimbenicima poput iznosa transfera. Obično veći transferi dolaze s nižim naknadama i boljim tečajevima. Provjerite tablicu za usporedbu kako biste usporedili naknade za Mizuho Bank s Xe.
Često postavljana pitanja
Tečaj koji nudi Mizuho Bank za pretvaranje Japanski jen (JPY) u Kineski juan (CNY) može uključivati maržu iznad stvarnog srednjeg tržišnog tečaja. To znači da biste mogli primiti manje Kineski juan nego što ste očekivali. Pomoću naše tablice za usporedbu možete usporediti cijenu Mizuho Banks cijenama Xe-a i drugih pružatelja usluga.
Mizuho Bank može naplatiti fiksnu naknadu za prijenos, naknadu temeljenu na postotku ili oboje, ovisno o vašoj metodi prijenosa i odredištu. Ove naknade - zajedno s tečajem - utječu na to koliko će vaš primatelj primiti. Naš alat to analizira tako da možete usporediti ukupni trošak s drugim opcijama poput Xe-a.
Prijenosi s Japanski jen na Kineski juan putem Mizuho Bank obično traju od 1 do 5 radnih dana. Vrijeme ovisi o krajnjim rokovima, praznicima, zemlji odredišta i vremenu obrade banke primatelja. Xe nudi dostavu istog dana za većinu transfera.
Mizuho Bank može imati dnevna ili pojedinačna ograničenja za međunarodne transfere. Za veće iznose možda ćete morati posjetiti i poslovnicu. Xe podržava veće limite slanja putem interneta, nudeći fleksibilnost i praktičnost pri prijenosu većih iznosa u inozemstvo.
Mnogi pružatelji usluga, uključujući Mizuho Bank, mogu ažurirati svoje tečajeve na temelju tržišnih uvjeta. Međutim, tečajevi se mogu postavljati jednom dnevno ili prilagođavati rjeđe nego oni iz namjenskih FX usluga. Xe ažurira cijene uživo, dajući vam veću kontrolu nad vremenom slanja.