Xe Security
At Xe, security is a top priority, and our commitment lies in safeguarding your money transfers and accounts.
Protecting your data
You can trust us to protect your personal data, and we're transparent in how we collect, process, and store it.
With over 30 years of experience, Xe provides simple, fast and secure international money transfers. Find out what our customers love most about using Xe to send money abroad!
Frequently asked questions about security
Keräämämme henkilötiedot voivat sisältää nimen, sähköpostiosoitteen, puhelinnumeron, asuin- ja/tai liikeosoitteen ja muut yhteystiedot ("yhteystiedot"), tittelin, syntymäajan, sukupuolen, kuvat, videot tai allekirjoituksen.
Tietosuojailmoituksessamme selitetään , miten ja miksi voimme käsitellä henkilötietojasi.
Pääsy henkilötietoihin on rajoitettu tarpeellisuusperiaatteen mukaisesti noudattaen vähimmän etuoikeuden periaatetta. Näin varmistettiin, että vain ne Xe:n työntekijät, jotka tarvitsevat pääsyä työtehtäviensä suorittamiseen, voivat käyttää sitä. Esimerkkinä tästä on asiakaspalvelutiimi.
Xe käyttää hybridimallia verkkosivuston ja mobiilisovellusten osalta. Tuotantopalvelimemme sijaitsevat AWS:ssä ja EU:n datakeskuksissa.
Käytämme kehittyneitä salaustekniikoita, jotka takaavat arkaluonteisten tietojesi korkeimman mahdollisen turvallisuustason. Järjestelmissämme käytetään alan standardin mukaista AES-256-salausta levossa oleviin tietoihin, kun taas siirretyt tiedot salataan TLS 1.2:n ja TLS1.3:n avulla.
Maksuprosessorimme ovat tason 1 palveluntarjoajia. Xe ei koskaan käsittele maksukorttitietoja.
Tietojesi suojaaminen on tärkeää, jotta henkilötietosi pysyvät turvassa. Tässä on muutamia helppoja toimia, jotka voit toteuttaa:
Käytä vahvoja salasanoja
Luo tilillesi yksilölliset ja vahvat salasanat ja vältä saman salasanan käyttöä useissa palveluissa.
Ota käyttöön monitekijätodennus (MFA):
Ota MFA aina kun mahdollista käyttöön, sillä se lisää tilien turvallisuutta.
Ole varovainen sähköpostien kanssa
Vältä napsauttamasta epäilyttäviä linkkejä tai lataamasta tuntemattomien lähettäjien liitetiedostoja.
Henkilökohtaiset tiedot on otettava huomioon
Ole varovainen arkaluonteisten tietojen jakamisessa verkossa ja anna niitä vain luotettaville lähteille.
Seuraamalla näitä vinkkejä voit vähentää tietomurtojen riskiä merkittävästi ja suojella yksityisyyttäsi verkossa.
Ota meihin välittömästi yhteyttä, jos uskot joutuneesi huijauksen uhriksi.
Säilytä todisteet: Tallenna kaikki asiaankuuluvat asiakirjat tai sähköpostit todisteeksi raporttisi tueksi.
Ilmoittamalla petoksesta viipymättä voit suojella itseäsi ja muita mahdolliselta vahingolta ja auttaa saamaan syylliset oikeuden eteen.
Luottamuksesi on etusijalla, ja olemme sitoutuneet turvaamaan henkilökohtaiset ja taloudelliset tietosi. Jos haluat lisätietoja turvallisuuskäytännöistämme tai jos sinulla on huolenaiheita, ota yhteyttä turvallisuustiimiimme osoitteessa security@xe.com.