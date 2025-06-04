Hüpoteeklaenu kalkulaator
Hinnake oma igakuiseid hüpoteekmakseid ja planeerige oma kinnisvaraostu Ühendkuningriigis Xe hüpoteeklaenukalkulaatoriga. Sisestage kinnisvara väärtus, tagatisraha, hüpoteegi tähtaeg ja intressimäär, et arvutada oma igakuised tagasimaksed.
Kuidas kasutada Xe hüpoteeklaenu kalkulaatorit
Vali oma riik
Valige riik, kus soovite kinnisvara osta, et saada täpsed kohalikel intressimääradel põhinevad hüpoteeklaenu arvutused.
Sisestage vara väärtus
Lisage oma kinnisvara väärtus, et saaksime arvutada teie hüpoteeklaenu summa ja hinnata teie igakuiseid tagasimakseid.
Lisa sissemakse summa
Sisestage oma sissemakse summa. See määrab teie laenu suuruse ja igakuised tagasimaksed.
Valige hüpoteeklaenu tähtaeg
Valige oma hüpoteegi pikkus, et määrata oma igakuised tagasimaksed ja aja jooksul makstav intress.
Sisesta intressimäär
Sisestage eeldatav intressimäär, mida ootate saada. See mõjutab aja jooksul makstava intressi kogusummat.
Valige saatmisvaluuta
Valige valuuta, milles soovite maksta, et näha oma igakuiseid hüpoteekmakseid reaalajas konverteerituna.
Hüpoteeklaenu kuludesse arvestatud kulud
Kinnisvara väärtus: see on kogusumma, mille olete nõus kodu eest maksma. Kinnisvara väärtus mõjutab otseselt teie laenusummat, igakuiseid tagasimakseid ja üldkulusid. Kodu valides arvestage eelarve piires ka muude kuludega, nagu tempelmaks, mõõdistustasud ja juriidilised tasud.
Tagatisraha: Kodu ostmisel peate ette maksma protsendi kinnisvara koguväärtusest, mida nimetatakse tagatisrahaks. Suurem sissemakse vähendab teie hüpoteeklaenu summat ja alandab igakuiseid tagasimakseid, samas kui väiksem sissemakse suurendab neid kulusid.
Intressimäär: Intressimäär on protsent hüpoteeklaenu summast, mida laenuandja teilt laenamise eest küsib, mõjutades seda, kui palju te iga kuu tagasi maksate. Madalam intressimäär vähendab laenu kogukulu, kõrgem intressimäär aga suurendab seda.
Laenu tähtaeg: Laenu tähtaeg on aeg, mis kulub laenu tagasimaksmiseks. Hüpoteeklaenu tähtaega saate valida 10–40 aasta vahel. Lühema tähtaja korral on kuumaksed suuremad, kuid intressimaksed üldiselt väiksemad. Pikem tähtaeg aga vähendab hüpoteeklaenu tagasimakseid ja suurendab intressikulusid.
MIG: Hüpoteeklaenu hüvitisgarantii (MIG) on laenuandja kaitsekindlustuspoliis, mis on nõutav, kui laenuvõtja laenusumma ja tagatise väärtuse suhe ületab 75%. MIG-id aitavad teil saada suuremaid hüpoteeklaene väiksemate sissemaksetega, kuid laenuandjad võivad võtta ettemaksu või tõsta teie hüpoteeklaenu intressimäära. See kaitseb laenuandjat, kattes võimalikud kahjud, kui te ei suuda laenu tagasi maksta.
Lepingutasud: Lepingutasud on laenuandja tasud hüpoteegi seadistamise eest. Need võivad ulatuda 0,5% kuni 1% laenusummast. Saate valida, kas maksta tasu ette või lisada see hüpoteegile, suurendades seeläbi üldkulusid. Parima pakkumise saamiseks võrrelge nii intressimäärasid kui ka vahendustasusid.
Hüpoteekmakse valem
See valem aitab teil arvutada oma igakuiseid hüpoteekmakseid ainult hüpoteeklaenu summa, intressimäära ja laenuperioodi põhjal. See ei sisalda lisakulusid, nagu kohalik maks, hoonekindlustus või kokkuleppetasud, mis võivad teie igakuiseid tagasimakseid suurendada.
Arvutage oma igakuised hüpoteeklaenu tagasimaksed käsitsi selle valemi abil:
Siin on jaotus:
M = Igakuised tagasimaksed:
Selle probleemi lahendate te. Alustamiseks koguge oma hüpoteeklaenu andmed. Need tegurid määravad, kui palju te iga kuu tagasi maksate.
P = Põhisumma:
See on hüpoteeklaenu jääk ehk kogusumma, mille olete oma hüpoteegi pealt veel võlgu. Teie hüpoteeklaenu jääk mõjutab otseselt teie igakuiseid tagasimakseid, intressikulusid ja kodukapitali. Jäägi vähenedes suurendate oma kinnisvara omandiõigust.
r = Kuu intressimäär:
Hüpoteeklaenu intressimäär on aastane intressimäär, mida makstakse igakuiselt aasta jooksul. Igakuise intressimäära leidmiseks jagage aastane intressimäär kuude arvuga aastas. Näiteks kui teie aastane intressimäär on 5%, näeks see välja järgmiselt: 0,05/12 = 0,004167.
n = Tagasimaksete arv:
See on igakuiste tagasimaksete koguarv, mida teete oma hüpoteeklaenu perioodi jooksul. Kogusumma leidmiseks korrutage oma hüpoteeklaenu tähtaeg aastates 12-ga. Näiteks kui teie hüpoteegi tähtaeg on 25 aastat, näeks see välja nagu 25x12 = 300. See tähendab, et kogu laenuperioodi jooksul tuleb teha kokku 300 tagasimakset.
Levinumad hüpoteeklaenude tüübid
Hüpoteeklaenud määratakse kindlaks nende intressimäära struktuuri, näiteks fikseeritud või muutuva intressiga hüpoteegid, või tagasimaksemeetodi, näiteks tagasimakse või ainult intressimakse, järgi. Levinud hüpoteeklaenude tüüpide hulka kuuluvad fikseeritud intressimääraga, soodushinnaga ja jälituslaenud.
Hüpoteeki tagasimakse tüübid
Hüpoteeklaenu tagasimakse tüübid viitavad hüpoteeklaenu tagasimaksmise erinevatele meetoditele.
Tagasimaksega hüpoteek: Tagasimaksega hüpoteek on hüpoteegi tüüp, mille puhul teie igakuised maksed katavad nii laenusumma kui ka intressi. See laenutüüp on mõeldud ostjatele, kes soovivad laenu tähtaja lõpuks täielikult tagasi maksta.
Ainult intressimaksega hüpoteeklaen: Ainult intressimaksega hüpoteeklaenu puhul tuleb iga kuu maksta ainult intressi, samal ajal kui laenusumma jääb samaks. Hüpoteeklaenu lõpus peate tagasi maksma suure ühekordse summa, tavaliselt säästude, investeeringute või kinnisvara müügi abil.
Hüpoteeklaenude intressitüübid
Nii rakendatakse hüpoteeklaenule intressimäära, mis mõjutab seda, kas määr jääb samaks või kõigub kogu tähtaja jooksul.
Fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaen: Fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaenu puhul jääb intress samaks kindlaksmääratud perioodiks, tavaliselt 2 kuni 5 aastaks. Seetõttu jäävad igakuised tagasimaksed ühtlaseks ja prognoositavaks. Kui määratud periood on möödas, peate uue fikseeritud tehingu saamiseks valima refinantseerimise. Vastasel juhul pöördub hüpoteek tagasi laenuandja standardsele muutuvale intressimäärale (SVR), mis on sageli kõrgem.
Muutuva intressimääraga hüpoteeklaen: Muutuva intressimääraga hüpoteeklaen on hüpoteeklaenu tüüp, mille puhul intressimäär võib ajas kõikuda, mis tähendab, et igakuised tagasimaksed võivad nii suureneda kui ka väheneda. Muutuva intressimääraga laenuandja määratud intressimäära või välise allika, näiteks Inglismaa Panga, viiteintressimäära alusel.
1. Standardne muutuv intressimäär (SVR)
Standardne muutuv intressimäär (SVR) on muutuva intressimääraga hüpoteeklaen, mille laenuandja teile vaikimisi peale fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaenu lõppemist kohaldab. Intressimäära määrab laenuandja ja see toob sageli kaasa kõrgemate intressimäärade maksmise, kuigi see võib igal ajal tõusta või langeda.
2. Soodushüpoteek
See on muutuva intressimääraga hüpoteeklaen, mis põhineb laenuandja SVR-i diskonteeritud intressimääral fikseeritud perioodiks, tavaliselt 2 kuni 5 aastaks. Kui allahindlus lõpeb, naaseb hüpoteek tagasi SVR-ile.
3. Jälgimishüpoteek
Jälgimislaen on teist tüüpi muutuva intressimääraga hüpoteek, mille intressimäär järgib Inglismaa Panga baasintressimäära pluss kindlaksmääratud protsent. Tavaliselt kestavad need 2 kuni 5 aastat, kusjuures määrad tõusevad või langevad vastavalt turutingimustele.
Lisatasud ja maksud kinnisvara ostmisel
Maamõõtja tasu: Enne kinnisvara ostmist võiksite palgata maamõõtja, et hinnata kodu seisukorda ja väärtust. Kuigi see on valikuline, on see soovitatav ootamatute remondikulude vältimiseks ja kinnisvara väärtuse õigsuse tagamiseks. Tasud võivad varieeruda sõltuvalt läbiviidava uuringu tüübist.
Juriidilised ja kinnisvaratehingutega seotud tasud: Juriidilised tasud viitavad kuludele, mida makstakse litsentseeritud kinnisvaratehingutega tegelevale advokaadile kinnisvara ostmise juriidilise aspekti käsitlemise eest. Need tasud hõlmavad tavaliselt kinnisvara otsinguid, lepingute koostamist, kinnistusraamatusse registreerimist ja rahaülekandeid.
Hoonete kindlustus: Laenuandjad võivad nõuda hoonete kindlustust, et katta kinnisvara konstruktsiooni tulekahju, üleujutuste, tormide või muude katastroofide tekitatud kahju eest. See nõue on tavaliselt hüpoteegi tingimus, kuid saate valida oma kinnisvara põhjal erinevaid katte ja kulu tasemeid.
Maamaks: Maamaks (SDLT) on ühekordne makse, mida makstakse pärast kinnisvara ostu sooritamist. Maksu suurus, mida peate maksma, sõltub teie kodu hinnast ja hüpoteegi tüübist. Ostjatel on alates maja ostmisest aega 30 päeva. Esmakordsed koduostjad ei pruugi pea maksma SDLT-d kinnisvaralt kuni teatud väärtuseni.
Kohaliku omavalitsuse maks: Kohaliku omavalitsuse maks on kohalik maks, mis põhineb teie kinnisvara hindamisvahemikul. See aitab rahastada jäätmeveo, tänavahoolduse, kohaliku hariduse ja muude kogukonnateenuste osutamist. Seda maksu saab maksta igal aastal või jagada igakuiste osamaksetena, tavaliselt 10 või 12 kuu jooksul.
Kuidas määrata kindlaks kinnisvara väärtus, mida saate endale lubada
Hinnake endale lubatava kodu maksumust, kasutades 28/36 reeglit. See suunis soovitab, et eluasemekulude, näiteks hüpoteegi, hoonekindlustuse ja kommunaalmaksete katteks ei tohiks kulutada rohkem kui 28% teie brutokuupalgast . Samal ajal peaksid teie igakuised võla tagasimaksed, sealhulgas isiklikud laenud, autolaen ja krediitkaardid, jääma alla 36% teie sissetulekust.
28/36 meetod
Alex teenib enne maksude mahaarvamist 6000 naela kuus. 28% reegli kohaselt peaksid tema hüpoteeklaenu tagasimaksed, sh hoonekindlustus ja kommunaalkulud, olema 1680 naela. Koos 800 naela suuruste muude võlgade tagasimaksetega on tema koguvõlg 2480 naela, mis ületab 36% piiri. Enne ostmist peab Alex oma koduostu eelarvet kohandama või võlga vähendama.
Muud taskukohasuse reeglid
28/36 reegel on vaid üks lähenemisviis. Laenuandjad arvestavad ka teie võla ja sissetuleku suhtega (DTI), mis mõõdab teie igakuist koguvõlga võrreldes teie sissetulekuga. Lisaks mõjutavad sellised tegurid nagu teie krediidiskoor, hoiused ja regulaarsed elamiskulud seda, mida saate endale laenata.
Järgmised sammud pärast hüpoteekmaksete arvutamist
Pärast seda, kui olete oma hüpoteeklaenu tagasimaksed hinnanud, järgige neid samme, et oma kinnisvara ostmisega edasi liikuda.
1. samm: Võrdle erinevate allikate hüpoteeklaenu valikuid, intressimäärasid ja tasusid, et leida oma vajadustele parim pakkumine.
2. samm: saavutage põhimõtteline kokkulepe. See on laenuandja tingimuslik hüpoteeklaenu kinnitus, mis annab teile hinnangu selle kohta, kui palju saate laenata.
3. samm: alustage kodu ostmist. Kui olete leidnud sobiva kodu, tehke kinnisvaramaakleri kaudu pakkumine ja pidage müüjaga läbirääkimisi parima tehingu üle.
4. samm: Kui teie pakkumine on vastu võetud, saate ametlikult hüpoteeklaenu taotleda. Laenuandja kontrollib teie rahalist seisu ja korraldab kinnisvara hindamise, et veenduda, kas kodu on hüpoteeklaenu väärtus.
5. samm: palkage vedaja. Nad tegelevad juriidiliste kontrollide, kinnisvara otsingute ja lepingutega, et veenduda, et koduga pole juriidilisi probleeme.
6. samm: Vahetage lepingud ja makske tagatisraha. Kui juriidilised kontrollid on lõpule viidud, maksate tagatisraha ja müük muutub juriidiliselt siduvaks.
7. samm: Tehingu lõpuleviimise päeval kantakse ülejäänud raha üle ja teie kinnisvarahaldur registreerib vara teie nimele.
Korduma kippuvad küsimused - Xe hüpoteeklaenu kalkulaator Ühendkuningriigis
Ühendkuningriigi Xe hüpoteeklaenu kalkulaator on veebipõhine tööriist, mis hindab teie igakuiseid hüpoteekmakseid, lastes teil sisestada kinnisvara väärtuse, sissemakse, hüpoteeklaenu tähtaja ja intressimäära. See kalkulaator aitab Ühendkuningriigi koduostjatel planeerida oma eelarvet ja võrrelda erinevaid hüpoteeklaenude stsenaariume.
Teie igakuiseid tagasimakseid mõjutavad:
Kinnisvara väärtus: selle kodu kogumaksumus, mida soovite osta.
Tagatisraha: ettemaks, mis vähendab laenusummat.
Hüpoteeklaenu tähtaeg: teie hüpoteeklaenu kestus (nt 15, 25 või 30 aastat).
Intressimäär: Teie hüpoteegile rakendatav aastane intressimäär (APR), mis mõjutab nii teie tagasimakseid kui ka intressi kogusummat.
Lisakulud: Kulud, näiteks tempelmaks, uuringutasud ja juriidilised tasud, mis võivad mõjutada teie koduostu üldist maksumust.
Suurem sissemakse vähendab teie hüpoteeklaenu summat, mis omakorda toob kaasa madalamad kuumaksed ja väiksema intressimakse kogu laenuperioodi jooksul. Seevastu väiksem sissemakse suurendab laenusummat ja võib kaasa tuua suuremaid tagasimakseid või lisatasusid, näiteks hüpoteeklaenu hüvitisgarantii (MIG).
Xe hüpoteeklaenu kalkulaator võimaldab teil uurida erinevaid Ühendkuningriigi hüpoteeklaenu võimalusi, sealhulgas:
Fikseeritud intressimääraga hüpoteegid: pakuvad fikseeritud intressimäära kindlaksmääratud perioodiks, tagades stabiilsed igakuised tagasimaksed.
Muutuva intressimääraga hüpoteegid: Intressimäär võib turutingimustest olenevalt kõikuda, mis võib aja jooksul teie tagasimakseid mõjutada.
Tagasimaksega hüpoteegid: laenud, mille puhul nii põhiosa kui ka intress makstakse tagasi kogu laenuperioodi jooksul.
Ainult intressimaksetega hüpoteegid: maksate iga kuu ainult intressi ja tagastate põhisumma tähtaja lõpus.
Xe rakendab standardset hüpoteeklaenu maksevalemit:
M = P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n – 1 ]
kus:
M on igakuine tagasimakse,
P on laenu põhisumma (laenusumma),
r on kuumakse intressimäär (aastamäär jagatud 12-ga) ja
n on tagasimaksete koguarv (laenu tähtaeg aastates korrutatuna 12-ga).
See valem näitab, kuidas intressimäära või hüpoteeklaenu tähtaja muutused mõjutavad teie igakuiseid kulusid.
Tagasimaksete vähendamiseks saate:
Suurenda oma sissemakset: Suurem sissemakse vähendab vajalikku laenusummat.
Valige pikem hüpoteeklaenu tähtaeg: see vähendab teie igakuiseid tagasimakseid, kuigi see võib suurendada makstavat intressi kogusummat.
Valige odavam kinnisvara: Madalam kinnisvara väärtus tähendab väiksemat hüpoteeklaenu.
Lisaks võib konkurentsivõimeliste intressimäärade otsimine aidata teie tagasimakseid vähendada.
Kuigi Xe hüpoteeklaenu kalkulaator keskendub teie igakuistele tagasimaksetele teie laenuandmete põhjal, pidage meeles, et lisakulud – näiteks tempelmaks, maamaks (SDLT), mõõdistustasud ja juriidilised tasud – lisavad kinnisvara ostmise kogumaksumusele. Nende arvestamine oma eelarves on oluline, et saada realistlik ülevaade oma kogukulutustest.
Pärast eeldatava tagasimakse saamist hõlmavad järgmised sammud järgmist:
Laenuandjate võrdlemine: uurige erinevaid hüpoteeklaenupakkumisi, intressimäärasid ja tasusid, et leida parim pakkumine.
Eelkinnituse saamine: esitage oma finantsandmed, et teha kindlaks, kui palju saate laenata.
Majaotsing: Otsi kinnisvara oma kalkuleeritud eelarve piires.
Hüpoteeklaenu taotlemine: Täitke valitud laenuandjaga taotlusprotsess, esitades vajalikud dokumendid.
Ostu lõpuleviimine: tasuge tagatisraha ja viige lõpule juriidiline protsess oma uue kodu kindlustamiseks.