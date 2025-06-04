Hüpoteeklaenu kuludesse arvestatud kulud

Kinnisvara väärtus: see on kogusumma, mille olete nõus kodu eest maksma. Kinnisvara väärtus mõjutab otseselt teie laenusummat, igakuiseid tagasimakseid ja üldkulusid. Kodu valides arvestage eelarve piires ka muude kuludega, nagu tempelmaks, mõõdistustasud ja juriidilised tasud.

Tagatisraha: Kodu ostmisel peate ette maksma protsendi kinnisvara koguväärtusest, mida nimetatakse tagatisrahaks. Suurem sissemakse vähendab teie hüpoteeklaenu summat ja alandab igakuiseid tagasimakseid, samas kui väiksem sissemakse suurendab neid kulusid.

Intressimäär: Intressimäär on protsent hüpoteeklaenu summast, mida laenuandja teilt laenamise eest küsib, mõjutades seda, kui palju te iga kuu tagasi maksate. Madalam intressimäär vähendab laenu kogukulu, kõrgem intressimäär aga suurendab seda.



Laenu tähtaeg: Laenu tähtaeg on aeg, mis kulub laenu tagasimaksmiseks. Hüpoteeklaenu tähtaega saate valida 10–40 aasta vahel. Lühema tähtaja korral on kuumaksed suuremad, kuid intressimaksed üldiselt väiksemad. Pikem tähtaeg aga vähendab hüpoteeklaenu tagasimakseid ja suurendab intressikulusid.



MIG: Hüpoteeklaenu hüvitisgarantii (MIG) on laenuandja kaitsekindlustuspoliis, mis on nõutav, kui laenuvõtja laenusumma ja tagatise väärtuse suhe ületab 75%. MIG-id aitavad teil saada suuremaid hüpoteeklaene väiksemate sissemaksetega, kuid laenuandjad võivad võtta ettemaksu või tõsta teie hüpoteeklaenu intressimäära. See kaitseb laenuandjat, kattes võimalikud kahjud, kui te ei suuda laenu tagasi maksta.



Lepingutasud: Lepingutasud on laenuandja tasud hüpoteegi seadistamise eest. Need võivad ulatuda 0,5% kuni 1% laenusummast. Saate valida, kas maksta tasu ette või lisada see hüpoteegile, suurendades seeläbi üldkulusid. Parima pakkumise saamiseks võrrelge nii intressimäärasid kui ka vahendustasusid.





Hüpoteekmakse valem

See valem aitab teil arvutada oma igakuiseid hüpoteekmakseid ainult hüpoteeklaenu summa, intressimäära ja laenuperioodi põhjal. See ei sisalda lisakulusid, nagu kohalik maks, hoonekindlustus või kokkuleppetasud, mis võivad teie igakuiseid tagasimakseid suurendada.



Arvutage oma igakuised hüpoteeklaenu tagasimaksed käsitsi selle valemi abil:





Siin on jaotus:



M = Igakuised tagasimaksed:

Selle probleemi lahendate te. Alustamiseks koguge oma hüpoteeklaenu andmed. Need tegurid määravad, kui palju te iga kuu tagasi maksate.



P = Põhisumma:

See on hüpoteeklaenu jääk ehk kogusumma, mille olete oma hüpoteegi pealt veel võlgu. Teie hüpoteeklaenu jääk mõjutab otseselt teie igakuiseid tagasimakseid, intressikulusid ja kodukapitali. Jäägi vähenedes suurendate oma kinnisvara omandiõigust.



r = Kuu intressimäär:

Hüpoteeklaenu intressimäär on aastane intressimäär, mida makstakse igakuiselt aasta jooksul. Igakuise intressimäära leidmiseks jagage aastane intressimäär kuude arvuga aastas. Näiteks kui teie aastane intressimäär on 5%, näeks see välja järgmiselt: 0,05/12 = 0,004167.



n = Tagasimaksete arv:

See on igakuiste tagasimaksete koguarv, mida teete oma hüpoteeklaenu perioodi jooksul. Kogusumma leidmiseks korrutage oma hüpoteeklaenu tähtaeg aastates 12-ga. Näiteks kui teie hüpoteegi tähtaeg on 25 aastat, näeks see välja nagu 25x12 = 300. See tähendab, et kogu laenuperioodi jooksul tuleb teha kokku 300 tagasimakset.





Levinumad hüpoteeklaenude tüübid

Hüpoteeklaenud määratakse kindlaks nende intressimäära struktuuri, näiteks fikseeritud või muutuva intressiga hüpoteegid, või tagasimaksemeetodi, näiteks tagasimakse või ainult intressimakse, järgi. Levinud hüpoteeklaenude tüüpide hulka kuuluvad fikseeritud intressimääraga, soodushinnaga ja jälituslaenud.

Hüpoteeki tagasimakse tüübid

Hüpoteeklaenu tagasimakse tüübid viitavad hüpoteeklaenu tagasimaksmise erinevatele meetoditele.

Tagasimaksega hüpoteek: Tagasimaksega hüpoteek on hüpoteegi tüüp, mille puhul teie igakuised maksed katavad nii laenusumma kui ka intressi. See laenutüüp on mõeldud ostjatele, kes soovivad laenu tähtaja lõpuks täielikult tagasi maksta.

Ainult intressimaksega hüpoteeklaen: Ainult intressimaksega hüpoteeklaenu puhul tuleb iga kuu maksta ainult intressi, samal ajal kui laenusumma jääb samaks. Hüpoteeklaenu lõpus peate tagasi maksma suure ühekordse summa, tavaliselt säästude, investeeringute või kinnisvara müügi abil.

Hüpoteeklaenude intressitüübid

Nii rakendatakse hüpoteeklaenule intressimäära, mis mõjutab seda, kas määr jääb samaks või kõigub kogu tähtaja jooksul.

Fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaen: Fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaenu puhul jääb intress samaks kindlaksmääratud perioodiks, tavaliselt 2 kuni 5 aastaks. Seetõttu jäävad igakuised tagasimaksed ühtlaseks ja prognoositavaks. Kui määratud periood on möödas, peate uue fikseeritud tehingu saamiseks valima refinantseerimise. Vastasel juhul pöördub hüpoteek tagasi laenuandja standardsele muutuvale intressimäärale (SVR), mis on sageli kõrgem.

Muutuva intressimääraga hüpoteeklaen: Muutuva intressimääraga hüpoteeklaen on hüpoteeklaenu tüüp, mille puhul intressimäär võib ajas kõikuda, mis tähendab, et igakuised tagasimaksed võivad nii suureneda kui ka väheneda. Muutuva intressimääraga laenuandja määratud intressimäära või välise allika, näiteks Inglismaa Panga, viiteintressimäära alusel.

1. Standardne muutuv intressimäär (SVR)

Standardne muutuv intressimäär (SVR) on muutuva intressimääraga hüpoteeklaen, mille laenuandja teile vaikimisi peale fikseeritud intressimääraga hüpoteeklaenu lõppemist kohaldab. Intressimäära määrab laenuandja ja see toob sageli kaasa kõrgemate intressimäärade maksmise, kuigi see võib igal ajal tõusta või langeda.

2. Soodushüpoteek

See on muutuva intressimääraga hüpoteeklaen, mis põhineb laenuandja SVR-i diskonteeritud intressimääral fikseeritud perioodiks, tavaliselt 2 kuni 5 aastaks. Kui allahindlus lõpeb, naaseb hüpoteek tagasi SVR-ile.

3. Jälgimishüpoteek

Jälgimislaen on teist tüüpi muutuva intressimääraga hüpoteek, mille intressimäär järgib Inglismaa Panga baasintressimäära pluss kindlaksmääratud protsent. Tavaliselt kestavad need 2 kuni 5 aastat, kusjuures määrad tõusevad või langevad vastavalt turutingimustele.





Lisatasud ja maksud kinnisvara ostmisel

Maamõõtja tasu: Enne kinnisvara ostmist võiksite palgata maamõõtja, et hinnata kodu seisukorda ja väärtust. Kuigi see on valikuline, on see soovitatav ootamatute remondikulude vältimiseks ja kinnisvara väärtuse õigsuse tagamiseks. Tasud võivad varieeruda sõltuvalt läbiviidava uuringu tüübist.



Juriidilised ja kinnisvaratehingutega seotud tasud: Juriidilised tasud viitavad kuludele, mida makstakse litsentseeritud kinnisvaratehingutega tegelevale advokaadile kinnisvara ostmise juriidilise aspekti käsitlemise eest. Need tasud hõlmavad tavaliselt kinnisvara otsinguid, lepingute koostamist, kinnistusraamatusse registreerimist ja rahaülekandeid.



Hoonete kindlustus: Laenuandjad võivad nõuda hoonete kindlustust, et katta kinnisvara konstruktsiooni tulekahju, üleujutuste, tormide või muude katastroofide tekitatud kahju eest. See nõue on tavaliselt hüpoteegi tingimus, kuid saate valida oma kinnisvara põhjal erinevaid katte ja kulu tasemeid.



Maamaks: Maamaks (SDLT) on ühekordne makse, mida makstakse pärast kinnisvara ostu sooritamist. Maksu suurus, mida peate maksma, sõltub teie kodu hinnast ja hüpoteegi tüübist. Ostjatel on alates maja ostmisest aega 30 päeva. Esmakordsed koduostjad ei pruugi pea maksma SDLT-d kinnisvaralt kuni teatud väärtuseni.



Kohaliku omavalitsuse maks: Kohaliku omavalitsuse maks on kohalik maks, mis põhineb teie kinnisvara hindamisvahemikul. See aitab rahastada jäätmeveo, tänavahoolduse, kohaliku hariduse ja muude kogukonnateenuste osutamist. Seda maksu saab maksta igal aastal või jagada igakuiste osamaksetena, tavaliselt 10 või 12 kuu jooksul.