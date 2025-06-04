Kulud, mis on arvestatud igakuiste kodulaenu kulude hulka

Kinnisvara väärtus: see on kogusumma, mille olete nõus kodu eest maksma. Kinnisvara väärtus mõjutab otseselt teie kodulaenu suurust, igakuiseid tagasimakseid ja üldkulusid. Kodu valides arvestage eelarve piires ka muude kuludega, nagu tempelmaks, kohalikud maksud ja kindlustus.

Tagatisraha: Kodu ostmisel peate ette maksma protsendi kinnisvara koguväärtusest, mida nimetatakse tagatisrahaks. Suurem sissemakse vähendab laenusummat ja alandab igakuiseid tagasimakseid, väiksem sissemakse aga suurendab neid kulusid.

Intressimäär: Intressimäär on laenusumma protsent, mida laenuandja teilt raha laenamise eest küsib, mõjutades teie igakuiseid tagasimakseid. Madalam intressimäär vähendab laenu kogukulu, kõrgem intressimäär aga suurendab seda.



Laenuperiood: Laenuperiood on aeg, mis kulub teie kodulaenu tagasimaksmiseks. Laenuperioodi saab valida 10–30 aasta vahel, kuigi mõned laenuandjad võivad pakkuda kuni 40-aastast laenuperioodi. Lühema tähtaja korral on kuumaksed suuremad, kuid intressimaksed üldiselt väiksemad. Pikem tähtaeg aga vähendab kodulaenu tagasimakseid ja suurendab intressikulusid.



LMI: Laenuandja hüpoteeklaenu kindlustus on tavaliselt nõutav, kui teie sissemakse on kodu ostmisel alla 20%. See kaitseb laenuandjat juhul, kui te ei suuda oma laenu tagasi maksta. LMI lisatakse tavaliselt teie igakuistele maksetele, aga seda saab tasuda ka ette.



Hoonete kindlustus: Laenuandjad võivad nõuda hoonete kindlustust, et katta kinnisvara konstruktsiooni tulekahju, üleujutuste, tormide või muude katastroofide tekitatud kahju eest. See nõue on tavaliselt laenu tingimus, kuid saate valida oma kinnisvara põhjal erinevaid katte ja maksumuse tasemeid.





Hüpoteekmakse valem

See valem aitab teil arvutada oma igakuised hüpoteekmaksed ainult laenusumma ja intressimäärade põhjal. See ei sisalda lisakulusid, nagu tempelmaks, kohalikud maksud ega muud tasud, mis võivad teie igakuiseid tagasimakseid suurendada.

Arvutage oma igakuised hüpoteeklaenu tagasimaksed käsitsi selle valemi abil:





Siin on jaotus:



M = Igakuised tagasimaksed:

Selle probleemi lahendate te. Alustamiseks koguge oma laenuandmed. Need tegurid määravad, kui palju te iga kuu tagasi maksate.



P = Põhisumma:

See on laenujääk ehk kogusumma, mille olete oma kodulaenu puhul veel võlgu. Teie laenujääk mõjutab otseselt teie igakuiseid tagasimakseid, intressikulusid ja kodu omakapitali. Jäägi vähenedes suurendate oma kinnisvara omandiõigust.



r = Kuu intressimäär:

Kodulaenu intressimäär on aastane intressimäär, mida makstakse igakuiselt aasta jooksul. Igakuise intressimäära leidmiseks jagage aastane intressimäär kuude arvuga aastas. Näiteks kui teie aastane intressimäär on 5%, näeks see välja järgmiselt: 0,05/12 = 0,004167.



n = Tagasimaksete arv:

See on laenuperioodi jooksul tehtavate tagasimaksete koguarv. Kogusumma leidmiseks korrutage laenuperiood aastates 12-ga. Näiteks kui teie laenuperiood on 30 aastat, näeks see välja nagu 30x12 = 360. See tähendab, et teete laenuperioodi jooksul kokku 360 tagasimakset.





Levinumad kodulaenude tüübid

Kodulaenud määratakse kindlaks nende intressimäära struktuuri, näiteks fikseeritud või muutuva intressimääraga laenud, või tagasimaksemeetodi, näiteks muutuva intressimääraga (põhiosa ja intress) või ainult intressimaksega laenud. Levinud kodulaenude tüübid on fikseeritud intressimääraga, muutuva intressimääraga ja jagatud intressimääraga laenud.

Kodulaenu tagasimakse tüübid

Kodulaenu tagasimakse tüübid viitavad laenu tagasimaksmise erinevatele meetoditele.

Muutuva suurusega (põhiosa ja intressi) tagasimakse: Muutuva suurusega laen on kodulaen, mille puhul teie igakuised tagasimaksed katavad nii põhiosa kui ka intressi. See intressimäär on muutuv, mis tähendab, et see aja jooksul muutub, mis võib põhjustada igakuiste tagasimaksete kõikumist. See kodulaen on mõeldud ostjatele, kes soovivad laenu tähtaja lõpuks täies ulatuses tagasi maksta.

Ainult intressimakse: Ainult intressimaksega kodulaenude puhul peate iga kuu maksma ainult intressi, samal ajal kui laenusumma jääb samaks. Intressivaba periood kestab umbes 1 kuni 5 aastat ja laen muutub tagasi põhiosa ja intressiga laenuks, kui te ei taotle uut intressivaba perioodi.

Kodulaenu intressitüübid

Nii rakendatakse laenule intressimäära, mis mõjutab seda, kas määr jääb samaks või kõigub kogu tähtaja jooksul.

Fikseeritud intressimääraga laen: Fikseeritud intressimääraga laenu puhul jääb intress samaks kindlaksmääratud perioodiks, tavaliselt 1 kuni 5 aastaks. Seetõttu jäävad igakuised tagasimaksed ühtlaseks ja prognoositavaks. Kui määratud periood on möödas, peate uue fikseeritud tehingu saamiseks valima refinantseerimise. Vastasel juhul naaseb laen muutuva intressimääraga.

Muutuva intressimääraga laen: Muutuva intressimääraga laen on kodulaen, mille intressimäär ajas muutub, tavaliselt vastusena Austraalia Reservpanga (RBA) sularaha intressimäärale. See tähendab, et teie igakuised maksed võivad intressimäärade muutuste tõttu suureneda või väheneda.

Jagatud intressimääraga laen: Jagatud intressimääraga laen on fikseeritud ja muutuva intressimääraga laenude kombinatsioon. Osa laenust on fikseeritud intressimääraga, teine osa aga muutuva intressimääraga. Selline laen pakub tasakaalu muutuva intressimäära paindlikkuse ja fikseeritud intressimäära kindluse vahel.





Tavalised esialgsed kulud kinnisvara ostmisel

Kohaliku omavalitsuse maksud: Kohaliku omavalitsuse maksud põhinevad teie kinnisvara väärtusel. See aitab rahastada jäätmeveo, teede korrashoiu, parkide, raamatukogude ja muude kogukonnateenuste osutamist. Seda maksu saab maksta igal aastal või jagada kvartali- või kuumakseteks.

Kinnisvara hindamise tasu: Enne kinnisvara ostmist võiksite palgata ehitusinspektori, et hinnata kodu seisukorda ja väärtust. Kuigi see on valikuline, on see soovitatav ootamatute remondikulude vältimiseks ja kinnisvara väärtuse õigsuse tagamiseks. Tasud võivad varieeruda sõltuvalt läbiviidava uuringu tüübist.



Juriidilised ja kinnisvaratehingutega seotud tasud: Juriidilised tasud viitavad kuludele, mida makstakse litsentseeritud kinnisvaratehingutega tegelevale advokaadile kinnisvara ostmise juriidilise aspekti käsitlemise eest. Need tasud hõlmavad tavaliselt kinnisvara otsinguid, lepingute läbivaatamist, omandiõiguse üleandmist ja rahaülekande haldamist.



Maaomandi maksutempel: Maaomandi maksutempel on ühekordne makse, mis makstakse pärast kinnisvara ostu sooritamist. Maksu suurus sõltub teie osariigist või territooriumist, kinnisvara väärtusest ja sellest, kas olete esmakordne koduostja, investor või omanik-elanik. Ostjatel on alates maja ostmisest aega 30 päeva.



Laenulepingu sõlmimise tasu: see on ühekordne tasu, mida laenuandja võtab laenulepingu sõlmimise kulude katteks. Tavaliselt hõlmab see taotluse menetlemist, laenudokumentide ettevalmistamist ja kinnisvara hindamise läbiviimist.