Έξοδα που συνυπολογίζονται στο κόστος του ενυπόθηκου δανείου

Αξία ακινήτου: Αυτό είναι το συνολικό ποσό που θα πληρώσετε για ένα σπίτι. Η αξία του ακινήτου επηρεάζει άμεσα το ποσό του ενυπόθηκου δανείου σας, τις μηνιαίες αποπληρωμές του και το συνολικό κόστος. Όταν επιλέγετε ένα σπίτι, λάβετε υπόψη σας και άλλα έξοδα, όπως τέλη χαρτοσήμου, έξοδα έρευνας και νομικά έξοδα, ώστε να παραμείνετε εντός του προϋπολογισμού σας.

Κατάθεση: Όταν αγοράζετε ένα σπίτι, θα πρέπει να πληρώσετε προκαταβολικά ένα ποσοστό της συνολικής αξίας του ακινήτου, γνωστό και ως προκαταβολή. Μια υψηλότερη κατάθεση μειώνει το ποσό του ενυπόθηκου δανείου σας και μειώνει τις μηνιαίες αποπληρωμές, ενώ μια μικρότερη κατάθεση αυξάνει αυτά τα έξοδα.

Επιτόκιο: Το επιτόκιο είναι το ποσοστό του ποσού του ενυπόθηκου δανείου που ο δανειστής θα σας χρεώσει για το δανεισμό, επηρεάζοντας το ποσό που αποπληρώνετε κάθε μήνα. Ένα χαμηλότερο επιτόκιο μειώνει το συνολικό κόστος του δανείου σας, ενώ ένα υψηλότερο επιτόκιο το αυξάνει.



Όρος υποθήκης: Η διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποπληρωμή του ενυπόθηκου δανείου. Μπορείτε να επιλέξετε όρους υποθήκης μεταξύ 10 και 40 ετών. Μια μικρότερη διάρκεια θα έχει υψηλότερες μηνιαίες αποπληρωμές αλλά λιγότερους τόκους συνολικά. Ωστόσο, η μεγαλύτερη διάρκεια μειώνει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου και αυξάνει το συνολικό κόστος των τόκων.



MIG: Η εγγύηση αποζημίωσης στεγαστικού δανείου (MIG) είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προστασίας του δανειστή που απαιτείται όταν ο λόγος δανείου προς αξία του δανειολήπτη υπερβαίνει το 75%. Τα MIG σας βοηθούν να εξασφαλίσετε μεγαλύτερα ενυπόθηκα δάνεια με μικρότερες καταθέσεις, αλλά οι δανειστές ενδέχεται να χρεώσουν προκαταβολή ή να αυξήσουν το επιτόκιο του ενυπόθηκου δανείου σας. Αυτό προστατεύει τον δανειστή καλύπτοντας πιθανές απώλειες σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής.



Αμοιβές διευθέτησης: Τα έξοδα ρύθμισης είναι χρεώσεις του δανειστή για τη σύσταση υποθήκης. Μπορεί να κυμαίνονται από 0,5% έως 1% του ποσού της υποθήκης. Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε την αμοιβή εκ των προτέρων ή να την προσθέσετε στο στεγαστικό δάνειο, αυξάνοντας το συνολικό κόστος. Συγκρίνετε τόσο τα επιτόκια όσο και τα έξοδα διακανονισμού για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή προσφορά.





Τύπος πληρωμής υποθήκης

Ο τύπος αυτός σας βοηθά να υπολογίσετε τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου με βάση μόνο το ποσό του στεγαστικού δανείου, το επιτόκιο και τη διάρκεια του στεγαστικού δανείου. Δεν περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετα έξοδα όπως φόρο δημοτικού συμβουλίου, ασφάλιση κτιρίων ή έξοδα διακανονισμού που μπορεί να αυξήσουν τις συνολικές μηνιαίες αποπληρωμές σας.



Υπολογίστε χειροκίνητα τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου με αυτόν τον τύπο:





Ακολουθεί η ανάλυση:



M= Μηνιαίες αποπληρωμές:

Αυτό είναι το ζητούμενο. Για να ξεκινήσετε, συγκεντρώστε τα στοιχεία της υποθήκης σας. Αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν το ποσό που θα αποπληρώνετε κάθε μήνα.



P = Κύριο ποσό:

Πρόκειται για το ανεξόφλητο υπόλοιπο του ενυπόθηκου δανείου ή το συνολικό ποσό που εξακολουθείτε να χρωστάτε στο ενυπόθηκο δάνειό σας. Το υπόλοιπο του ενυπόθηκου δανείου σας επηρεάζει άμεσα τις μηνιαίες αποπληρωμές σας, το κόστος των τόκων και την καθαρή θέση του σπιτιού σας. Καθώς το υπόλοιπο μειώνεται, θα αποκτάτε μεγαλύτερη κυριότητα στο ακίνητό σας.



r = Μηνιαίο επιτόκιο:

Το επιτόκιο του ενυπόθηκου δανείου είναι ένα ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται μηνιαίως κατά τη διάρκεια του έτους. Για να βρείτε το μηνιαίο επιτόκιο, διαιρέστε το ετήσιο ποσοστό με τον αριθμό των μηνών του έτους. Για παράδειγμα, εάν το ετήσιο επιτόκιο είναι 5%, αυτό θα μοιάζει με 0,05/12 = 0,004167.



n = Αριθμός αποπληρωμών:

Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων αποπληρωμών που θα πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια της διάρκειας του ενυπόθηκου δανείου σας. Για να βρείτε το συνολικό ποσό, πολλαπλασιάστε τη διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου σας σε έτη επί 12. Για παράδειγμα, εάν η διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου σας είναι 25 έτη, αυτό θα έμοιαζε με 25x12 = 300. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιήσετε συνολικά 300 αποπληρωμές καθ' όλη τη διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου σας.





Κοινοί τύποι υποθηκών

Τα ενυπόθηκα δάνεια καθορίζονται από τη δομή του επιτοκίου τους, όπως τα σταθερά ή τα κυμαινόμενα ενυπόθηκα δάνεια, ή από τη μέθοδο αποπληρωμής τους, όπως η αποπληρωμή ή η πληρωμή μόνο με τόκο. Οι συνήθεις τύποι ενυπόθηκων δανείων περιλαμβάνουν υποθήκες σταθερού επιτοκίου, προεξοφλητικά και ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια.

Τύποι αποπληρωμής ενυπόθηκων δανείων

Οι τύποι αποπληρωμής ενυπόθηκων δανείων αναφέρονται στις διάφορες μεθόδους αποπληρωμής του ενυπόθηκου δανείου.

Υποθήκη αποπληρωμής: Η ενυπόθηκη δόση αποπληρωμής είναι ένας τύπος ενυπόθηκου δανείου όπου οι μηνιαίες πληρωμές σας καλύπτουν τόσο το ποσό του δανείου όσο και τους τόκους. Αυτός ο τύπος ενυπόθηκου δανείου προορίζεται για αγοραστές που επιθυμούν να εξοφληθεί πλήρως το ενυπόθηκο δάνειο στο τέλος της διάρκειας.

Υποθήκη μόνο για τόκους: Τα ενυπόθηκα δάνεια μόνο για τόκους απαιτούν να πληρώνετε μόνο τους τόκους κάθε μήνα, ενώ το ποσό του ενυπόθηκου δανείου παραμένει αμετάβλητο. Θα πρέπει να αποπληρώσετε ένα μεγάλο εφάπαξ ποσό στο τέλος της διάρκειας του ενυπόθηκου δανείου, συνήθως χρησιμοποιώντας αποταμιεύσεις, επενδύσεις ή την πώληση του ακινήτου.

Τύποι ενυπόθηκων τόκων

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί το επιτόκιο στο ενυπόθηκο δάνειο, επηρεάζοντας το αν το επιτόκιο θα παραμείνει το ίδιο ή θα αυξομειωθεί καθ' όλη τη διάρκεια.

Υποθήκη σταθερού επιτοκίου: Το επιτόκιο παραμένει το ίδιο για μια καθορισμένη περίοδο, συνήθως 2 έως 5 έτη. Εξαιτίας αυτού, οι μηνιαίες αποπληρωμές παραμένουν συνεπείς και προβλέψιμες. Όταν λήξει η καθορισμένη περίοδος, θα πρέπει να επιλέξετε να υποθηκεύσετε εκ νέου το δάνειο για να εξασφαλίσετε μια νέα σταθερή συμφωνία. Διαφορετικά, το ενυπόθηκο δάνειο θα επανέλθει στο κανονικό κυμαινόμενο επιτόκιο (SVR) του δανειστή, το οποίο είναι συχνά υψηλότερο.

Υποθήκη μεταβλητού επιτοκίου: Αυτό σημαίνει ότι οι μηνιαίες αποπληρωμές μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται. Τα κυμαινόμενα επιτόκια κυμαίνονται με βάση ένα επιτόκιο που καθορίζεται από τον δανειστή ή ένα επιτόκιο αναφοράς από μια εξωτερική πηγή, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας.

1. Τυποποιημένο κυμαινόμενο επιτόκιο (SVR)

Το τυποποιημένο κυμαινόμενο επιτόκιο (SVR) είναι ένας τύπος ενυπόθηκου δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, στο οποίο ο δανειστής θα σας μετατάξει μετά τη λήξη του ενυπόθηκου δανείου σας με σταθερό επιτόκιο. Το επιτόκιο καθορίζεται από τον δανειστή και συχνά έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή υψηλότερων επιτοκίων, αν και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανά πάσα στιγμή.

2. Προεξοφλητικό ενυπόθηκο δάνειο

Πρόκειται για ένα είδος ενυπόθηκου δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, το οποίο βασίζεται σε προεξοφλητικό επιτόκιο από το SVR του δανειστή για σταθερή περίοδο, συνήθως 2 έως 5 έτη. Όταν λήξει η έκπτωση, το ενυπόθηκο δάνειο επιστρέφει στο SVR.

3. Ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο παρακολούθησης

Το ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο παρακολούθησης είναι ένας άλλος τύπος ενυπόθηκου δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, όπου το επιτόκιο ακολουθεί το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας συν ένα καθορισμένο ποσοστό. Αυτά συνήθως διαρκούν 2 έως 5 χρόνια με τα επιτόκια να αυξάνονται ή να μειώνονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.





Πρόσθετα τέλη και φόροι κατά την αγορά ακινήτου

Αμοιβή τοπογράφου: για να εκτιμήσει την κατάσταση και την αξία του σπιτιού. Αν και αυτό είναι προαιρετικό, συνιστάται για να αποφύγετε τυχόν απροσδόκητα έξοδα επισκευής και να διασφαλίσετε ότι η αξία του ακινήτου είναι ακριβής. Τα τέλη μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της έρευνας που διεξάγεται.



Νομικά έξοδα και έξοδα μεταβίβασης: Τα νομικά έξοδα αναφέρονται στο κόστος που καταβάλλεται σε έναν αδειούχο μεταφορέα για το χειρισμό της νομικής πτυχής της αγοράς ενός ακινήτου. Οι αμοιβές αυτές καλύπτουν συνήθως την έρευνα ακινήτων, τη σύνταξη συμβολαίων, την καταχώριση στο κτηματολόγιο και τη διαχείριση της μεταφοράς κεφαλαίων.



Ασφάλιση κτιρίων: για την κάλυψη της δομής του ακινήτου έναντι ζημιών από πυρκαγιά, πλημμύρες, καταιγίδες ή άλλες καταστροφές. Αυτή η απαίτηση αποτελεί συνήθως όρο του ενυπόθηκου δανείου, αλλά μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα κάλυψης και κόστους ανάλογα με το ακίνητό σας.



Φόρος χαρτοσήμου: Είναι μια εφάπαξ πληρωμή που καταβάλλεται μόλις ολοκληρωθεί η αγορά ακινήτου. Το ποσό του φόρου που θα πρέπει να πληρώσετε εξαρτάται από την τιμή της κατοικίας σας και τον τύπο του ενυπόθηκου δανείου. Οι αγοραστές πρέπει να πληρώσουν εντός 30 ημερών από την αγορά του σπιτιού. Οι αγοραστές πρώτης κατοικίας μπορεί να μην χρειάζεται να πληρώσουν SDLT για ακίνητα μέχρι μια ορισμένη αξία.



Φόρος του Συμβουλίου: Ο φόρος του Συμβουλίου είναι ένας τοπικός φόρος που βασίζεται στην κατηγορία εκτίμησης στην οποία ανήκει το ακίνητό σας. Συμβάλλει στη χρηματοδότηση της αποκομιδής απορριμμάτων, της συντήρησης των δρόμων, της τοπικής εκπαίδευσης και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών. Μπορείτε να καταβάλλετε τον φόρο αυτό ετησίως ή να τον μοιράσετε σε μηνιαίες αποπληρωμές, συνήθως 10 ή 12 μηνών.