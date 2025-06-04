Υπολογιστής υποθηκών
Υπολογίστε τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου και προγραμματίστε την αγορά ακινήτου στο Ηνωμένο Βασίλειο με τον υπολογιστή στεγαστικών δανείων της Xe. Εισάγετε την αξία του ακινήτου, την κατάθεση, τη διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου και το επιτόκιο για να υπολογίσετε τις μηνιαίες αποπληρωμές σας.
Πώς να χρησιμοποιήσετε τον Υπολογιστή Υποθηκών της Xe
Επιλέξτε τη χώρα σας
Επιλέξτε τη χώρα στην οποία θέλετε να αγοράσετε ακίνητο για να λάβετε ακριβείς υπολογισμούς υποθηκών με βάση τα τοπικά επιτόκια.
Εισάγετε την τιμή της ιδιότητας
Προσθέστε την αξία του ακινήτου σας για να μας βοηθήσετε να υπολογίσουμε το ποσό του ενυπόθηκου δανείου σας και να εκτιμήσουμε τις μηνιαίες αποπληρωμές σας.
Προσθέστε το ποσό της κατάθεσης
Εισάγετε το ποσό της κατάθεσής σας. Αυτό καθορίζει το μέγεθος του ενυπόθηκου δανείου σας και τις μηνιαίες αποπληρωμές σας.
Επιλογή διάρκειας ενυπόθηκου δανείου
Επιλέξτε τη διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου σας για να καθορίσετε τις μηνιαίες αποπληρωμές σας και τους συνολικούς τόκους που πληρώνετε με την πάροδο του χρόνου.
Επιτόκιο εισόδου
Εισάγετε το εκτιμώμενο επιτόκιο που αναμένετε να λάβετε. Αυτό επηρεάζει το συνολικό ποσό των τόκων που καταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.
Επιλέξτε νόμισμα αποστολής
Επιλέξτε το νόμισμα στο οποίο θέλετε να πληρώσετε για να δείτε τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου μετατρεπόμενες σε πραγματικό χρόνο.
Έξοδα που συνυπολογίζονται στο κόστος του ενυπόθηκου δανείου
Αξία ακινήτου: Αυτό είναι το συνολικό ποσό που θα πληρώσετε για ένα σπίτι. Η αξία του ακινήτου επηρεάζει άμεσα το ποσό του ενυπόθηκου δανείου σας, τις μηνιαίες αποπληρωμές του και το συνολικό κόστος. Όταν επιλέγετε ένα σπίτι, λάβετε υπόψη σας και άλλα έξοδα, όπως τέλη χαρτοσήμου, έξοδα έρευνας και νομικά έξοδα, ώστε να παραμείνετε εντός του προϋπολογισμού σας.
Κατάθεση: Όταν αγοράζετε ένα σπίτι, θα πρέπει να πληρώσετε προκαταβολικά ένα ποσοστό της συνολικής αξίας του ακινήτου, γνωστό και ως προκαταβολή. Μια υψηλότερη κατάθεση μειώνει το ποσό του ενυπόθηκου δανείου σας και μειώνει τις μηνιαίες αποπληρωμές, ενώ μια μικρότερη κατάθεση αυξάνει αυτά τα έξοδα.
Επιτόκιο: Το επιτόκιο είναι το ποσοστό του ποσού του ενυπόθηκου δανείου που ο δανειστής θα σας χρεώσει για το δανεισμό, επηρεάζοντας το ποσό που αποπληρώνετε κάθε μήνα. Ένα χαμηλότερο επιτόκιο μειώνει το συνολικό κόστος του δανείου σας, ενώ ένα υψηλότερο επιτόκιο το αυξάνει.
Όρος υποθήκης: Η διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποπληρωμή του ενυπόθηκου δανείου. Μπορείτε να επιλέξετε όρους υποθήκης μεταξύ 10 και 40 ετών. Μια μικρότερη διάρκεια θα έχει υψηλότερες μηνιαίες αποπληρωμές αλλά λιγότερους τόκους συνολικά. Ωστόσο, η μεγαλύτερη διάρκεια μειώνει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου και αυξάνει το συνολικό κόστος των τόκων.
MIG: Η εγγύηση αποζημίωσης στεγαστικού δανείου (MIG) είναι ένα ασφαλιστήριο συμβόλαιο προστασίας του δανειστή που απαιτείται όταν ο λόγος δανείου προς αξία του δανειολήπτη υπερβαίνει το 75%. Τα MIG σας βοηθούν να εξασφαλίσετε μεγαλύτερα ενυπόθηκα δάνεια με μικρότερες καταθέσεις, αλλά οι δανειστές ενδέχεται να χρεώσουν προκαταβολή ή να αυξήσουν το επιτόκιο του ενυπόθηκου δανείου σας. Αυτό προστατεύει τον δανειστή καλύπτοντας πιθανές απώλειες σε περίπτωση αδυναμίας αποπληρωμής.
Αμοιβές διευθέτησης: Τα έξοδα ρύθμισης είναι χρεώσεις του δανειστή για τη σύσταση υποθήκης. Μπορεί να κυμαίνονται από 0,5% έως 1% του ποσού της υποθήκης. Μπορείτε να επιλέξετε να πληρώσετε την αμοιβή εκ των προτέρων ή να την προσθέσετε στο στεγαστικό δάνειο, αυξάνοντας το συνολικό κόστος. Συγκρίνετε τόσο τα επιτόκια όσο και τα έξοδα διακανονισμού για να επιτύχετε την καλύτερη δυνατή προσφορά.
Τύπος πληρωμής υποθήκης
Ο τύπος αυτός σας βοηθά να υπολογίσετε τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου με βάση μόνο το ποσό του στεγαστικού δανείου, το επιτόκιο και τη διάρκεια του στεγαστικού δανείου. Δεν περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετα έξοδα όπως φόρο δημοτικού συμβουλίου, ασφάλιση κτιρίων ή έξοδα διακανονισμού που μπορεί να αυξήσουν τις συνολικές μηνιαίες αποπληρωμές σας.
Υπολογίστε χειροκίνητα τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου με αυτόν τον τύπο:
Ακολουθεί η ανάλυση:
M= Μηνιαίες αποπληρωμές:
Αυτό είναι το ζητούμενο. Για να ξεκινήσετε, συγκεντρώστε τα στοιχεία της υποθήκης σας. Αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν το ποσό που θα αποπληρώνετε κάθε μήνα.
P = Κύριο ποσό:
Πρόκειται για το ανεξόφλητο υπόλοιπο του ενυπόθηκου δανείου ή το συνολικό ποσό που εξακολουθείτε να χρωστάτε στο ενυπόθηκο δάνειό σας. Το υπόλοιπο του ενυπόθηκου δανείου σας επηρεάζει άμεσα τις μηνιαίες αποπληρωμές σας, το κόστος των τόκων και την καθαρή θέση του σπιτιού σας. Καθώς το υπόλοιπο μειώνεται, θα αποκτάτε μεγαλύτερη κυριότητα στο ακίνητό σας.
r = Μηνιαίο επιτόκιο:
Το επιτόκιο του ενυπόθηκου δανείου είναι ένα ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται μηνιαίως κατά τη διάρκεια του έτους. Για να βρείτε το μηνιαίο επιτόκιο, διαιρέστε το ετήσιο ποσοστό με τον αριθμό των μηνών του έτους. Για παράδειγμα, εάν το ετήσιο επιτόκιο είναι 5%, αυτό θα μοιάζει με 0,05/12 = 0,004167.
n = Αριθμός αποπληρωμών:
Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των μηνιαίων αποπληρωμών που θα πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια της διάρκειας του ενυπόθηκου δανείου σας. Για να βρείτε το συνολικό ποσό, πολλαπλασιάστε τη διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου σας σε έτη επί 12. Για παράδειγμα, εάν η διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου σας είναι 25 έτη, αυτό θα έμοιαζε με 25x12 = 300. Αυτό σημαίνει ότι θα πραγματοποιήσετε συνολικά 300 αποπληρωμές καθ' όλη τη διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου σας.
Κοινοί τύποι υποθηκών
Τα ενυπόθηκα δάνεια καθορίζονται από τη δομή του επιτοκίου τους, όπως τα σταθερά ή τα κυμαινόμενα ενυπόθηκα δάνεια, ή από τη μέθοδο αποπληρωμής τους, όπως η αποπληρωμή ή η πληρωμή μόνο με τόκο. Οι συνήθεις τύποι ενυπόθηκων δανείων περιλαμβάνουν υποθήκες σταθερού επιτοκίου, προεξοφλητικά και ενυπόθηκα στεγαστικά δάνεια.
Τύποι αποπληρωμής ενυπόθηκων δανείων
Οι τύποι αποπληρωμής ενυπόθηκων δανείων αναφέρονται στις διάφορες μεθόδους αποπληρωμής του ενυπόθηκου δανείου.
Υποθήκη αποπληρωμής: Η ενυπόθηκη δόση αποπληρωμής είναι ένας τύπος ενυπόθηκου δανείου όπου οι μηνιαίες πληρωμές σας καλύπτουν τόσο το ποσό του δανείου όσο και τους τόκους. Αυτός ο τύπος ενυπόθηκου δανείου προορίζεται για αγοραστές που επιθυμούν να εξοφληθεί πλήρως το ενυπόθηκο δάνειο στο τέλος της διάρκειας.
Υποθήκη μόνο για τόκους: Τα ενυπόθηκα δάνεια μόνο για τόκους απαιτούν να πληρώνετε μόνο τους τόκους κάθε μήνα, ενώ το ποσό του ενυπόθηκου δανείου παραμένει αμετάβλητο. Θα πρέπει να αποπληρώσετε ένα μεγάλο εφάπαξ ποσό στο τέλος της διάρκειας του ενυπόθηκου δανείου, συνήθως χρησιμοποιώντας αποταμιεύσεις, επενδύσεις ή την πώληση του ακινήτου.
Τύποι ενυπόθηκων τόκων
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί το επιτόκιο στο ενυπόθηκο δάνειο, επηρεάζοντας το αν το επιτόκιο θα παραμείνει το ίδιο ή θα αυξομειωθεί καθ' όλη τη διάρκεια.
Υποθήκη σταθερού επιτοκίου: Το επιτόκιο παραμένει το ίδιο για μια καθορισμένη περίοδο, συνήθως 2 έως 5 έτη. Εξαιτίας αυτού, οι μηνιαίες αποπληρωμές παραμένουν συνεπείς και προβλέψιμες. Όταν λήξει η καθορισμένη περίοδος, θα πρέπει να επιλέξετε να υποθηκεύσετε εκ νέου το δάνειο για να εξασφαλίσετε μια νέα σταθερή συμφωνία. Διαφορετικά, το ενυπόθηκο δάνειο θα επανέλθει στο κανονικό κυμαινόμενο επιτόκιο (SVR) του δανειστή, το οποίο είναι συχνά υψηλότερο.
Υποθήκη μεταβλητού επιτοκίου: Αυτό σημαίνει ότι οι μηνιαίες αποπληρωμές μπορεί να αυξάνονται ή να μειώνονται. Τα κυμαινόμενα επιτόκια κυμαίνονται με βάση ένα επιτόκιο που καθορίζεται από τον δανειστή ή ένα επιτόκιο αναφοράς από μια εξωτερική πηγή, όπως η Τράπεζα της Αγγλίας.
1. Τυποποιημένο κυμαινόμενο επιτόκιο (SVR)
Το τυποποιημένο κυμαινόμενο επιτόκιο (SVR) είναι ένας τύπος ενυπόθηκου δανείου με κυμαινόμενο επιτόκιο, στο οποίο ο δανειστής θα σας μετατάξει μετά τη λήξη του ενυπόθηκου δανείου σας με σταθερό επιτόκιο. Το επιτόκιο καθορίζεται από τον δανειστή και συχνά έχει ως αποτέλεσμα την καταβολή υψηλότερων επιτοκίων, αν και μπορεί να αυξηθεί ή να μειωθεί ανά πάσα στιγμή.
2. Προεξοφλητικό ενυπόθηκο δάνειο
Πρόκειται για ένα είδος ενυπόθηκου δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, το οποίο βασίζεται σε προεξοφλητικό επιτόκιο από το SVR του δανειστή για σταθερή περίοδο, συνήθως 2 έως 5 έτη. Όταν λήξει η έκπτωση, το ενυπόθηκο δάνειο επιστρέφει στο SVR.
3. Ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο παρακολούθησης
Το ενυπόθηκο στεγαστικό δάνειο παρακολούθησης είναι ένας άλλος τύπος ενυπόθηκου δανείου κυμαινόμενου επιτοκίου, όπου το επιτόκιο ακολουθεί το βασικό επιτόκιο της Τράπεζας της Αγγλίας συν ένα καθορισμένο ποσοστό. Αυτά συνήθως διαρκούν 2 έως 5 χρόνια με τα επιτόκια να αυξάνονται ή να μειώνονται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς.
Πρόσθετα τέλη και φόροι κατά την αγορά ακινήτου
Αμοιβή τοπογράφου: για να εκτιμήσει την κατάσταση και την αξία του σπιτιού. Αν και αυτό είναι προαιρετικό, συνιστάται για να αποφύγετε τυχόν απροσδόκητα έξοδα επισκευής και να διασφαλίσετε ότι η αξία του ακινήτου είναι ακριβής. Τα τέλη μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της έρευνας που διεξάγεται.
Νομικά έξοδα και έξοδα μεταβίβασης: Τα νομικά έξοδα αναφέρονται στο κόστος που καταβάλλεται σε έναν αδειούχο μεταφορέα για το χειρισμό της νομικής πτυχής της αγοράς ενός ακινήτου. Οι αμοιβές αυτές καλύπτουν συνήθως την έρευνα ακινήτων, τη σύνταξη συμβολαίων, την καταχώριση στο κτηματολόγιο και τη διαχείριση της μεταφοράς κεφαλαίων.
Ασφάλιση κτιρίων: για την κάλυψη της δομής του ακινήτου έναντι ζημιών από πυρκαγιά, πλημμύρες, καταιγίδες ή άλλες καταστροφές. Αυτή η απαίτηση αποτελεί συνήθως όρο του ενυπόθηκου δανείου, αλλά μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα κάλυψης και κόστους ανάλογα με το ακίνητό σας.
Φόρος χαρτοσήμου: Είναι μια εφάπαξ πληρωμή που καταβάλλεται μόλις ολοκληρωθεί η αγορά ακινήτου. Το ποσό του φόρου που θα πρέπει να πληρώσετε εξαρτάται από την τιμή της κατοικίας σας και τον τύπο του ενυπόθηκου δανείου. Οι αγοραστές πρέπει να πληρώσουν εντός 30 ημερών από την αγορά του σπιτιού. Οι αγοραστές πρώτης κατοικίας μπορεί να μην χρειάζεται να πληρώσουν SDLT για ακίνητα μέχρι μια ορισμένη αξία.
Φόρος του Συμβουλίου: Ο φόρος του Συμβουλίου είναι ένας τοπικός φόρος που βασίζεται στην κατηγορία εκτίμησης στην οποία ανήκει το ακίνητό σας. Συμβάλλει στη χρηματοδότηση της αποκομιδής απορριμμάτων, της συντήρησης των δρόμων, της τοπικής εκπαίδευσης και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών. Μπορείτε να καταβάλλετε τον φόρο αυτό ετησίως ή να τον μοιράσετε σε μηνιαίες αποπληρωμές, συνήθως 10 ή 12 μηνών.
Πώς να αποφασίσετε για την αξία του ακινήτου που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά
Υπολογίστε το κόστος ενός σπιτιού που μπορείτε να αντέξετε οικονομικά, χρησιμοποιώντας τον κανόνα 28/36. Αυτή η κατευθυντήρια γραμμή υποδεικνύει ότι όχι περισσότερο από 28% του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματός σας θα πρέπει να πηγαίνει για έξοδα στέγασης, όπως το στεγαστικό σας δάνειο, η ασφάλιση κτιρίων και τα έξοδα εξυπηρέτησης. Εν τω μεταξύ, οι συνολικές μηνιαίες αποπληρωμές του χρέους σας, συμπεριλαμβανομένων των προσωπικών δανείων, της χρηματοδότησης αυτοκινήτου και των πιστωτικών καρτών, θα πρέπει να παραμείνουν κάτω από 36% του εισοδήματός σας.
Μέθοδος 28/36
Ο Άλεξ κερδίζει 6.000 λίρες το μήνα προ φόρων. Με βάση τον κανόνα των 28%, οι αποπληρωμές του ενυπόθηκου δανείου του, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης κτιρίων και των εξόδων εξυπηρέτησης, θα πρέπει να είναι 1.680 λίρες Αγγλίας. Με 800 λίρες σε άλλες αποπληρωμές χρέους, το συνολικό χρέος του ανέρχεται σε 2.480 λίρες, υπερβαίνοντας το όριο των 36%. Ο Άλεξ θα πρέπει να προσαρμόσει τον προϋπολογισμό του για την αγορά κατοικίας ή να μειώσει το χρέος του πριν από την αγορά.
Άλλοι κανόνες οικονομικής προσιτότητας
Ο κανόνας 28/36 είναι μόνο μια προσέγγιση. Οι δανειστές εξετάζουν επίσης την αναλογία χρέους προς εισόδημα (DTI), η οποία μετρά το συνολικό μηνιαίο χρέος σας σε σύγκριση με το εισόδημά σας. Επιπλέον, παράγοντες όπως το πιστωτικό σας σκορ, οι καταθέσεις σας και τα τακτικά έξοδα διαβίωσης επηρεάζουν το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε.
Επόμενα βήματα μετά τον υπολογισμό των αποπληρωμών του ενυπόθηκου δανείου σας
Αφού υπολογίσετε τις αποπληρωμές του ενυπόθηκου δανείου σας, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προχωρήσετε στην αγορά του ακινήτου σας.
Βήμα 1: Συγκρίνετε τις επιλογές στεγαστικών δανείων, τα επιτόκια και τις χρεώσεις από διάφορες πηγές για να βρείτε την καλύτερη προσφορά για τις ανάγκες σας.
Βήμα 2: Αποκτήστε μια κατ' αρχήν συμφωνία. Πρόκειται για μια υπό όρους έγκριση στεγαστικού δανείου από έναν δανειστή που σας δίνει μια εκτίμηση του ποσού που μπορείτε να δανειστείτε.
Βήμα 3: Αρχίστε να ψάχνετε για σπίτι. Μόλις βρείτε ένα σπίτι, κάντε μια προσφορά μέσω ενός μεσίτη και διαπραγματευτείτε την καλύτερη δυνατή συμφωνία με τον πωλητή.
Βήμα 4: Μόλις η προσφορά σας γίνει αποδεκτή, μπορείτε να υποβάλετε επίσημη αίτηση για υποθήκη. Ο δανειστής θα ελέγξει τα οικονομικά σας και θα κανονίσει μια εκτίμηση του ακινήτου για να βεβαιωθεί ότι το σπίτι αξίζει το ποσό του ενυπόθηκου δανείου.
Βήμα 5: Προσλάβετε έναν μεταφορέα. Θα αναλάβουν τους νομικούς ελέγχους, τις έρευνες ακινήτων και τα συμβόλαια για να βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν νομικά ζητήματα με το σπίτι.
Βήμα 6: Ανταλλάξτε συμβόλαια και πληρώστε την προκαταβολή σας. Μόλις ολοκληρωθούν οι νομικοί έλεγχοι, θα καταβάλετε την προκαταβολή και θα καταστήσετε την πώληση νομικά δεσμευτική.
Βήμα 7: Την ημέρα της ολοκλήρωσης, τα υπόλοιπα κεφάλαια μεταφέρονται και ο μεταφορέας σας εγγράφει το ακίνητο στο όνομά σας.
Συχνές ερωτήσεις - Υπολογιστής υποθηκών Xe Ηνωμένο Βασίλειο
Η αριθμομηχανή υποθηκών Xe για το Ηνωμένο Βασίλειο είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που υπολογίζει τις μηνιαίες αποπληρωμές του ενυπόθηκου δανείου σας, επιτρέποντάς σας να εισαγάγετε την αξία του ακινήτου, την κατάθεση, τη διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου και το επιτόκιο. Αυτή η αριθμομηχανή βοηθά τους αγοραστές κατοικιών στο Ηνωμένο Βασίλειο να σχεδιάσουν τον προϋπολογισμό τους και να συγκρίνουν διαφορετικά σενάρια υποθηκών.
Οι μηνιαίες αποπληρωμές σας επηρεάζονται από:
Αξία ακινήτου: Το συνολικό κόστος του σπιτιού που επιθυμείτε να αγοράσετε.
Κατάθεση: Η προκαταβολή μετρητών, η οποία μειώνει το ποσό που πρέπει να δανειστείτε.
Όρος υποθήκης: Η διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου σας (π.χ. 15, 25 ή 30 έτη).
Επιτόκιο: Το ετήσιο ποσοστό επιτοκίου (ΣΕΠΕ) που εφαρμόζεται στο ενυπόθηκο δάνειό σας και επηρεάζει τόσο τις αποπληρωμές σας όσο και τους συνολικούς τόκους.
Πρόσθετα έξοδα: και νομικά έξοδα που μπορεί να επηρεάσουν το συνολικό κόστος αγοράς της κατοικίας σας.
Μια μεγαλύτερη κατάθεση μειώνει το ποσό του ενυπόθηκου δανείου σας, οδηγώντας σε χαμηλότερες μηνιαίες αποπληρωμές και λιγότερους συνολικούς τόκους κατά τη διάρκεια της περιόδου. Αντίθετα, μια μικρότερη κατάθεση αυξάνει το ποσό του δανείου σας και μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες αποπληρωμές ή πρόσθετες χρεώσεις, όπως η Εγγύηση Εγγύησης Υποθήκης (MIG).
Η αριθμομηχανή υποθηκών της Xe σας επιτρέπει να εξερευνήσετε διάφορες επιλογές υποθηκών στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως:
Υποθήκες σταθερού επιτοκίου: Προσφέρουν σταθερό επιτόκιο για καθορισμένο χρονικό διάστημα, εξασφαλίζοντας σταθερές μηνιαίες αποπληρωμές.
Υποθήκες μεταβλητού επιτοκίου: Το επιτόκιο μπορεί να αυξομειώνεται ανάλογα με τις συνθήκες της αγοράς, γεγονός που μπορεί να επηρεάσει τις αποπληρωμές σας με την πάροδο του χρόνου.
Υποθήκες αποπληρωμής: Όταν τόσο το κεφάλαιο όσο και οι τόκοι εξοφλούνται καθ' όλη τη διάρκεια της υποθήκης.
Υποθήκες μόνο για τόκους: Όταν πληρώνετε μόνο τους τόκους κάθε μήνα και εξοφλείτε το κεφάλαιο στο τέλος της διάρκειας.
Η Xe εφαρμόζει τον τυπικό τύπο πληρωμής υποθήκης:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
όπου:
Μ είναι η μηνιαία αποπληρωμή,
P είναι το κεφάλαιο (το ποσό του δανείου),
r είναι το μηνιαίο επιτόκιο (ετήσιο επιτόκιο διαιρούμενο δια 12), και
n είναι ο συνολικός αριθμός των αποπληρωμών (διάρκεια του δανείου σε έτη πολλαπλασιασμένη επί 12).
Ο τύπος αυτός δείχνει πώς οι μεταβολές στο επιτόκιο ή στη διάρκεια του ενυπόθηκου δανείου επηρεάζουν το μηνιαίο κόστος σας.
Για να μειώσετε τις αποπληρωμές σας, μπορείτε:
Αυξήστε την κατάθεσή σας: Η υψηλότερη κατάθεση μειώνει το απαιτούμενο ποσό δανείου.
Προτιμήστε μεγαλύτερη διάρκεια ενυπόθηκου δανείου: Αυτό μειώνει τις μηνιαίες αποπληρωμές σας, αν και μπορεί να αυξήσει τους συνολικούς καταβαλλόμενους τόκους.
Επιλέξτε ένα λιγότερο ακριβό ακίνητο: Μια χαμηλότερη αξία ακινήτου σημαίνει μικρότερο στεγαστικό δάνειο.
Επιπλέον, η αναζήτηση ανταγωνιστικών επιτοκίων μπορεί να συμβάλει στη μείωση των αποπληρωμών σας.
Ενώ η αριθμομηχανή υποθηκών Xe εστιάζει στις μηνιαίες αποπληρωμές σας με βάση τα στοιχεία του δανείου σας, να θυμάστε ότι τα πρόσθετα έξοδα -όπως ο φόρος γης χαρτοσήμου (SDLT), τα έξοδα έρευνας και τα νομικά έξοδα- προστίθενται στο συνολικό κόστος αγοράς ενός ακινήτου. Ο συνυπολογισμός τους στον προϋπολογισμό σας είναι απαραίτητος για μια ρεαλιστική εικόνα των συνολικών σας δαπανών.
Αφού λάβετε τις εκτιμώμενες αποπληρωμές σας, τα επόμενα βήματα περιλαμβάνουν:
Σύγκριση δανειστών: Ερευνήστε διάφορες προσφορές υποθηκών, επιτόκια και χρεώσεις για να βρείτε την καλύτερη προσφορά.
Προεγκρίσεις: Υποβάλετε τα οικονομικά σας στοιχεία για να καθοριστεί το ποσό που μπορείτε να δανειστείτε.
Κυνήγι σπιτιού: Αναζήτηση ακινήτων εντός του προϋπολογισμού που έχετε υπολογίσει.
Υποβολή αίτησης για ενυπόθηκο δάνειο: Ολοκληρώστε τη διαδικασία υποβολής αίτησης στον δανειστή που επιλέξατε, προσκομίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα.
Οριστικοποίηση της αγοράς σας: Πληρώστε την προκαταβολή σας και ολοκληρώστε τη νομική διαδικασία για να εξασφαλίσετε το νέο σας σπίτι.