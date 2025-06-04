Υπολογιστής υποθηκών
Υπολογίστε τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου και προγραμματίστε την αγορά ακινήτου στην Αυστραλία με τον υπολογιστή υπολογισμού επιτοκίων στεγαστικών δανείων της Xe. Εισάγετε την αξία του ακινήτου, την προκαταβολή, τη διάρκεια του δανείου και το επιτόκιο για να υπολογίσετε τις μηνιαίες αποπληρωμές σας.
Χρησιμοποιήστε τον υπολογιστή υπολογισμού επιτοκίων υποθηκών της Xe
Επιλέξτε τη χώρα σας
Επιλέξτε τη χώρα στην οποία πρόκειται να αγοράσετε ακίνητο για να λάβετε υπολογισμούς στεγαστικών δανείων με βάση τα τοπικά επιτόκια.
Εισάγετε την τιμή της ιδιότητας
Προσθέστε την αξία του ακινήτου σας για να μας βοηθήσετε να υπολογίσουμε το ποσό του δανείου σας και να εκτιμήσουμε τις μηνιαίες αποπληρωμές σας.
Προσθέστε το ποσό της κατάθεσης
Εισάγετε το ποσό που σκοπεύετε να καταθέσετε ως προκαταβολή. Αυτό καθορίζει το ύψος του δανείου σας και τις μηνιαίες αποπληρωμές.
Επιλέξτε διάρκεια δανείου
Επιλέξτε τη διάρκεια του δανείου σας για να καθορίσετε τις μηνιαίες αποπληρωμές σας και τους συνολικούς τόκους που πληρώνετε με την πάροδο του χρόνου.
Επιτόκιο εισόδου
Εισάγετε το εκτιμώμενο επιτόκιο που αναμένετε να λάβετε. Αυτό επηρεάζει το συνολικό ποσό των τόκων που καταβάλλονται με την πάροδο του χρόνου.
Επιλέξτε νόμισμα αποστολής
Επιλέξτε το νόμισμα στο οποίο θέλετε να πληρώσετε για να δείτε τη μετατροπή των μηνιαίων δόσεων του στεγαστικού σας δανείου σε πραγματικό χρόνο.
Δαπάνες που συνυπολογίζονται στο μηνιαίο κόστος του στεγαστικού δανείου
Αξία ακινήτου: Αυτό είναι το συνολικό ποσό που θα πληρώσετε για ένα σπίτι. Η αξία του ακινήτου επηρεάζει άμεσα το ποσό του στεγαστικού σας δανείου, τις μηνιαίες αποπληρωμές και το συνολικό κόστος. Όταν επιλέγετε ένα σπίτι, λάβετε υπόψη σας και άλλα έξοδα, όπως τέλη χαρτοσήμου, δημοτικά τέλη και ασφάλιση, για να παραμείνετε εντός του προϋπολογισμού σας.
Κατάθεση: Όταν αγοράζετε ένα σπίτι, θα πρέπει να πληρώσετε προκαταβολικά ένα ποσοστό της συνολικής αξίας του ακινήτου, γνωστό και ως προκαταβολή. Μια υψηλότερη κατάθεση μειώνει το ποσό του δανείου σας και μειώνει τις μηνιαίες αποπληρωμές, ενώ μια μικρότερη κατάθεση αυξάνει το κόστος αυτό.
Επιτόκιο: Το επιτόκιο είναι το ποσοστό του ποσού του δανείου που ο δανειστής θα σας χρεώσει για το δανεισμό, επηρεάζοντας τις μηνιαίες αποπληρωμές σας. Ένα χαμηλότερο επιτόκιο μειώνει το συνολικό κόστος του δανείου σας, ενώ ένα υψηλότερο επιτόκιο το αυξάνει.
Διάρκεια δανείου: Η διάρκεια του δανείου είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποπληρωμή του στεγαστικού σας δανείου. Μπορείτε να επιλέξετε όρους δανείου μεταξύ 10-30 ετών, αν και ορισμένοι δανειστές μπορούν να προσφέρουν όρους έως και 40 έτη. Μια μικρότερη διάρκεια θα έχει υψηλότερες μηνιαίες αποπληρωμές αλλά λιγότερους τόκους συνολικά. Ωστόσο, η μεγαλύτερη διάρκεια μειώνει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου και αυξάνει το συνολικό κόστος των τόκων.
LMI: Η ασφάλιση ενυπόθηκου δανείου του δανειστή συνήθως απαιτείται εάν η κατάθεσή σας είναι μικρότερη από 20% κατά την αγορά κατοικίας. Αυτό προστατεύει τον δανειστή σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να αποπληρώσετε το δάνειό σας. Το LMI συνήθως προστίθεται στις μηνιαίες αποπληρωμές σας, αλλά μπορεί επίσης να καταβληθεί εκ των προτέρων.
Ασφάλιση κτιρίων: για την κάλυψη της δομής του ακινήτου έναντι ζημιών από πυρκαγιά, πλημμύρες, καταιγίδες ή άλλες καταστροφές. Η απαίτηση αυτή αποτελεί συνήθως όρο του δανείου, αλλά μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα κάλυψης και κόστους ανάλογα με την ιδιοκτησία σας.
Τύπος πληρωμής υποθήκης
Ο τύπος αυτός σας βοηθά να υπολογίσετε τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου με βάση μόνο το ποσό του δανείου και τους τόκους. Δεν περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετα έξοδα, όπως τέλη χαρτοσήμου, δημοτικά τέλη ή οποιαδήποτε τέλη που μπορεί να αυξήσουν τις συνολικές μηνιαίες αποπληρωμές σας.
Υπολογίστε χειροκίνητα τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου με αυτόν τον τύπο:
Ακολουθεί η ανάλυση:
M= Μηνιαίες αποπληρωμές:
Αυτό είναι το ζητούμενο. Για να ξεκινήσετε, συγκεντρώστε τα στοιχεία του δανείου σας. Αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν το ποσό που θα αποπληρώνετε κάθε μήνα.
P = Κύριο ποσό:
Αυτό είναι το υπόλοιπο του δανείου ή το συνολικό ποσό που εξακολουθείτε να χρωστάτε στο στεγαστικό σας δάνειο. Το υπόλοιπο του δανείου σας επηρεάζει άμεσα τις μηνιαίες αποπληρωμές σας, το κόστος των τόκων και την καθαρή αξία του σπιτιού σας. Καθώς το υπόλοιπο μειώνεται, θα αποκτάτε μεγαλύτερη κυριότητα στο ακίνητό σας.
r = Μηνιαίο επιτόκιο:
Το επιτόκιο στεγαστικού δανείου είναι ένα ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται μηνιαίως κατά τη διάρκεια του έτους. Για να βρείτε το μηνιαίο επιτόκιο, διαιρέστε το ετήσιο ποσοστό με τον αριθμό των μηνών του έτους. Για παράδειγμα, εάν το ετήσιο επιτόκιο είναι 5%, αυτό θα μοιάζει με 0,05/12 = 0,004167.
n = Αριθμός αποπληρωμών:
Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των αποπληρωμών που θα πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια της διάρκειας του δανείου σας. Για να βρείτε το συνολικό ποσό, πολλαπλασιάστε τη διάρκεια του δανείου σας σε έτη επί 12. Για παράδειγμα, εάν η διάρκεια του δανείου σας είναι 30 έτη, αυτό θα έμοιαζε με 30x12 = 360. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε συνολικά 360 αποπληρωμές καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου σας.
Κοινοί τύποι στεγαστικών δανείων
Τα στεγαστικά δάνεια προσδιορίζονται από τη δομή του επιτοκίου τους, όπως τα σταθερά ή τα κυμαινόμενα δάνεια, ή από τη μέθοδο αποπληρωμής τους, όπως τα κυμαινόμενα (κεφάλαιο και τόκοι) ή τα δάνεια μόνο για τόκους. Οι συνήθεις τύποι στεγαστικών δανείων περιλαμβάνουν δάνεια σταθερού, κυμαινόμενου και διαιρετού επιτοκίου.
Τύποι αποπληρωμής στεγαστικών δανείων
Οι τύποι αποπληρωμής στεγαστικών δανείων αναφέρονται στις διάφορες μεθόδους αποπληρωμής του δανείου.
Μεταβλητή αποπληρωμή (κεφάλαιο και τόκοι): Το κυμαινόμενο δάνειο είναι ένα στεγαστικό δάνειο όπου οι μηνιαίες αποπληρωμές σας καλύπτουν τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους. Αυτό το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι θα μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις στις μηνιαίες αποπληρωμές. Αυτό το στεγαστικό δάνειο απευθύνεται σε αγοραστές που επιθυμούν να εξοφληθεί πλήρως το δάνειο στο τέλος της διάρκειας.
Αποπληρωμή μόνο με τόκο: Τα στεγαστικά δάνεια μόνο για τόκους απαιτούν να πληρώνετε μόνο τους τόκους κάθε μήνα, ενώ το ποσό του δανείου παραμένει αμετάβλητο. Η περίοδος επιτοκίου διαρκεί περίπου 1 έως 5 έτη και το δάνειο θα επανέλθει σε δάνειο κεφαλαίου και τόκων, εκτός εάν υποβάλετε αίτηση για νέα περίοδο επιτοκίου.
Τύποι επιτοκίου στεγαστικών δανείων
Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί το επιτόκιο στο δάνειο, επηρεάζοντας το αν το επιτόκιο θα παραμείνει το ίδιο ή θα αυξομειωθεί καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου.
Δάνειο σταθερού επιτοκίου: Σε ένα δάνειο σταθερού επιτοκίου, το επιτόκιο παραμένει το ίδιο για μια καθορισμένη περίοδο, συνήθως 1 έως 5 έτη. Εξαιτίας αυτού, οι μηνιαίες αποπληρωμές παραμένουν συνεπείς και προβλέψιμες. Όταν λήξει η καθορισμένη περίοδος, θα πρέπει να επιλέξετε την αναχρηματοδότηση για να εξασφαλίσετε μια νέα σταθερή συμφωνία. Διαφορετικά, το δάνειο θα επανέλθει στο κυμαινόμενο επιτόκιο.
Δάνειο μεταβλητού επιτοκίου: Το δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ένα στεγαστικό δάνειο στο οποίο το επιτόκιο μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, συνήθως ανάλογα με το επιτόκιο ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA). Αυτό σημαίνει ότι οι μηνιαίες αποπληρωμές σας μπορούν να αυξάνονται ή να μειώνονται ανάλογα με τις μεταβολές των επιτοκίων.
Δάνειο με χωριστό επιτόκιο: Ένα δάνειο με διαιρεμένο επιτόκιο είναι ένας συνδυασμός δανείων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Ένα μέρος του δανείου καθορίζεται με σταθερό επιτόκιο, ενώ το άλλο μέρος καθορίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτός ο τύπος δανείου προσφέρει ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας ενός κυμαινόμενου επιτοκίου και της βεβαιότητας ενός σταθερού επιτοκίου.
Συνήθη προκαταβολικά έξοδα κατά την αγορά ακινήτου
Ποσοστά του Συμβουλίου: Οι δημοτικοί φόροι είναι ένας φόρος της τοπικής αυτοδιοίκησης που βασίζεται στην αξία του ακινήτου σας. Συμβάλλει στη χρηματοδότηση της αποκομιδής απορριμμάτων, της συντήρησης των δρόμων, των πάρκων, των βιβλιοθηκών και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών. Μπορείτε να πληρώσετε αυτόν τον φόρο ετησίως ή να τον χωρίσετε σε τριμηνιαίες ή μηνιαίες πληρωμές.
Τέλος εκτίμησης ακινήτου: Πριν αγοράσετε ακίνητο, ίσως θελήσετε να προσλάβετε έναν επιθεωρητή οικοδομών για να εκτιμήσει την κατάσταση και την αξία του σπιτιού. Αν και αυτό είναι προαιρετικό, συνιστάται για να αποφύγετε τυχόν απροσδόκητα έξοδα επισκευής και να διασφαλίσετε ότι η αξία του ακινήτου είναι ακριβής. Τα τέλη μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της έρευνας που διεξάγεται.
Νομικά έξοδα και έξοδα μεταβίβασης: Τα νομικά έξοδα αναφέρονται στο κόστος που καταβάλλεται σε έναν αδειούχο μεταφορέα για το χειρισμό της νομικής πτυχής της αγοράς ενός ακινήτου. Οι αμοιβές αυτές καλύπτουν συνήθως την έρευνα ακινήτων, τον έλεγχο συμβολαίων, τη μεταβίβαση τίτλων και τη διαχείριση της μεταφοράς κεφαλαίων.
Φόρος μεταβίβασης γης: Ο φόρος μεταβίβασης γης είναι μια εφάπαξ πληρωμή που καταβάλλεται μόλις ολοκληρωθεί η αγορά ακινήτου. Το ποσό του φόρου που θα πρέπει να πληρώσετε εξαρτάται από την πολιτεία ή την επικράτειά σας, την αξία του ακινήτου και από το αν είστε αγοραστής πρώτης κατοικίας, επενδυτής ή ιδιοκτήτης. Οι αγοραστές πρέπει να πληρώσουν εντός 30 ημερών από την αγορά του σπιτιού.
Προμήθεια σύστασης δανείου: Αυτό είναι ένα εφάπαξ τέλος που χρεώνεται από τον δανειστή για την κάλυψη του κόστους σύστασης ενός δανείου. Αυτό συνήθως καλύπτει τη διεκπεραίωση της αίτησης, την προετοιμασία των εγγράφων του δανείου και τη διενέργεια εκτιμήσεων των ακινήτων.
Κατευθυντήριες γραμμές οικονομικής προσιτότητας στεγαστικού δανείου
Εάν δεν είστε σίγουροι για το πόσο μπορείτε να αντέξετε οικονομικά να δανειστείτε για ένα στεγαστικό δάνειο, οι δανειστές θα εξετάσουν το εισόδημα, τα έξοδα και το υφιστάμενο χρέος σας χρησιμοποιώντας εργαλεία όπως το Μέτρο Δαπανών Νοικοκυριού (HEM) και ο λόγος χρέους προς εισόδημα (DTI).
HEM
Το HEM εκτιμά τα τυπικά έξοδα διαβίωσης με βάση παράγοντες όπως το μέγεθος του νοικοκυριού σας και η τοποθεσία. Βοηθά τους δανειστές να εκτιμήσουν κατά πόσον τα έξοδα διαβίωσής σας ευθυγραμμίζονται με το εισόδημά σας.
DTI
Ο δείκτης DTI συγκρίνει τις συνολικές μηνιαίες αποπληρωμές του χρέους σας, συμπεριλαμβανομένου του μελλοντικού σας στεγαστικού δανείου, με το ακαθάριστο μηνιαίο εισόδημά σας για να δείξει στους δανειστές πόσο χρέος μπορείτε να διαχειριστείτε.
Κανόνας 30%
Μια κοινή κατευθυντήρια γραμμή για την αποφυγή του άγχους των στεγαστικών δανείων είναι η τήρηση του κανόνα 30%. Δηλώνει ότι οι αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου δεν πρέπει να καταλαμβάνουν περισσότερο από 30% του ακαθάριστου εισοδήματός σας.
Επόμενα βήματα μετά τον υπολογισμό των αποπληρωμών του στεγαστικού σας δανείου
Αφού υπολογίσετε τις αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου, ακολουθήστε τα παρακάτω βήματα για να προχωρήσετε στην αγορά του ακινήτου σας.
Βήμα 1: Συγκρίνετε τις επιλογές στεγαστικών δανείων, τα επιτόκια και τις χρεώσεις από διάφορες πηγές για να βρείτε την καλύτερη προσφορά για τις ανάγκες σας.
Βήμα 2: Πάρτε προέγκριση για δάνειο. Πρόκειται για μια έγκριση υπό όρους από έναν δανειστή που σας δίνει μια εκτίμηση του ποσού που μπορείτε να δανειστείτε.
Βήμα 3: Αρχίστε να ψάχνετε για σπίτι. Μόλις βρείτε ένα σπίτι, κάντε μια προσφορά μέσω του μεσίτη και διαπραγματευτείτε την καλύτερη δυνατή συμφωνία με τον πωλητή.
Βήμα 4: Μόλις η προσφορά σας γίνει αποδεκτή, μπορείτε να υποβάλετε επίσημη αίτηση για στεγαστικό δάνειο. Ο δανειστής θα ελέγξει τα οικονομικά σας και θα κανονίσει μια εκτίμηση του ακινήτου για να βεβαιωθεί ότι το σπίτι αξίζει το ποσό του ενυπόθηκου δανείου.
Βήμα 5: Προσλάβετε έναν μεταφορέα. Θα αναλάβουν τους νομικούς ελέγχους, τις έρευνες ακινήτων, την προετοιμασία της σύμβασης και θα βεβαιωθούν ότι δεν υπάρχουν νομικά ζητήματα με το σπίτι.
Βήμα 6: Ανταλλάξτε συμβόλαια και πληρώστε την προκαταβολή σας. Μόλις ολοκληρωθούν οι νομικοί έλεγχοι, θα καταβάλετε την προκαταβολή και θα καταστήσετε την πώληση νομικά δεσμευτική.
Βήμα 7: Την ημέρα της ολοκλήρωσης, τα υπόλοιπα κεφάλαια μεταφέρονται και ο μεταφορέας σας εγγράφει το ακίνητο στο όνομά σας.
Συχνές ερωτήσεις - Υπολογιστής υποθηκών Xe Αυστραλία
Η αριθμομηχανή υποθηκών Xe για την Αυστραλία είναι ένα διαδικτυακό εργαλείο που σας βοηθά να υπολογίσετε τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου κατά την αγορά ακινήτου στην Αυστραλία. Εισάγοντας την αξία του ακινήτου, το ποσό της κατάθεσης, τη διάρκεια του δανείου και το επιτόκιο, μπορείτε να προσδιορίσετε γρήγορα τις αναμενόμενες μηνιαίες αποπληρωμές σας και να προγραμματίσετε αποτελεσματικά τον προϋπολογισμό σας.
Οι μηνιαίες αποπληρωμές σας εξαρτώνται από διάφορους βασικούς παράγοντες:
Αξία ακινήτου: Το συνολικό κόστος του σπιτιού που επιθυμείτε να αγοράσετε.
Κατάθεση: Η προκαταβολή μετρητών που μειώνει το συνολικό ποσό του δανείου σας.
Διάρκεια δανείου: Η διάρκεια του στεγαστικού σας δανείου (π.χ. 25 ή 30 χρόνια), η οποία επηρεάζει τόσο τις αποπληρωμές σας όσο και τους συνολικούς τόκους που πληρώνετε.
Επιτόκιο: Το ετήσιο επιτόκιο, μετατρεπόμενο σε μηνιαίο ποσό, που επηρεάζει το ποσό αποπληρωμής σας.
Πρόσθετες δαπάνες (προαιρετικές): Μπορείτε να συμπεριλάβετε έξοδα όπως τέλη χαρτοσήμου, δημοτικά τέλη και ασφάλιση κατοικίας για μια ολοκληρωμένη εικόνα των υποχρεώσεων πληρωμής σας.
Μια υψηλότερη κατάθεση μειώνει το ποσό του δανείου σας, γεγονός που μειώνει τόσο τις μηνιαίες αποπληρωμές σας όσο και τους συνολικούς τόκους κατά τη διάρκεια του δανείου. Αντίθετα, μια μικρότερη κατάθεση μπορεί να οδηγήσει σε υψηλότερες αποπληρωμές και μπορεί να απαιτήσει πρόσθετη ασφάλιση, όπως η ασφάλιση υποθήκης του δανειστή (LMI), εάν η κατάθεση είναι κάτω από 20%.
Η αριθμομηχανή μπορεί να σας βοηθήσει να υπολογίσετε τις αποπληρωμές για διάφορους τύπους στεγαστικών δανείων που διατίθενται στην Αυστραλία, όπως:
Συμβατικά στεγαστικά δάνεια: % .
Στεγαστικά δάνεια υψηλού ποσοστού: Δάνεια για αγοραστές με προκαταβολή μικρότερη από 20%, τα οποία μπορεί να περιλαμβάνουν LMI για την προστασία του δανειστή.
Στεγαστικά δάνεια σταθερού επιτοκίου: Δάνεια με σταθερό επιτόκιο για ορισμένο χρονικό διάστημα, που παρέχουν προβλέψιμες μηνιαίες αποπληρωμές.
Στεγαστικά δάνεια κυμαινόμενου επιτοκίου: Δάνεια στα οποία το επιτόκιο μπορεί να αλλάξει με την πάροδο του χρόνου, επηρεάζοντας ενδεχομένως τα ποσά αποπληρωμής σας.
Ο τυποποιημένος τύπος που εφαρμόζεται από την αριθμομηχανή ενυπόθηκων δανείων Xe είναι:
M= P × [ r(1 + r)^n ] / [ (1 + r)^n - 1 ]
όπου:
Μ είναι η μηνιαία αποπληρωμή
P είναι το κεφάλαιο (ποσό δανείου)
r είναι το μηνιαίο επιτόκιο (ετήσιο επιτόκιο διαιρούμενο διά 12)
n είναι ο συνολικός αριθμός των αποπληρωμών (διάρκεια του δανείου σε έτη πολλαπλασιασμένη επί 12)
Ο τύπος αυτός δείχνει με σαφήνεια πώς οι αλλαγές στο επιτόκιο ή στη διάρκεια του δανείου θα επηρεάσουν τις μηνιαίες αποπληρωμές σας.
Εξετάστε αυτές τις στρατηγικές για να μειώσετε τις αποπληρωμές σας:
Αυξήστε την κατάθεσή σας: Η μεγαλύτερη κατάθεση μειώνει το κεφάλαιό σας και μπορεί να σας βοηθήσει να εξασφαλίσετε ένα καλύτερο επιτόκιο.
Επιλέξτε μεγαλύτερη διάρκεια δανείου: Η επιμήκυνση της διάρκειας του δανείου μειώνει τη μηνιαία αποπληρωμή σας, αν και μπορεί να αυξήσει τους συνολικούς τόκους με την πάροδο του χρόνου.
Επιλέξτε ένα λιγότερο ακριβό ακίνητο: Η χαμηλότερη τιμή αγοράς οδηγεί σε μικρότερο δάνειο, μειώνοντας το μηνιαίο κόστος σας.
Συμπεριλαμβανομένων αυτών των πρόσθετων δαπανών, έχετε μια ρεαλιστική εικόνα των συνολικών μηνιαίων δαπανών στέγασης. Τα τέλη χαρτοσήμου, τα δημοτικά τέλη και η ασφάλιση κατοικίας μπορούν να συνυπολογιστούν στον μηνιαίο προϋπολογισμό σας, ώστε να σας βοηθήσουν να κατανοήσετε το πλήρες κόστος της ιδιοκτησίας κατοικίας στην Αυστραλία.
Μια κοινή κατευθυντήρια γραμμή είναι ο κανόνας 28/36:
Κανόνας 28%: Το συνολικό κόστος στέγασης (συμπεριλαμβανομένων των δόσεων στεγαστικού δανείου, φόρων και ασφάλισης) δεν πρέπει να υπερβαίνει το 28% του ακαθάριστου μηνιαίου εισοδήματός σας.
Κανόνας 36%: Οι συνολικές πληρωμές του χρέους σας θα πρέπει να παραμένουν κάτω από 36% του εισοδήματός σας.
Η χρήση της αριθμομηχανής στεγαστικών δανείων XE παράλληλα με αυτές τις οδηγίες σας βοηθά να προσδιορίσετε μια ρεαλιστική τιμή κατοικίας εντός του προϋπολογισμού σας.
Αφού υπολογίσετε τον εκτιμώμενο αριθμό αποπληρωμής, ακολουθήστε τα εξής βήματα:
Σύγκριση δανειστών: Ερευνήστε και συγκρίνετε τις επιλογές στεγαστικών δανείων, τα επιτόκια και τις χρεώσεις για να βρείτε την καλύτερη προσφορά.
Λάβετε προέγκριση: Υποβάλετε τα οικονομικά σας στοιχεία σε έναν δανειστή για να μάθετε πόσο μπορείτε να δανειστείτε.
Ξεκινήστε το κυνήγι σπιτιών: Χρησιμοποιήστε τον προϋπολογισμό σας για να αναζητήσετε τα κατάλληλα ακίνητα στην Αυστραλία.
Υποβάλετε αίτηση για δάνειο: Ολοκληρώστε τη διαδικασία αίτησης υποθήκης και προσκομίστε τα απαιτούμενα έγγραφα.
Οριστικοποιήστε την αγορά: Καταθέστε την προκαταβολή σας, ολοκληρώστε τη διαδικασία κλεισίματος και εξασφαλίστε το νέο σας σπίτι.