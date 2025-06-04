Δαπάνες που συνυπολογίζονται στο μηνιαίο κόστος του στεγαστικού δανείου

Αξία ακινήτου: Αυτό είναι το συνολικό ποσό που θα πληρώσετε για ένα σπίτι. Η αξία του ακινήτου επηρεάζει άμεσα το ποσό του στεγαστικού σας δανείου, τις μηνιαίες αποπληρωμές και το συνολικό κόστος. Όταν επιλέγετε ένα σπίτι, λάβετε υπόψη σας και άλλα έξοδα, όπως τέλη χαρτοσήμου, δημοτικά τέλη και ασφάλιση, για να παραμείνετε εντός του προϋπολογισμού σας.

Κατάθεση: Όταν αγοράζετε ένα σπίτι, θα πρέπει να πληρώσετε προκαταβολικά ένα ποσοστό της συνολικής αξίας του ακινήτου, γνωστό και ως προκαταβολή. Μια υψηλότερη κατάθεση μειώνει το ποσό του δανείου σας και μειώνει τις μηνιαίες αποπληρωμές, ενώ μια μικρότερη κατάθεση αυξάνει το κόστος αυτό.

Επιτόκιο: Το επιτόκιο είναι το ποσοστό του ποσού του δανείου που ο δανειστής θα σας χρεώσει για το δανεισμό, επηρεάζοντας τις μηνιαίες αποπληρωμές σας. Ένα χαμηλότερο επιτόκιο μειώνει το συνολικό κόστος του δανείου σας, ενώ ένα υψηλότερο επιτόκιο το αυξάνει.



Διάρκεια δανείου: Η διάρκεια του δανείου είναι ο χρόνος που θα χρειαστεί για την αποπληρωμή του στεγαστικού σας δανείου. Μπορείτε να επιλέξετε όρους δανείου μεταξύ 10-30 ετών, αν και ορισμένοι δανειστές μπορούν να προσφέρουν όρους έως και 40 έτη. Μια μικρότερη διάρκεια θα έχει υψηλότερες μηνιαίες αποπληρωμές αλλά λιγότερους τόκους συνολικά. Ωστόσο, η μεγαλύτερη διάρκεια μειώνει την αποπληρωμή του στεγαστικού δανείου και αυξάνει το συνολικό κόστος των τόκων.



LMI: Η ασφάλιση ενυπόθηκου δανείου του δανειστή συνήθως απαιτείται εάν η κατάθεσή σας είναι μικρότερη από 20% κατά την αγορά κατοικίας. Αυτό προστατεύει τον δανειστή σε περίπτωση που δεν είστε σε θέση να αποπληρώσετε το δάνειό σας. Το LMI συνήθως προστίθεται στις μηνιαίες αποπληρωμές σας, αλλά μπορεί επίσης να καταβληθεί εκ των προτέρων.



Ασφάλιση κτιρίων: για την κάλυψη της δομής του ακινήτου έναντι ζημιών από πυρκαγιά, πλημμύρες, καταιγίδες ή άλλες καταστροφές. Η απαίτηση αυτή αποτελεί συνήθως όρο του δανείου, αλλά μπορείτε να επιλέξετε διαφορετικά επίπεδα κάλυψης και κόστους ανάλογα με την ιδιοκτησία σας.





Τύπος πληρωμής υποθήκης

Ο τύπος αυτός σας βοηθά να υπολογίσετε τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου με βάση μόνο το ποσό του δανείου και τους τόκους. Δεν περιλαμβάνει τυχόν πρόσθετα έξοδα, όπως τέλη χαρτοσήμου, δημοτικά τέλη ή οποιαδήποτε τέλη που μπορεί να αυξήσουν τις συνολικές μηνιαίες αποπληρωμές σας.

Υπολογίστε χειροκίνητα τις μηνιαίες αποπληρωμές του στεγαστικού σας δανείου με αυτόν τον τύπο:





Ακολουθεί η ανάλυση:



M= Μηνιαίες αποπληρωμές:

Αυτό είναι το ζητούμενο. Για να ξεκινήσετε, συγκεντρώστε τα στοιχεία του δανείου σας. Αυτοί οι παράγοντες θα καθορίσουν το ποσό που θα αποπληρώνετε κάθε μήνα.



P = Κύριο ποσό:

Αυτό είναι το υπόλοιπο του δανείου ή το συνολικό ποσό που εξακολουθείτε να χρωστάτε στο στεγαστικό σας δάνειο. Το υπόλοιπο του δανείου σας επηρεάζει άμεσα τις μηνιαίες αποπληρωμές σας, το κόστος των τόκων και την καθαρή αξία του σπιτιού σας. Καθώς το υπόλοιπο μειώνεται, θα αποκτάτε μεγαλύτερη κυριότητα στο ακίνητό σας.



r = Μηνιαίο επιτόκιο:

Το επιτόκιο στεγαστικού δανείου είναι ένα ετήσιο επιτόκιο που θα καταβάλλεται μηνιαίως κατά τη διάρκεια του έτους. Για να βρείτε το μηνιαίο επιτόκιο, διαιρέστε το ετήσιο ποσοστό με τον αριθμό των μηνών του έτους. Για παράδειγμα, εάν το ετήσιο επιτόκιο είναι 5%, αυτό θα μοιάζει με 0,05/12 = 0,004167.



n = Αριθμός αποπληρωμών:

Αυτός είναι ο συνολικός αριθμός των αποπληρωμών που θα πραγματοποιήσετε κατά τη διάρκεια της διάρκειας του δανείου σας. Για να βρείτε το συνολικό ποσό, πολλαπλασιάστε τη διάρκεια του δανείου σας σε έτη επί 12. Για παράδειγμα, εάν η διάρκεια του δανείου σας είναι 30 έτη, αυτό θα έμοιαζε με 30x12 = 360. Αυτό σημαίνει ότι θα κάνετε συνολικά 360 αποπληρωμές καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου σας.





Κοινοί τύποι στεγαστικών δανείων

Τα στεγαστικά δάνεια προσδιορίζονται από τη δομή του επιτοκίου τους, όπως τα σταθερά ή τα κυμαινόμενα δάνεια, ή από τη μέθοδο αποπληρωμής τους, όπως τα κυμαινόμενα (κεφάλαιο και τόκοι) ή τα δάνεια μόνο για τόκους. Οι συνήθεις τύποι στεγαστικών δανείων περιλαμβάνουν δάνεια σταθερού, κυμαινόμενου και διαιρετού επιτοκίου.

Τύποι αποπληρωμής στεγαστικών δανείων

Οι τύποι αποπληρωμής στεγαστικών δανείων αναφέρονται στις διάφορες μεθόδους αποπληρωμής του δανείου.

Μεταβλητή αποπληρωμή (κεφάλαιο και τόκοι): Το κυμαινόμενο δάνειο είναι ένα στεγαστικό δάνειο όπου οι μηνιαίες αποπληρωμές σας καλύπτουν τόσο το κεφάλαιο όσο και τους τόκους. Αυτό το επιτόκιο είναι κυμαινόμενο, πράγμα που σημαίνει ότι θα μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, γεγονός που μπορεί να προκαλέσει διακυμάνσεις στις μηνιαίες αποπληρωμές. Αυτό το στεγαστικό δάνειο απευθύνεται σε αγοραστές που επιθυμούν να εξοφληθεί πλήρως το δάνειο στο τέλος της διάρκειας.

Αποπληρωμή μόνο με τόκο: Τα στεγαστικά δάνεια μόνο για τόκους απαιτούν να πληρώνετε μόνο τους τόκους κάθε μήνα, ενώ το ποσό του δανείου παραμένει αμετάβλητο. Η περίοδος επιτοκίου διαρκεί περίπου 1 έως 5 έτη και το δάνειο θα επανέλθει σε δάνειο κεφαλαίου και τόκων, εκτός εάν υποβάλετε αίτηση για νέα περίοδο επιτοκίου.

Τύποι επιτοκίου στεγαστικών δανείων

Αυτός είναι ο τρόπος με τον οποίο θα εφαρμοστεί το επιτόκιο στο δάνειο, επηρεάζοντας το αν το επιτόκιο θα παραμείνει το ίδιο ή θα αυξομειωθεί καθ' όλη τη διάρκεια του δανείου.

Δάνειο σταθερού επιτοκίου: Σε ένα δάνειο σταθερού επιτοκίου, το επιτόκιο παραμένει το ίδιο για μια καθορισμένη περίοδο, συνήθως 1 έως 5 έτη. Εξαιτίας αυτού, οι μηνιαίες αποπληρωμές παραμένουν συνεπείς και προβλέψιμες. Όταν λήξει η καθορισμένη περίοδος, θα πρέπει να επιλέξετε την αναχρηματοδότηση για να εξασφαλίσετε μια νέα σταθερή συμφωνία. Διαφορετικά, το δάνειο θα επανέλθει στο κυμαινόμενο επιτόκιο.

Δάνειο μεταβλητού επιτοκίου: Το δάνειο κυμαινόμενου επιτοκίου είναι ένα στεγαστικό δάνειο στο οποίο το επιτόκιο μεταβάλλεται με την πάροδο του χρόνου, συνήθως ανάλογα με το επιτόκιο ρευστότητας της Κεντρικής Τράπεζας της Αυστραλίας (RBA). Αυτό σημαίνει ότι οι μηνιαίες αποπληρωμές σας μπορούν να αυξάνονται ή να μειώνονται ανάλογα με τις μεταβολές των επιτοκίων.

Δάνειο με χωριστό επιτόκιο: Ένα δάνειο με διαιρεμένο επιτόκιο είναι ένας συνδυασμός δανείων σταθερού και κυμαινόμενου επιτοκίου. Ένα μέρος του δανείου καθορίζεται με σταθερό επιτόκιο, ενώ το άλλο μέρος καθορίζεται με κυμαινόμενο επιτόκιο. Αυτός ο τύπος δανείου προσφέρει ισορροπία μεταξύ της ευελιξίας ενός κυμαινόμενου επιτοκίου και της βεβαιότητας ενός σταθερού επιτοκίου.





Συνήθη προκαταβολικά έξοδα κατά την αγορά ακινήτου

Ποσοστά του Συμβουλίου: Οι δημοτικοί φόροι είναι ένας φόρος της τοπικής αυτοδιοίκησης που βασίζεται στην αξία του ακινήτου σας. Συμβάλλει στη χρηματοδότηση της αποκομιδής απορριμμάτων, της συντήρησης των δρόμων, των πάρκων, των βιβλιοθηκών και άλλων κοινοτικών υπηρεσιών. Μπορείτε να πληρώσετε αυτόν τον φόρο ετησίως ή να τον χωρίσετε σε τριμηνιαίες ή μηνιαίες πληρωμές.

Τέλος εκτίμησης ακινήτου: Πριν αγοράσετε ακίνητο, ίσως θελήσετε να προσλάβετε έναν επιθεωρητή οικοδομών για να εκτιμήσει την κατάσταση και την αξία του σπιτιού. Αν και αυτό είναι προαιρετικό, συνιστάται για να αποφύγετε τυχόν απροσδόκητα έξοδα επισκευής και να διασφαλίσετε ότι η αξία του ακινήτου είναι ακριβής. Τα τέλη μπορεί να ποικίλλουν ανάλογα με τον τύπο της έρευνας που διεξάγεται.



Νομικά έξοδα και έξοδα μεταβίβασης: Τα νομικά έξοδα αναφέρονται στο κόστος που καταβάλλεται σε έναν αδειούχο μεταφορέα για το χειρισμό της νομικής πτυχής της αγοράς ενός ακινήτου. Οι αμοιβές αυτές καλύπτουν συνήθως την έρευνα ακινήτων, τον έλεγχο συμβολαίων, τη μεταβίβαση τίτλων και τη διαχείριση της μεταφοράς κεφαλαίων.



Φόρος μεταβίβασης γης: Ο φόρος μεταβίβασης γης είναι μια εφάπαξ πληρωμή που καταβάλλεται μόλις ολοκληρωθεί η αγορά ακινήτου. Το ποσό του φόρου που θα πρέπει να πληρώσετε εξαρτάται από την πολιτεία ή την επικράτειά σας, την αξία του ακινήτου και από το αν είστε αγοραστής πρώτης κατοικίας, επενδυτής ή ιδιοκτήτης. Οι αγοραστές πρέπει να πληρώσουν εντός 30 ημερών από την αγορά του σπιτιού.



Προμήθεια σύστασης δανείου: Αυτό είναι ένα εφάπαξ τέλος που χρεώνεται από τον δανειστή για την κάλυψη του κόστους σύστασης ενός δανείου. Αυτό συνήθως καλύπτει τη διεκπεραίωση της αίτησης, την προετοιμασία των εγγράφων του δανείου και τη διενέργεια εκτιμήσεων των ακινήτων.