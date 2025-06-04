Xe Security
Τα Προσωπικά δεδομένα που συλλέγουμε από εσάς μπορεί να περιλαμβάνουν όνομα, ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, αριθμό τηλεφώνου, διεύθυνση κατοικίας ή/και επαγγελματικής στέγης και άλλα στοιχεία επικοινωνίας ("Στοιχεία επικοινωνίας"), τίτλο, ημερομηνία γέννησης, φύλο, εικόνες, βίντεο ή υπογραφή.
Η ειδοποίηση απορρήτου μας εξηγεί πώς και γιατί μπορούμε να επεξεργαστούμε τα προσωπικά σας δεδομένα.
Η πρόσβαση στα Προσωπικά Δεδομένα περιορίζεται βάσει της αρχής του ελάχιστου προνομίου. Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι μόνο το προσωπικό της Xe που χρειάζεται πρόσβαση για να εκτελέσει τις εργασίες του μπορεί να το κάνει. Ένα παράδειγμα είναι η Ομάδα Εξυπηρέτησης Πελατών.
Η Xe εφαρμόζει ένα υβριδικό μοντέλο για τον ιστότοπο και τις εφαρμογές για κινητά. Οι διακομιστές παραγωγής μας φιλοξενούνται στο AWS και σε κέντρα δεδομένων της ΕΕ.
Χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνολογίες κρυπτογράφησης που παρέχουν το υψηλότερο επίπεδο ασφάλειας για τις ευαίσθητες πληροφορίες σας. Τα συστήματά μας χρησιμοποιούν κρυπτογράφηση AES-256 για τα δεδομένα σε κατάσταση ηρεμίας, ενώ τα δεδομένα κατά τη μεταφορά κρυπτογραφούνται μέσω TLS 1.2 και TLS1.3.
Οι επεξεργαστές πληρωμών μας είναι πάροχοι υπηρεσιών επιπέδου 1. Η Xe δεν επεξεργάζεται ποτέ δεδομένα καρτών πληρωμής.
Η προστασία των δεδομένων σας είναι απαραίτητη για την ασφάλεια των προσωπικών σας πληροφοριών. Ακολουθούν μερικά εύκολα βήματα που μπορείτε να ακολουθήσετε:
Χρησιμοποιήστε ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης
Δημιουργήστε μοναδικούς και ισχυρούς κωδικούς πρόσβασης για τους λογαριασμούς σας και αποφύγετε τη χρήση του ίδιου κωδικού πρόσβασης για πολλές υπηρεσίες.
Ενεργοποιήστε τον έλεγχο ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA):
Όποτε είναι δυνατόν, ενεργοποιήστε τη λειτουργία MFA, η οποία προσθέτει ένα επιπλέον επίπεδο ασφάλειας στους λογαριασμούς σας.
Να είστε προσεκτικοί με τα μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου
Αποφεύγετε να κάνετε κλικ σε ύποπτους συνδέσμους ή να κατεβάζετε συνημμένα αρχεία από άγνωστους αποστολείς.
Προσέξτε τις προσωπικές πληροφορίες
Να είστε προσεκτικοί όταν μοιράζεστε ευαίσθητα δεδομένα στο διαδίκτυο και να τα παρέχετε μόνο σε αξιόπιστες πηγές.
Ακολουθώντας αυτές τις συμβουλές, μπορείτε να μειώσετε σημαντικά τον κίνδυνο παραβίασης δεδομένων και να προστατεύσετε το ιδιωτικό σας απόρρητο στο διαδίκτυο.
Επικοινωνήστε μαζί μας αμέσως εάν πιστεύετε ότι μπορεί να έχετε πέσει θύμα απάτης.
Διατηρήστε τα αποδεικτικά στοιχεία: Αποθηκεύστε όλα τα σχετικά έγγραφα ή μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ως αποδεικτικά στοιχεία για την υποστήριξη της αναφοράς σας.
Αναφέροντας αμέσως την απάτη, μπορείτε να προστατεύσετε τον εαυτό σας και τους άλλους από ενδεχόμενη ζημία και να βοηθήσετε στην προσαγωγή των ενόχων στη δικαιοσύνη.
Η εμπιστοσύνη σας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητά μας και δεσμευόμαστε να διασφαλίζουμε τις προσωπικές και οικονομικές σας πληροφορίες. Για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τις πρακτικές ασφαλείας μας ή αν έχετε οποιεσδήποτε ανησυχίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την ομάδα ασφαλείας μας στο security@xe.com.