NOVARTIS AG SWIFT-kode er
NOVRCHBS 165
Banknavn
NOVARTIS AG
By
BASEL
Adresse
BASEL, BASEL-STADT, 4000
Land
SWITZERLAND
SWIFT-kode er verificeret og opdateret regelmæssigt
I alt
Hvornår skal jeg bruge NOVRCHBS165?
SWIFT-koder bruges til at sikre, at dine penge når det rigtige sted, når du sender eller modtager penge på tværs af grænser. Brug NOVRCHBS165 når du vil sende penge til NOVARTIS AG på ovenstående adresse, by og land. Bekræft altid, at den SWIFT-kode, du bruger, tilhører destinationsbanken.
Nedbrydning NOVRCHBS165
SWIFT/BIC-koder består af 8 til 11 bogstaver og tal, der identificerer en specifik bank og filial i verden.
Bankkode (NOVR): Disse 4 bogstaver repræsenterer NOVARTIS AG
Landekode (CH): Disse 2 bogstaver viser, at bankens land er Schweiz.
Lokationskode (BS): Disse 2 tegn angiver bankens hovedkontors placering.
Filialkode (165): Disse 3 cifre angiver en bestemt filial. BIC-koder, der ender på 'XXX', henviser til bankens hovedkontor.
NOVARTIS AG
|SWIFT-kode
|NOVRCHBS165
|SWIFT-kode (8 tegn)
|NOVRCHBS
|Filialkode
|165
|Banknavn
|NOVARTIS AG
|Filial navn
|NOVARTIS AG
|By
|BASEL
|Land
|Schweiz
NOVARTIS AG kodedetaljer
Korrekte SWIFT-koder er afgørende for at undgå problemer eller forsinkelser i dine overførsler. Før du bruger SWIFT-koden, skal du sørge for at:
Bekræft banken: Dobbelttjek, at bankens navn matcher modtagerens bank.
Kontrollér filialnavnet: Hvis du bruger en filialspecifik SWIFT-kode, skal du sørge for, at denne filial matcher modtagerens filial.
Bekræft landet: Banker har lokationer over hele verden. Bekræft, at SWIFT-koden svarer til destinationsbankens land.
Ofte stillede spørgsmål om NOVRCHBS165
En SWIFT-kode er en unik identifikator, der bruges til at genkende banker og finansielle institutioner over hele verden til internationale pengeoverførsler. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Disse koder hjælper med at sikre, at betalinger sendes til den korrekte bank og det korrekte land. En typisk SWIFT-kode er enten 8 eller 11 tegn lang og indeholder oplysninger om banken, landet, placeringen og nogle gange en specifik filial.
Ikke altid. Nogle banker bruger en enkelt SWIFT-kode (normalt hovedkontorets kode, der ender på XXX) til alle filialer. Andre tildeler unikke SWIFT-koder til individuelle filialer, ofte med specifikke sidste tre tegn. Hvis modtageren angiver en filialspecifik kode, er det bedst at bruge den – det kan hjælpe med at fremskynde behandlingen eller sikre, at betalingen når den korrekte placering hurtigere.
Du skal bruge NOVRCHBS165 når du sender eller modtager internationale bankoverførsler til NOVARTIS AG i ovenstående by og adresse. Den identificerer modtagerens bank og filial, især når der sendes penge på tværs af grænser via SWIFT-netværket. Nogle lande og betalingstyper kræver muligvis ikke en SWIFT-kode, så tjek altid med din modtager eller bank, før du påbegynder overførslen.
SWIFT/BIC-koden NOVRCHBS165 er til NOVARTIS AG internationale overførsler. Her er en oversigt over, hvad hver del af koden betyder:
NOVR – Dette er bankkoden, der repræsenterer NOVARTIS AG
CH – Dette er landekoden, der viser, at banken er placeret i Schweiz
BS – Dette er lokationskoden, der angiver bankens hovedkontor
165 – Dette er filialkoden, og når den vises som 'XXX', henviser den til hovedkontoret eller den primære filial.
Ja, NOVARTIS AG kan drive flere filialer. Hver filial kan betjene forskellige regioner, tilbyde forskellige tjenester, og når det kommer til internationale bankoverførsler, kan nogle endda bruge forskellige SWIFT-koder. Det er vigtigt at identificere den specifikke filial, din konto opbevares i, når du giver betalingsinstruktioner.
Hvis du bruger den forkerte SWIFT-kode, kan din betaling blive forsinket, sendt forkert eller endda afvist af den modtagende bank. I nogle tilfælde kan pengene blive returneret til afsenderen, og der kan påløbe yderligere gebyrer. Sørg altid for, at SWIFT-koden matcher enten din filials eller den officielle hovedkontorkode. Hvis du er usikker, skal du kontakte NOVARTIS AG inden overførslen foretages.
