En SWIFT-kode er en unik identifikator, der bruges til at genkende banker og finansielle institutioner over hele verden til internationale pengeoverførsler. SWIFT står for Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunication. Disse koder hjælper med at sikre, at betalinger sendes til den korrekte bank og det korrekte land. En typisk SWIFT-kode er enten 8 eller 11 tegn lang og indeholder oplysninger om banken, landet, placeringen og nogle gange en specifik filial.