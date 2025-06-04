Den valutakurs, der tilbydes af MeDirect Malta til konvertering af Euro (EUR) til Australsk dollar (AUD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Australsk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan MeDirect Maltas pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.