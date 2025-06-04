Den valutakurs, der tilbydes af MCB Mauritius til konvertering af Mauritisk rupee (MUR) til Euro (EUR), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Euro end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan MCB Mauritiuss pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.