Sammenlign valutakursen MagNet Bank HUF med CAD
Overvejer du at bruge MagNet Bank til din overførsel fra HUF til CAD? Sammenlign MagNet Bank valutakurser og gebyrer for at finde dine potentielle besparelser med Xe.
Tal med en valutaekspert i dag. Vi kan slå konkurrenternes kurser.
|Udbyder
|Vekselkurs
|Overførselsgebyr
|Modtageren får
0.003900
|Ft0
$3.90Send nu
Vi har ikke MagNet Bank kurser for dette valutapar endnu, men du kan stadig sammenligne et tilbud fra MagNet Bank med Xe's live-kurs for at se potentielle besparelser. Tjek igen snart, vi udvider altid vores data for at give dig flere kurser.
Om MagNet Bank Zrt
Med oprindelse i 1995 og rebrandet i 2010, er Budapest-baserede MagNet Bank en værdibaseret universel bank. Den tilbyder detail- og SME-banking - konti, kort, lån, betalinger og digitale tjenester - og fremmer gennemsigtighed og samfundsmæssig indflydelse gennem kundedrevne programmer.
Hvor hurtig er en overførsel MagNet Bank HUF til CAD ?
Leveringstider for internationale overførsler med MagNet Bank fra Ungarn til Canada varierer afhængigt af betalingsmetoden og transaktionstidspunktet. Typisk tager internationale bankoverførsler 1 til 5 hverdage. Faktorer som helligdage og sikkerhedskontroller kan også påvirke leveringen. Tjek MagNet Bank Zrt 's deadlines for at undgå forsinkelser.
Hvad er gebyrerne for overførsel MagNet Bank til ?
MagNet Bank Omkostninger ved internationale pengeoverførsler fra HUF til CAD afhænger af faktorer som f.eks. overførselsbeløbet. Normalt kommer større overførsler med lavere gebyrer og bedre valutakurser. Tjek sammenligningstabellen for at sammenligne MagNet Bank -gebyrer med Xe.
Hvorfor overføre med Xe i stedet for traditionelle banker?
Bedre priser
Vi tilbyder konsekvent bank-slående renter, så du får mest muligt for dine penge. Sammenlign os med din bank for at se forskellen.
Lavere gebyrer
Vi opkræver mindre, så du sparer mere. Derudover viser vi altid alle gebyrer,før du bekræfter din overførsel, så du ved præcis, hvad du betaler for.
Hurtigere overførsler
Størstedelen af overførslerne gennemføres samme dag. Vi ved, hvor vigtigt det er, at dine penge bliver leveret hurtigt og pålideligt.
Xe 24/5 ekspert global overførselssupport
Brug for hjælp med din internationale pengeoverførsel? Vi er her for at hjælpe – kontakt os i dag for personlig support!
Overfør mere med Xes højere online sendegrænser
Vi tilbyder højere online overførselsgrænser end traditionelle banker, så du kan sende mere i én overførsel. Sig farvel til at opdele større beløb og nyd en enklere og mere effektiv måde at flytte dine penge på.
Millioner af mennesker over hele verden har tillid til Xe
Klar til at komme i gang?
Du har sammenlignet MagNet Bank s valutakurser med Xe, og det er tid til at få den bedste værdi for dine internationale pengeoverførsler. Din første overførsel er kun et par klik væk – start nu, og få dine penge til at gå videre!
Ofte stillede spørgsmål
Den valutakurs, der tilbydes af MagNet Bank til konvertering af Ungarsk forint (HUF) til Canadisk dollar (CAD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Canadisk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan MagNet Banks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.
MagNet Bank kan opkræve et fast overførselsgebyr, et procentbaseret gebyr eller begge dele, afhængigt af din overførselsmetode og destination. Disse gebyrer – sammen med valutakursen – påvirker, hvor meget din modtager modtager. Vores værktøj opdeler det, så du kan sammenligne den samlede pris med andre muligheder som Xe.
Overførsler fra Ungarsk forint til Canadisk dollar med MagNet Bank tager typisk 1 til 5 hverdage. Tidspunktet afhænger af deadlines, helligdage, destinationslandet og den modtagende banks behandlingstider. Xe tilbyder levering samme dag for de fleste overførsler.
MagNet Bank kan have daglige eller pr. overførselsgrænser for internationale overførsler. Du skal muligvis også besøge en filial for større beløb. Xe understøtter højere online sendegrænser, hvilket giver fleksibilitet og bekvemmelighed ved overførsel af større beløb internationalt.
Mange udbydere, herunder MagNet Bank, opdaterer muligvis deres valutakurser baseret på markedsforholdene. Kurserne kan dog fastsættes én gang dagligt eller justeres sjældnere end dem fra dedikerede valutavekslingstjenester. Xe opdaterer priser live, hvilket giver dig større kontrol over, hvornår du skal sende.