Luminor Bank AS (Estland) Dannet i 2017 ved at kombinere de baltiske operationer af store nordiske banker, Luminor er en top universel bank i Estland med hovedkontor i Tallinn. Den betjener enkeltpersoner og virksomheder med konti, kort, lån og realkreditlån, handelsydelser, kassebeholdning og digital bank, mens den koordinerer på tværs af de baltiske stater. En moderniseringsstrategi og regional skala støtter eksportører, boligejere og mellemstore virksomheder.