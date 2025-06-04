Den valutakurs, der tilbydes af LHV Bank til konvertering af Euro (EUR) til Australsk dollar (AUD), kan indeholde en margin over den reelle midterkurs. Det betyder, at du muligvis modtager mindre Australsk dollar end forventet. Brug vores sammenligningstabel for at se, hvordan LHV Banks pris er sammenlignet med Xe og andre udbydere.